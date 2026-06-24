/মারাত্মক অভিযোগ, গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে ছুটলেন মানস

Manas Bhunia: মানসের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে এফআইআর হয়েছে মানসের বিরুদ্ধে
অভিষেক ছুটছেন রক্ষকবচের জন্য। দলের আরও নেতারাও সেই পথে। এবার সেই পথেই হাঁটলেন তৃণমূল নেতা মানস ভুঁইঞা। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন মানস ভুঁইয়া। তার জেরেই আগাম আদালতে ছুটলেন মানস। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
কেন আদালতের দ্বারস্থ? মানসের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে এফআইআর হয়েছে মানসের বিরুদ্ধে। ওই এফআইআর এর পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মানসকে নোটিস পাঠায় পুলিস। তাতেই গ্রেফতারের আশঙ্কা করছেন তৃণমূল নেতা। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
ওই নোটিসের জেরেই হাইকোর্টে মামলা করেছেন মানস। সেখানে তিনি বলেছেন, ওই এফআইআর বাতিল করা হোক ও তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী
আগামী সোমবার ওই মামলার শুনানি হতে পারে। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী