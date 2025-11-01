Bengaluru Shocker: নাইট শিফটে কে নেভাবে অফিসের আলো? বচসার জেরে সহকর্মীকে ডাম্বেল দিয়েই অন দ্য স্পট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Man Kills Co-Worker With Dumbbell: নাইট-শিফটে কে নেভাবে অফিসের আলো? এই নিয়েই দুই সহকর্মীর বচসা। আর তার জেরেই খুন হতে হল একজনকে!  

| Nov 01, 2025, 07:43 PM IST
বেঙ্গালুরুতে শনিবার ঘটল হাড়হিম ঘটনা! এক ভাড়ার অফিসে আলো বন্ধ করা নিয়ে চরম বিবাদে জড়ায় দুই সহকর্মী। আর এরপরেই উত্তেজনার বশে খুন!

রাত দেড়টার দিকে ডেটা ডিজিটাল ব্যাংক নামে এক কোম্পানির অফিসে এই ঘটনাটি ঘটেছে। সিনেমার শুটিংয়ের ভিডিও সংরক্ষণের কাজ করে এই কোম্পানি।    

নাইট-শিফটে থাকা দুই সহকর্মী আলো নেভানোকে কেন্দ্র করে চরম বিবাদে জড়ায়। এরপর ২৪ বছর বয়সী বিজয়ওয়াড়ার বাসিন্দা সোমালা বংশী রাগের মাথায় চরম পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে!  

সোমালা তাঁর ৪১ বছর বয়সী সহকর্মী ভীমেশ বাবুকে কপালে ডাম্বেল দিয়ে আঘাত করে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলেন। এমনটাই জানিয়েছে পুলিস।  

অপরাধের পর খুনী সরাসরি গোবিন্দরাজ নগর পুলিস স্টেশনে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

সোমালাকে গ্রেফতার করে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আরও তদন্ত চলছে...

