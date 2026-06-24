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মারাত্মক অভিযোগ, গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে ছুটলেন মানস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 24, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:49 PM IST

Manas Bhunia: মানসের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে এফআইআর হয়েছে মানসের বিরুদ্ধে

মানস ভুঁইঞা1/5

মানস ভুঁইঞা

অভিষেক ছুটছেন রক্ষকবচের জন্য। দলের আরও নেতারাও সেই পথে। এবার সেই পথেই হাঁটলেন তৃণমূল নেতা মানস ভুঁইঞা। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

গ্রেফতারির আশঙ্কা2/5

গ্রেফতারির আশঙ্কা

গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন মানস ভুঁইয়া। তার জেরেই আগাম আদালতে ছুটলেন মানস। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ3/5

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ

কেন আদালতের দ্বারস্থ? মানসের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে এফআইআর হয়েছে মানসের বিরুদ্ধে। ওই এফআইআর এর পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মানসকে নোটিস পাঠায় পুলিস। তাতেই গ্রেফতারের আশঙ্কা করছেন তৃণমূল নেতা। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

এফআইআর বাতিলের আবেদন4/5

এফআইআর বাতিলের আবেদন

ওই নোটিসের জেরেই হাইকোর্টে মামলা করেছেন মানস। সেখানে তিনি বলেছেন, ওই এফআইআর বাতিল করা হোক ও তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

সোমবার শুনানি5/5

সোমবার শুনানি

আগামী সোমবার ওই মামলার শুনানি হতে পারে। -তথ্য-অর্নবাংশু নিয়োগী

TAGS:
Manas Bhunia
Manas in Calcutta HC

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