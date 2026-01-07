English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Chuchura Circus: তিনটে জ্যান্ত শিঙিমাছ গিলে বের করে দিচ্ছেন, তাসখন্দেও দেখিয়েছেন এই খেলা, রুদ্ধশ্বাস দর্শকরা

Chuchura Circus: তিনটে জ্যান্ত শিঙিমাছ গিলে বের করে দিচ্ছেন, তাসখন্দেও দেখিয়েছেন এই খেলা, রুদ্ধশ্বাস দর্শকরা

Chuchura Circus: একটা সময় ছিলো সার্কাসে বাঘ সিংহ হাতি গন্ডার শিম্পাঞ্জি দেখা যেত। এখন সেসব অতীত। এখন মূলত জিমনাস্টিকের খেলা দেখা যায় সার্কাসে। আর আছে যোগ ব্যায়ামের সাহায্যে জ্যান্ত সিঙি মাছ গিলে ফেলা

| Jan 07, 2026, 11:11 AM IST
1/7

শীত মানেই একসময় ছিল সার্কাস

শীত মানেই একসময় ছিল সার্কাস

জানুয়ারিতে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শীত মানেই নলেন গুড়,পিঠে পায়েস,জয়নগরের মোয়া চিড়িয়াখানা আর সার্কাস। স্বাস্থ্য সচেতন যারা তারা পিঠে মিষ্টি খান ভেবে চিন্তে। তবে শীতে একটু ঘোরাঘুরি না করলেই নয়। এসময় বেশ একটা ছুটি ছুটি ভাব থাকে। তাই পরিবার নিয়ে অনেকেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। আর যারা যেতে পারেন না তারা বাড়ির কাছেই বিনোদন খুঁজে নেন। আর শীতের সেই বিনোদন যদি সার্কাস হয় তো কথাই নেই। ছোটোদের পছন্দের সার্কাস বড়রাও উপভোগ করেন। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার

2/7

বাঘাযতীন মাঠে তাঁবু

বাঘাযতীন মাঠে তাঁবু

চুঁচুড়া বাঘাযতীন মাঠে দীর্ঘ দিন পর সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। একটা সময় ছিলো সার্কাসে বাঘ সিংহ হাতি গন্ডার শিম্পাঞ্জি দেখা যেত। এখন সেসব অতীত। এখন মূলত জিমনাস্টিকের খেলা দেখা যায় সার্কাসে। আর আছে যোগ ব্যায়ামের সাহায্যে জ্যান্ত সিঙি মাছ গিলে ফেলা। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার

3/7

তিনটে সিঙ্গি মাছ গিলতে পারেন

তিনটে সিঙ্গি মাছ গিলতে পারেন

মহম্মদ রসিদ এক বালতি জল খেয়ে ফেলেন অনায়াসে। তিনটে শিঙিমাছ গিলে আবার পেট থেকে বের করে দিতে পারেন। রঙিন জল খেয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বের করে দেখান। পুরো খেলাটাই যোগ ব্যায়াম বলে জানান রসিদ। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার

4/7

বাবার কাছ থেকে শেখা

বাবার কাছ থেকে শেখা

আদতে হুগলির পান্ডুয়ার বাসিন্দা। তেরো বছর বয়স থেকে খেলা দেখাচ্ছেন সার্কাসে। তার মা লায়লা বিবি, বাবা রফিক আলম কুরেশি দুজনেই এই খেলা দেখাতেন। তাদের কাছেই শিখেছেন এই খেলা। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার

5/7

প্রবল ঝুঁকির

প্রবল ঝুঁকির

ঝুঁকি আছে। শিঙিমাছ শ্বাস নালিতে আটকে যাওয়ার ভয় আছে। রসিদ বলেন, সার্কাসের জীবনটাই তো ঝুঁকি। এখানে কোনো ম্যাজিক নেই। খেলা দেখানোর জন্য সারা দিন উপবাস করতে হয়। তিনটে শো শেষ করে তবে রাতে খাওয়া। এই কষ্ট এখন আর কেউ করতে চায় না। তাই সার্কাসে শিল্পীর অভাব। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার

6/7

তাসখন্দেও দেখিয়েছেন খেলা

তাসখন্দেও দেখিয়েছেন খেলা

রসিদ এই খেলা দেখিয়ে তাসখন্দে এক বছর কাটিয়ে এসেছেন। ভারতের সব সার্কাসে কাজ করেছেন। তার মতে সার্কাস ইতিহাস হতে আর বেশি দেরি নেই। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার  

7/7

ম্যানেজার

ম্যানেজার

টারজান সার্কাসের ম্যানেজার মোল্লা সাদিক রহমান বলেন,সার্কাসের জন্য মাঠ পাওয়া যায় না এখন। আগে পশু পাখিদের খেলা দেখতে বহু দূর থেকে মানুষ আসত। এখন আসে না। তবে শনি রবিবার ভালো ভীড় হচ্ছে চুঁচুড়ার মাঠে।আগামী দিনে হয়ত সার্কাস পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি না এখনই কিছু ভাবা হয়। এতে অনেকের কর্মসংস্থান জড়িত। -তথ্য ও ছবি-বিধান সরকার  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: বৃষর শত্রুরা মাথা তুলবে; পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই, অন্য কারও ঝামেলায় জড়াতে পারে মীন

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: বৃষর শত্রুরা মাথা তুলবে; পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই, অন্য কারও ঝামেলায় জড়াতে পারে মীন

Horoscope Today: বৃষর শত্রুরা মাথা তুলবে; পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই, অন্য কারও ঝামেলায় জড়াতে পারে মীন

Horoscope Today: বৃষর শত্রুরা মাথা তুলবে; পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই, অন্য কারও ঝামেলায় জড়াতে পারে মীন 12
Swastika Dutta | Bonny Sengupta: নস্টালজিয়ায় ডুব! রেট্রো রোমান্সে বনি-স্বস্তিকা...

Swastika Dutta | Bonny Sengupta: নস্টালজিয়ায় ডুব! রেট্রো রোমান্সে বনি-স্বস্তিকা...

Swastika Dutta | Bonny Sengupta: নস্টালজিয়ায় ডুব! রেট্রো রোমান্সে বনি-স্বস্তিকা... 7
New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে...

New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে...

New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে... 11
DA Hike: জানুয়ারিতে আরও ২ শতাংশ বাড়ছে ডিএ, কোথায় দাঁড়াবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা!

DA Hike: জানুয়ারিতে আরও ২ শতাংশ বাড়ছে ডিএ, কোথায় দাঁড়াবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা!

DA Hike: জানুয়ারিতে আরও ২ শতাংশ বাড়ছে ডিএ, কোথায় দাঁড়াবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা! 6