  • Mangal Gochar 2026: মঙ্গলের গোচরে চাকরি ও ব্যবসায় অভাবনীয় লাভ! টাকায় ফুলে-ফেঁপে উঠবে কোন ৫ রাশির জাতকরা...

Mangal Gochar 2026: মঙ্গলের গোচরে চাকরি ও ব্যবসায় অভাবনীয় লাভ! টাকায় ফুলে-ফেঁপে উঠবে কোন ৫ রাশির জাতকরা...

Mangal Gochar 2026: মঙ্গলের রাশি পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে ১২ রাশির উপরই। এবার কপাল খুলে যাবে কোন রাশির?  

| Jan 16, 2026, 03:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বলা হয় মঙ্গল গ্রহ সাহস, শক্তি, বীরত্বের প্রতীক।

আর তাই জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহের গোচরকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। মঙ্গলের রাশি পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে ১২ রাশির উপরই। এখন মকর রাশিতে মঙ্গলের গোচরে লাভবান হতে চলেছেন ৫ রাশির জাতকরা!  

মেষ রাশির জাতক জাতিকারা এই সময়ে শুভ কাজের সুযোগ পাবেন। কর্মজীবনে উন্নতি আসন্ন। পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখবেন। সম্ভব। যে কোনও কাজে শুভ ফল পাবেন।

কর্কট রাশির জাতক জাতিকারা এই সময়ে পার্টনারশিপের কাজে ভালো লাভ করবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এটি ভালো সময়। কেরিয়ারে স্থিতিশীলতা দেখা যাবে।

কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের এই সময় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। তাদের কেরিয়ারের জন্য এটি খুব ভালো সময়। কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি দায়িত্বশীল পদে পেতে পারেন।

বিপণন, বিক্রয় এবং শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সময়টি খুবই ভালো। ব্যবসায় বিশাল লাভের সম্ভাবনা। এই সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে।

মঙ্গলের গোচর হয়েছে মকর রাশিতেই। তাই এই সময়টি মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের বিশেষভাবে অনুকূল। যে কোনও কাজে সাফল্য় মিলবে। আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

