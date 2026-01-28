Balurghat Murder: মেয়ে-জামাইয়ের বিবাদের বলি শ্বশুর! নিজের বাড়িতে বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধকে নেপাল-ই... ভয়ংকর কাণ্ড

Balurghat Murder: মেয়ে-জামাইয়ের বিবাদের বলি শ্বশুর! নিজের বাড়িতে বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধকে নেপাল-ই... ভয়ংকর কাণ্ড
Balurghat Murder: এক বছর আগে মেয়ের বিয়ে হিলির বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর পঁচাত্তরের নরেশ সরকার। সেই মেয়ের বাড়িতে গিয়ে খুন হতে হল তাঁকে! জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের লোকেরা।
জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!
জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!
জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!
জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!
জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!
জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!
জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!
জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!
