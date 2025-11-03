Earthquake: ভোরেই ভয়ংকর কেঁপে উঠল পড়শি দেশ! একাধিক মৃত্যু... এখনও বাড়বে সংখ্যা...

Earthquake: ভোরেই ভয়ংকর কেঁপে উঠল পড়শি দেশ! একাধিক মৃত্যু... এখনও বাড়বে সংখ্যা...
Afghanistan Earthquake: আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফের কাছে সোমবার ভোরে ৬.৩ মাত্রার ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়। এতে অন্তত ১০ জন নিহত এবং প্রায় ২৬০ জন আহত হয়েছে। তবে হতাহতদের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
