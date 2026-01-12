Cooch Behar Shocker: কলির পিশাচ দিনহাটায়! মৃতদেহের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে শ্মশানেই খুন করে দিল...

Cooch Behar Shocker: কলির পিশাচ দিনহাটায়! মৃতদেহের মাংস খেয়ে পেট ভরাতে শ্মশানেই খুন করে দিল...
Cooch Behar Shocker: সোমবার দিনহাটা সাহেবগঞ্জ থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে দিনহাটা এসডিপিও বলেন, গত ১০ জানুয়ারি দিনহাটার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা কুড়শা হাটের একটি প্রত্যন্ত শ্মশান থেকে অজ্ঞাত পরিচিত মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস
মৃতের মাংস খাওয়ার জন্যই খুন!
বিস্ফোরক তথ্য পুলিসের
দিনহাটা
মৃতদেহের গলায়-কাঁধে ক্ষত
নেশাগ্রস্থ যুবক গ্রেফতার
পরবর্তীতে গ্রেফতার হওয়া যুবককে জেরা করে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে পুলিস জানতে পারে নেশাগ্রস্ত যুবক ফেরদৌস আলম শুধুমাত্র নেশায় মত্ত হয়ে এই অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তিকে খুন করেছে এবং খুনের পর সেই ব্যক্তিকে নিজে তার বাড়িতে নিয়ে আসে এবং দেহ পরিষ্কার করে। তার নাকি উদ্দেশ্য ছিল সেই মৃতদেহের মাংস খাওয়ার। -তথ্য ও ছবি-দেবজ্যোতি কাহালি
সফট টার্গেট
যেহেতু সেই অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তি শ্মশানে থাকত তাই সেটি ছিল অভিযুক্তের সহজ টার্গেট। আর সেজন্যই সেই টার্গেটকেই সে বেছে নিয়েছিল। ইতিমধ্যেই পুলিস অভিযুক্তকে চারদিনের হেফাজতে নিয়েছে। তবে দিনহাটার মতো অত্যন্ত এলাকায় শুধুমাত্র মাংস খাওয়ার জন্যই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। -তথ্য ও ছবি-দেবজ্যোতি কাহালি
