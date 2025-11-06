KIFF 2025 Inauguration: শুরু হল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব! উদ্বোধনের মঞ্চেই বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...
Kolkata International Film Festival: এবছর উৎসবে এবছর ৩৯টি দেশ থেকে মোট ২১৫টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে। এর মধ্যে রয়েছে ১৮৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং ৩০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও তথ্যচিত্র। চলচ্চিত্রগুলিতে ১৮টি ভারতীয় ভাষা (যার মধ্যে বাংলাও রয়েছে) এবং ৩০টি বিদেশি ভাষা স্থান পেয়েছে।
