বদলের বাংলায় এবার জোড়াফুলের 'শ্রাদ্ধানুষ্ঠান'!

Jora Phool symbol: জোড়াফুল আর মমতার নয়। দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে প্রতীকটি ফ্রিজ করে দিয়েছেন কমিশন। উপনির্বাচনে ফুটবলার প্রতীকে লড়বে হবে মমতাশিবিরকেও।
সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: এককূল-ওকূল, দু'কূলই গেল! বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুরির পর ফের ধাক্কা খেতে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার হাতছাড়া হয়ে গেল সাধের জোড়াফুল প্রতীকও।
বদলের বাংলায় 'নিঃস্ব' মমতা। হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে প্রতীকও। 'জোড়াফুলের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে'র আয়োজন করলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়।
এককূল-ওকূল, দু'কূলই গেল! বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুরির পর ফের ধাক্কা খেতে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার হাতছাড়া হয়ে গেল সাধের জোড়াফুল প্রতীকও।
দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে প্রতীকটি ফ্রিজ করে দিয়েছেন কমিশন। উপনির্বাচনে ফুটবলার প্রতীকে লড়বে হবে মমতাশিবিরকেও। তাও আবার শুধু রেজিনজরে! নন্দীগ্রামে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন মমতার প্রার্থী।
এসবের মধ্যে এবার জোড়াফুলের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান! কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের মেজিয়ারিতে দলের কার্যালয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বিজেপি কর্মীরা।
পাশাপাশি দুটি চেয়ার। একটি জোড়াফুল প্রতীকের ছবি। তাতে জুতোর মালা পরানো। আরেকটি কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের কপি, সামনে ফুল।
বিজেপির কাটোয়া ২ নম্বর মন্ডলের সভাপতি সূর্যদেব ঘোষ বলেন, 'ভারতের রাজনীতি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের অকাল প্রয়াণ হয়েছে তাই আমরা আমাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমরা নির্বাচন কমিশনের যে অর্ডার আছে সেই অর্ডার কপিটিকে পুজো করি'।