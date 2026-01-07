Chuchura Circus: তিনটে জ্যান্ত শিঙিমাছ গিলে বের করে দিচ্ছেন, তাসখন্দেও দেখিয়েছেন এই খেলা, রুদ্ধশ্বাস দর্শকরা

Chuchura Circus: তিনটে জ্যান্ত শিঙিমাছ গিলে বের করে দিচ্ছেন, তাসখন্দেও দেখিয়েছেন এই খেলা, রুদ্ধশ্বাস দর্শকরা
Chuchura Circus: একটা সময় ছিলো সার্কাসে বাঘ সিংহ হাতি গন্ডার শিম্পাঞ্জি দেখা যেত। এখন সেসব অতীত। এখন মূলত জিমনাস্টিকের খেলা দেখা যায় সার্কাসে। আর আছে যোগ ব্যায়ামের সাহায্যে জ্যান্ত সিঙি মাছ গিলে ফেলা
শীত মানেই একসময় ছিল সার্কাস
জানুয়ারিতে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শীত মানেই নলেন গুড়,পিঠে পায়েস,জয়নগরের মোয়া চিড়িয়াখানা আর সার্কাস। স্বাস্থ্য সচেতন যারা তারা পিঠে মিষ্টি খান ভেবে চিন্তে। তবে শীতে একটু ঘোরাঘুরি না করলেই নয়। এসময় বেশ একটা ছুটি ছুটি ভাব থাকে। তাই পরিবার নিয়ে অনেকেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। আর যারা যেতে পারেন না তারা বাড়ির কাছেই বিনোদন খুঁজে নেন। আর শীতের সেই বিনোদন যদি সার্কাস হয় তো কথাই নেই। ছোটোদের পছন্দের সার্কাস বড়রাও উপভোগ করেন। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার
বাঘাযতীন মাঠে তাঁবু
তিনটে সিঙ্গি মাছ গিলতে পারেন
বাবার কাছ থেকে শেখা
প্রবল ঝুঁকির
তাসখন্দেও দেখিয়েছেন খেলা
ম্যানেজার
টারজান সার্কাসের ম্যানেজার মোল্লা সাদিক রহমান বলেন,সার্কাসের জন্য মাঠ পাওয়া যায় না এখন। আগে পশু পাখিদের খেলা দেখতে বহু দূর থেকে মানুষ আসত। এখন আসে না। তবে শনি রবিবার ভালো ভীড় হচ্ছে চুঁচুড়ার মাঠে।আগামী দিনে হয়ত সার্কাস পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি না এখনই কিছু ভাবা হয়। এতে অনেকের কর্মসংস্থান জড়িত। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার
