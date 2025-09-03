English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Siliguri News: ডিভোর্সেও রক্ষা নেই, আরও খোরপোশ চেয়ে বউয়ের অত্যাচার! অসহ্য কষ্টে যুবক শেষে...

  ভালোবেসে এলাকারই মেয়ে দীপিকাকে বিয়ে করেছিলেন  শিলিগুড়ির  চম্পাশরীর দক্ষিণ পশালের বাসিন্দা মনোজ বর্মন।  কিন্তু সেই বিয়ে সুখের হয়নি।  স্বামীর কাছে বিবাহবিচ্ছেদ জন্য লক্ষাধিক টাকা দাবি করেছিলেন দীপিকা। মানসিক চাপে পলাশ আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।

| Sep 03, 2025, 05:50 PM IST

নারায়ণ সিংহরায়: প্রেম থেকে পরিণয়। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হল না। তারওপর বিবাহবিচ্ছেদের জন্য খোরপোশের দাবি! আত্মঘাতী যুবক। সুইসাইটে নোটে স্ত্রীর বিরুদ্ধে পরকীয়া অভিযোগ। অভিযুক্ত গৃহবধূকে গ্রেফতার  করল পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়িতে।

শিলিগুড়ির  চম্পাশরীর দক্ষিণ পশালের বাসিন্দা মনোজ বর্মন। ভালোবেসে দীপিকাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি।

দক্ষিণ পলাশ এলাকারই মেয়ে দীপিকা। ভালোবাসার সেই বিয়েতে নেমে এল বিপর্যয়।

মনোজের পরিবারের লোকেদের দাবি, বিয়ের সাত-আটমাস পর থেকে শুরু হয় তুমুল অশান্তি। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে  চলে যান দীপিকা।

সংসার টিকিয়ে রাখতে স্ত্রীকে ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন মনোজ। কিন্তু তাতেও সমস্য়া মেটেনি।

দীপিকা নাকি কোনওভাবেই আর পলাশের সঙ্গে থাকতে রাজি ছিলেন না! বিবাহবিচ্ছেদের জন্য় দীপিকা ও তাঁর পরিবারের তরফে লক্ষাধিক টাকা খরপোশের দাবি জানানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। 

পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই খরপোশের টাকা জন্য মনোজের উপর চাপ দিচ্ছিলেন দীপিকা ও তাঁর পরিবারের লোকেরা। চাপ এতটাই ছিল যে, মঙ্গলবার রাতে নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন বছর পঁচিশের ওই যুবক। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দীপিকাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। 

