English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Mangal Gochar 2026: মাত্র ২ দিন পরেই মঙ্গলের গোচর, অথৈ জলে পড়লেও বেরিয়ে আসবে এই ৩ রাশি, উপচে পড়বে ধনসম্পদ

Mangal Gochar 2026: ২ এপ্রিল বিকেল ৩টে ৩৭ মিনিটে মঙ্গল প্রবেশ করবে মীনে। ওই গোচর চলবে  ১১ মে পর্যন্ত  

| Mar 30, 2026, 09:10 PM IST
1/6

গ্রহদের সেনাপতি

মঙ্গল হল গ্রহদের সেনাপতি। ফলে মঙ্গলের রাশি বদলের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।

2/6

বর্তমানে মঙ্গল রয়েছে

বর্তমানে মঙ্গল রয়েছে কুম্ভে। মঙ্গল অন্য রাশিতে গমন করলে তার প্রভাব পড়ে মেষ ও মীন  রাশির উপরে।

3/6

মঙ্গলের গোচর

হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২ এপ্রিল বিকেল ৩টে ৩৭ মিনিটে মঙ্গল প্রবেশ করবে মীনে। ওই গোচর চলবে  ১১ মে পর্যন্ত। এর জোরাল প্রভাব তিনটি রাশির উপরে পড়বে।

4/6

মেষ(ARIES)

মঙ্গলের গোচর মেষের জন্য অত্যন্ত শুভ হবে। যে কোনও উদ্যোগ নিলেই সফল হবেন এই রাশির জাতকরা। প্রতিটি কাজে জীবনসঙ্গীকে পাশে পাবেন। পরিবারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনও জায়গায় বেড়াতে যেতে পারেন। হঠাত্ করে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। মান সম্মান বাড়বে, আর্থিক উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না।

5/6

ধনু (SAGITTARIUS)

ধনুর জন্য এই গোচর বিরাট সাফল্য বয়ে আনবে। পারিবারিক সুখের বন্যায় ভাসবেন। যেকোনও জাগায় বিনিযোগে বিরাট রিটার্ন পাবেন। যে কোনও আটকে থাকা কাজ শেষপর্যন্ত হয়ে যাবে। ভালোবাসার মানুষকে ফিরে পাবেন।

6/6

সিংহ (LEO)

সিংহের জন্য মঙ্গলের গোচর অত্যন্ত শুভ। যে কোনও কাজে সফল হবে। টাকার বৃষ্টি হবে। কাছের মানুষের সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় যে কাজে হাত দেবেন সেখানেই সফল হবেন। বিবাহিত জীবনে সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: সাগরে শেষ, চু্ল্লিতে ছাই: রাহুল-বিদায়ে অগুনতি ভেজা চোখে লেখা- যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল

পরবর্তী অ্যালবাম

