Zee News Bengali
Balurghat Murder: মেয়ে-জামাইয়ের বিবাদের বলি শ্বশুর! নিজের বাড়িতে বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধকে নেপাল-ই... ভয়ংকর কাণ্ড

Balurghat Murder:  এক বছর আগে মেয়ের বিয়ে হিলির বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর পঁচাত্তরের নরেশ সরকার। সেই মেয়ের বাড়িতে গিয়ে খুন হতে হল তাঁকে! জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের লোকেরা।

Jan 28, 2026, 06:49 PM IST
1/8

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!

শ্রীকান্ত ঠাকুর:  মেয়ের বাড়িতে গিয়ে জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর! অভিযুক্ত পলাতক। চাঞ্চল্য় দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলিতে।  

2/8

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!

এক বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়ের বাড়িতে গিয়েই খুন হয়ে গেলেন হিলির বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর পঁচাত্তরের নরেশ সরকার।  

3/8

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!

পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়িতে সন্ধ্যাবাতি দিতে যান নরেশ। তখনই তাঁর উপর চড়াও হন জামাই। বাঁশ দিয়ে সজোরে মাথায় আঘাত করে।  

4/8

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!

গুরুতর জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নরেশ। চিত্‍কার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা।  

5/8

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!

ক্তাক্ত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে।  এরপর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বালুরঘাট হাসপাতালে। সেখানে পৌঁছনোর পর নরেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা।  

6/8

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!

হিলি থানায় জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। অভিযুক্ত সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।  

7/8

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!

এক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল ১ নম্বর হিলি গ্রাম পঞ্চায়েতের উজাল গ্রামে বিয়ে হয়েছিল নরেশের মেয়ে শেফালির।  

8/8

জামাইয়ের হাতে খুন শ্বশুর!

জামাইয়ের নাম, নেপাল মহন্ত।  তাঁর এটি দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের পর থেকে নাকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি অশান্তি লেগেই থাকত! সেকারণে এই ঘটনা বলে মনে করছে পুলিস।  

