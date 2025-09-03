Siliguri News: ডিভোর্সেও রক্ষা নেই, আরও খোরপোশ চেয়ে বউয়ের অত্যাচার! অসহ্য কষ্টে যুবক শেষে...

Siliguri News: ডিভোর্সেও রক্ষা নেই, আরও খোরপোশ চেয়ে বউয়ের অত্যাচার! অসহ্য কষ্টে যুবক শেষে...
ভালোবেসে এলাকারই মেয়ে দীপিকাকে বিয়ে করেছিলেন শিলিগুড়ির চম্পাশরীর দক্ষিণ পশালের বাসিন্দা মনোজ বর্মন। কিন্তু সেই বিয়ে সুখের হয়নি। স্বামীর কাছে বিবাহবিচ্ছেদ জন্য লক্ষাধিক টাকা দাবি করেছিলেন দীপিকা। মানসিক চাপে পলাশ আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।
