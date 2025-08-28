Mamata Banerjee: 'টাকা দিয়ে দিয়ে সিনেমা বানিয়ে বাংলাকে অপমান করছে...', ফের মমতার তোপে বলিউড!

Mamata Banerjee: 'টাকা দিয়ে দিয়ে সিনেমা বানিয়ে বাংলাকে অপমান করছে...', ফের মমতার তোপে বলিউড!
Mamata Banerjee on Bollywood: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে ফের একবার বলিউডের প্রোপাগান্ডা ছবির নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "হিংসা করে বাংলা আর পঞ্জাবকে ভাগ করেছেন। তখন তো আমরা ছিলাম না, এর দায় আমরা নেব না। বাংলার ইতিহাস ভুলে গেছে। এখন টাকা দিয়ে দিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে, বাংলাকে অপমান করার জন্য। ক্ষুদিরাম বসুকে বলছে কি না ক্ষুদিরাম সিং!"
অক্ষয়ের ছবিতে ক্ষুদিরাম বসু ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার অভিযোগে ‘কেশরী চ্যাপ্টার ২’ নিয়ে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) দাবি, ছবিতে ক্ষুদিরাম বসুকে “ক্ষুদিরাম সিংহ” এবং বারীন্দ্র ঘোষকে “বীরেন্দ্র কুমার” বলে দেখানো হয়েছে, যিনি আবার অমৃতসর থেকে এসেছেন—এটি ঐতিহাসিক সত্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় বলেন, “সিনেমা তৈরি করে ক্ষুদিরামকে বলছেন ক্ষুদিরাম সিং। লজ্জা করে না স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান করতে? জেনে রাখুন অন্য রাজ্যের কাউকে আমরা অসম্মান করি না। আসল সত্যকে বিকৃত করে যদি মনে করেন বিজেপির নকল ধর্ম…যদি ভাবেন বাংলার ব্রেন ক্যাপচার করবেন, জানবেন বাংলার মানুষ এর প্রত্যুত্তর দিতে তৈরি হচ্ছে।”
