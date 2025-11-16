English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR In Bengal: SIR-এর টানে বাড়িতে হাজির স্বয়ং 'প্রেত'! ২৮ বছর আগে মৃত, হয়েছে শ্রাদ্ধশান্তিও, কিন্তু আচমকা ফর্ম চেয়ে হাত পাতল...

SIR In Bengal: উত্তর ২৪  পরগনার  বাগদার মেহেরানি কুরুলিয়া এলাকার বাসিন্দা জগবন্ধু মণ্ডল।  ২৮ বছর আগের গ্রামেরই কয়েকজনের সঙ্গে কাজের সন্ধানে গুজরাতে গিয়ে আর ফেরেননি তিনি। SIR শুরুতে হতেই হাজির বাড়িতে।

| Nov 16, 2025, 11:28 PM IST
মনোজ মণ্ডল: ২৮ বছর ধরে নিখোঁজ। মৃত ভেবে শ্রাদ্ধশান্তিও করে ফেলেছিলেন পরিবারের লোকেরা। SIR শুরু হতেই বাড়ি ফিরলেন উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা  জগবন্ধু মণ্ডল! হতবাক পরিবারের লোক, পাড়া-প্রতিবেশীরা।  তুমুল চাঞ্চল্য় এলাকায়।

 বাগদার মেহেরানি কুরুলিয়া এলাকার বাসিন্দা জগবন্ধু।  তিনি যে এখনও বেঁচে আছেন, তা ভাবতেই পারিনি পরিবারের লোকেরা।

আজ, রবিবার সকালে জগবন্ধুকে দেখে তাজ্জব বনে যান পরিবারের লোকেরা। প্রায় ২৭ বছর পর গ্রামে ফিরে নিজের বাড়িও পাননি জগবন্ধুকেও । তাঁকে চিনতে পেরে বাড়িতে পৌঁছে দেন প্রতিবেশীরাই।  

 স্থানীয়রা জানিয়েছেন, স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে তখন ভরা সংসার। ২৮ বছর আগের গ্রামেরই কয়েকজনের সঙ্গে কাজের সন্ধানে গুজরাতে যান জগবন্ধু। এরপর বাকি ফিরে এলেও, তিনি আর ফেরেননি।

বহু খোঁজাখুঁজি করেও জগবন্ধুর আরও খোঁজ মেলেনি। শেষে গুনিন ও জ্যোতিষীরা নিদান দেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সেইমতোই বছর দুয়েক আগে পাকলৌকিক ক্রিয়াও সেরে ফেলেন পরিবারের লোকেরা।

প্রতিবেশীরা বলছেন, SIR আতঙ্ক ও নথি সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই হয়তো ফিরে এসেছেন জগবন্ধু। কারণ, ২০০২ সালে তালিকায় তাঁর নাম নেই! বাবার নাম অবশ্য আছে।

এদিকে পাড়ায় জোর গুঞ্জন যে,  বাঁকুড়া জেলার রায়পুর দুবালিতে নাকি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন জগবন্ধু! যদিও সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন তিনি।

