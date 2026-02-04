English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Mamata Banerjee Vs ECI: বিগ বিগ ব্রেকিং! নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে ডিসক্রিপেন্সি নোটিস! ৪ দিন বাকি থাকতেই বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

Mamata Banerjee Vs ECI: বিগ বিগ ব্রেকিং! নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে 'ডিসক্রিপেন্সি' নোটিস! ৪ দিন বাকি থাকতেই বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

West Bengal SIR hearing: এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। কমিশনের বিরুদ্ধে মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে হাজির থাকার পাশাপাশি বাংলায় SIR-এ ভোটারদেন নাম বাদ ইস্যুতে নিজে সওয়ালও করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। নজিরবিহীন এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্য়েই রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দেশের মধ্যে প্রথমবার কোনও মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে নিজে হাজির থেকে সওয়াল করলেন!

| Feb 04, 2026, 03:12 PM IST
1/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: নামের ডিসক্রিপেন্সিতে হিয়ারিংয়ের নোটিস প্রত্যাহার হচ্ছে না। এদিন সুপ্রিম শুনানিতে স্পষ্ট করে দিলেন প্রধান বিচারপতি। বরং পদবি বিভ্রান্তি কাটাতে রাজ্যের তরফে কর্মী নিয়োগের নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। সেইসঙ্গে দুটি মামলার ক্ষেত্রে নোটিস ইস্যু করল সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনকেও নোটিস ইস্যু করা হয়েছে।

2/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

সুপ্রিম শুনানিতে এদিন বাংলায় SIR নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করা হয় রাজ্যের তরফে। অভিযোগ করা হয় এসআইআর শুনানিতে আধার, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে গ্রাহ্য করা হচ্ছে না বলে। পাশাপাশি, নাম-পদবির 'ডিসক্রিপ্যান্সি' দেখিয়ে মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। অভিযোগ করা হয় মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ নিয়ে।  

3/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

শুনানির শুরুতেই 'জরুরি নির্দেশ' চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে একটি নোট পেশ করেন আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ। কেন 'জরুরি নির্দেশ' চান, তার ব্যাখ্যাও করেন তিনি। আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ বলেন, "জরুরি কিছু নির্দেশ চাই, তাই একটি নোট দিতে চাই। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের জন্য সময় আর নেই। ১১ দিন বাকি। আর শুনানির জন্য মাত্র ৪ দিন। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে ডেকে শুনানি হচ্ছে।" 

4/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

বলেন, "ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন জন্যে মানুষকে ডাকা হয়েছে। ২০০২-এ যাদের নাম নেই তাদের ডাকা হচ্ছে। আবার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামেও ডাকা হচ্ছে। কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হোক, ডিসক্রিপেন্সি নামে যাদের ডাকা হচ্ছে সেটা জানানো হোক। কারণ বলা হচ্ছে না। সেটা জানানো হোক। মানুষ বুঝতে পারছে না। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও আধার, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণ করা হচ্ছে না।"

5/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

একই কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে সওয়ালকারী আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। তিনিও বলেন,"লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে ৫০% নাম বিভ্রাট! কী লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি রয়েছে,  সেটা জানাতে হবে তো! নাহলে সাধারণ মানুষ জানবেন কি করে যে কোথায় ভুল আছে!" 

6/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়, "জনৈক চিরাগ টিবরেওয়ালকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তার বাবার নামে কুমার নিয়ে বিভ্রান্তি। আলাউদ্দিন খাঁয়ের বাবার নামে খাঁ আর খান নিয়ে বিভ্রান্তি।" 

7/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান দাবি জানান, "নাম মিসম্যাচের জন্য পাঠানো সব নোটিস প্রত্যাহার করা হোক। সময় খুব কম। বানান ভুলের জন্য Logical Discrepancy-র তালিকায় যেন না ফেলা হয়।" 

8/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

কিন্তু সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, "আপনাদের এই দাবি ঠিক আছে। কিন্তু  নির্বাচন কমিশন আমাদের জানিয়েছিল যে ওয়েবসাইটের তালিকাই একমাত্র কমিউনিকেশন নয়। সবাইকে আলাদা করে নোটিস দেওয়া হচ্ছে। এই নোটিস প্রত্যাহার করা বাস্তবিক নয়। সেটা ইস্যু করা হয়েছে।" 

9/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "মনে করুন কোনও ব্যক্তির পদবি দত্ত। কেউ Dutta লিখতে পারেন, আবার কেউ Datta লিখতে পারেন। এটা বন্দ্যোপাধ্যায়-ব্যানার্জির ক্ষেত্রেও হতে পারে। শর্মা কেউ Sharma লেখেন, আবার কেউ Sarma লেখেন। ফলে নোটিস প্রত্যাহার করে নেওয়ার যুক্তি বাস্তবিক নয়।" প্রধান বিচারপতির যুক্তিতে, "এটা সম্পূর্ণ বানান ভুল নয়, স্থানীয়ভাবে উচ্চারণ এক-একরকম হয়।" 

10/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরাসরি তাঁকে উদ্দেশ করেই প্রধান বিচারপতি বলেন, "মৃত ব্যক্তি থাকুক সেটা আপনিও চান না। যারা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গেছেন তারা থাকুক সেটা আপনিও নিশ্চয় চান না? আমাদের উদ্দেশ প্রকৃত ভোটার যেন বাদ না যায়।" 

11/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

বেঞ্চ বলে,'আমরাও সুরাহার পথ খুঁজছি।' এই নিয়ে কমিশনের কাছেও তাদের কি পরামর্শ তা জানতে চান প্রধান বিচারপতি। যার প্রেক্ষিতে ECI দাবি করে,"আমরা রাজ্য সরকারের কাছে ক্লাস-২ অফিসার চেয়েছিলাম। যারা AERO এবং ERO পদে কাজ করবেন। কিন্তু রাজ্য সরকার মাত্র ৮০ জন অফিসার দিয়েছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দিয়েছে। রাজ্য সহযোগিতা করছে না। বাধ্য হয়ে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করতে হয়েছে।"

12/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

উল্লেখ্য, শুনানিতে আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ দাবি করেন, ৮৩০০ হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এই মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে। এখনও নির্বাচন ঘোষণা হয়নি। 

13/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

কিন্তু আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণের এই দাবি খারিজ করে দেয় কমিশন। কমিশন পালটা সওয়ালে বলে, "রাজ্য সরকার সহযোগিতা না করলে আমরা কি করব? কমিশন আইন মেনেই মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করেছে। আদালতের নির্দেশ মেনেই কাজ করছে কমিশন।"

14/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

পরিশেষে নাম-পদবির ডিসক্রিপ্যান্সি থেকে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ প্রসঙ্গে রাজ্যের দাবির প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন যে, কোনও নোটিস প্রত্যাহার হচ্ছে না। কারণ নোটিস প্রত্যাহার বাস্তবিক নয়। 

15/15

বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

'সুপ্রিম' নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। বলেন, যদি রাজ্য পর্যাপ্ত কর্মী দেয় তাহলে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের প্রয়োজন হবে না। যদি রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু কর্মী নিয়োগ করা যায়, যারা পদবি সম্পর্কে জানেন তাহলে সমস্যার সমাধান দ্রুত হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

BIG UPDATE on Laxmi Bhandar: একলাফে বাড়ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময়ও বদলাচ্ছে...পেনশন-সহ বার্ধক্য স্কিম নিয়ে ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে কল্পতরু মমতা!

পরবর্তী অ্যালবাম

BIG UPDATE on Laxmi Bhandar: একলাফে বাড়ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময়ও বদলাচ্ছে...পেনশন-সহ বার্ধক্য স্কিম নিয়ে ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে কল্পতরু মমতা!

BIG UPDATE on Laxmi Bhandar: একলাফে বাড়ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময়ও বদলাচ্ছে...পেনশন-সহ বার্ধক্য স্কিম নিয়ে ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে কল্পতরু মমতা!

BIG UPDATE on Laxmi Bhandar: একলাফে বাড়ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময়ও বদলাচ্ছে...পেনশন-সহ বার্ধক্য স্কিম নিয়ে ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে কল্পতরু মমতা! 9
West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগেই মাথায় বাজ! ৬০ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি এখনও...নির্বাচন পিছোঁবে? সুপ্রিমে মমতার দরবার...

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগেই মাথায় বাজ! ৬০ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি এখনও...নির্বাচন পিছোঁবে? সুপ্রিমে মমতার দরবার...

West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগেই মাথায় বাজ! ৬০ লক্ষ ভোটারের শুনানি বাকি এখনও...নির্বাচন পিছোঁবে? সুপ্রিমে মমতার দরবার... 9
Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ 12
Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ 4