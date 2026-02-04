Mamata Banerjee Vs ECI: বিগ বিগ ব্রেকিং! নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে 'ডিসক্রিপেন্সি' নোটিস! ৪ দিন বাকি থাকতেই বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...

Mamata Banerjee Vs ECI: বিগ বিগ ব্রেকিং! নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে 'ডিসক্রিপেন্সি' নোটিস! ৪ দিন বাকি থাকতেই বাংলায় SIR হিয়ারিং নিয়ে বড় নির্দেশ প্রধান বিচারপতির...
West Bengal SIR hearing: এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। কমিশনের বিরুদ্ধে মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে হাজির থাকার পাশাপাশি বাংলায় SIR-এ ভোটারদেন নাম বাদ ইস্যুতে নিজে সওয়ালও করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। নজিরবিহীন এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্য়েই রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দেশের মধ্যে প্রথমবার কোনও মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে নিজে হাজির থেকে সওয়াল করলেন!
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: নামের ডিসক্রিপেন্সিতে হিয়ারিংয়ের নোটিস প্রত্যাহার হচ্ছে না। এদিন সুপ্রিম শুনানিতে স্পষ্ট করে দিলেন প্রধান বিচারপতি। বরং পদবি বিভ্রান্তি কাটাতে রাজ্যের তরফে কর্মী নিয়োগের নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। সেইসঙ্গে দুটি মামলার ক্ষেত্রে নোটিস ইস্যু করল সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনকেও নোটিস ইস্যু করা হয়েছে।
শুনানির শুরুতেই 'জরুরি নির্দেশ' চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে একটি নোট পেশ করেন আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ। কেন 'জরুরি নির্দেশ' চান, তার ব্যাখ্যাও করেন তিনি। আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ বলেন, "জরুরি কিছু নির্দেশ চাই, তাই একটি নোট দিতে চাই। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের জন্য সময় আর নেই। ১১ দিন বাকি। আর শুনানির জন্য মাত্র ৪ দিন। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে ডেকে শুনানি হচ্ছে।"
বলেন, "ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন জন্যে মানুষকে ডাকা হয়েছে। ২০০২-এ যাদের নাম নেই তাদের ডাকা হচ্ছে। আবার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামেও ডাকা হচ্ছে। কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হোক, ডিসক্রিপেন্সি নামে যাদের ডাকা হচ্ছে সেটা জানানো হোক। কারণ বলা হচ্ছে না। সেটা জানানো হোক। মানুষ বুঝতে পারছে না। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও আধার, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণ করা হচ্ছে না।"
কিন্তু সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, "আপনাদের এই দাবি ঠিক আছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আমাদের জানিয়েছিল যে ওয়েবসাইটের তালিকাই একমাত্র কমিউনিকেশন নয়। সবাইকে আলাদা করে নোটিস দেওয়া হচ্ছে। এই নোটিস প্রত্যাহার করা বাস্তবিক নয়। সেটা ইস্যু করা হয়েছে।"
প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "মনে করুন কোনও ব্যক্তির পদবি দত্ত। কেউ Dutta লিখতে পারেন, আবার কেউ Datta লিখতে পারেন। এটা বন্দ্যোপাধ্যায়-ব্যানার্জির ক্ষেত্রেও হতে পারে। শর্মা কেউ Sharma লেখেন, আবার কেউ Sarma লেখেন। ফলে নোটিস প্রত্যাহার করে নেওয়ার যুক্তি বাস্তবিক নয়।" প্রধান বিচারপতির যুক্তিতে, "এটা সম্পূর্ণ বানান ভুল নয়, স্থানীয়ভাবে উচ্চারণ এক-একরকম হয়।"
বেঞ্চ বলে,'আমরাও সুরাহার পথ খুঁজছি।' এই নিয়ে কমিশনের কাছেও তাদের কি পরামর্শ তা জানতে চান প্রধান বিচারপতি। যার প্রেক্ষিতে ECI দাবি করে,"আমরা রাজ্য সরকারের কাছে ক্লাস-২ অফিসার চেয়েছিলাম। যারা AERO এবং ERO পদে কাজ করবেন। কিন্তু রাজ্য সরকার মাত্র ৮০ জন অফিসার দিয়েছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দিয়েছে। রাজ্য সহযোগিতা করছে না। বাধ্য হয়ে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করতে হয়েছে।"
