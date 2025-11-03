English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Earthquake: ভোরেই ভয়ংকর কেঁপে উঠল পড়শি দেশ! একাধিক মৃত্যু... এখনও বাড়বে সংখ্যা...

Afghanistan Earthquake: আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফের কাছে সোমবার ভোরে ৬.৩ মাত্রার ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়। এতে অন্তত ১০ জন নিহত এবং প্রায় ২৬০ জন আহত হয়েছে। তবে হতাহতদের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

| Nov 03, 2025, 11:23 AM IST
আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

অয়ন ঘোষাল: অগাষ্টের পর নভেম্বর। আবারও ভূমিকম্প আফগানিস্তানে। ৬.৩ মাত্রার জোরাল ভূমিকম্প অনুভূত হল উত্তর আফগানিস্তানে।   

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

সোমবার মধ্য রাতে এই ভূমিকম্প হয় আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ প্রদেশে। কয়েক সেকেন্ডেই তছনছ হয়ে যায় সব। 

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

বহু প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানানো হয়নি। চলছে উদ্ধার কাজ।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

জানা গিয়েছে, কমপক্ষে ১০ জন মারা গিয়েছে। ২৬০ জন আহত। তবে হতাহতদের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা (USGS) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি মাজার-ই-শরীফের কাছে ২৮ কিমি (১৭.৪ মাইল) গভীরে আঘাত হয়েছে। মাজার-ই-শরীফের জনসংখ্যা প্রায় ৫,২৩,০০০।  

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

এই শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরই মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের তরফে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়। 

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

এই সতর্কতা জারির অর্থ জোরাল ভূমিকম্পের প্রভাব ভয়ঙ্কর হতে পারে। বিপুল প্রাণহানির আশঙ্কা এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।    

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প

আফগান প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফেও জানানো হয়েছে যে সকাল হলেই ক্ষয়ক্ষতির আন্দাজ করা যাবে।

