  • Terrible Train Accident: চলন্ত ট্রেনের উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ক্রেন! লাইনচ্যুত হয়ে নিহত অন্তত ২২...

Thailand Train Accident: নির্মীয়মাণ হাই-স্পিড রেল প্রকল্পের একটি বিশাল ক্রেন ভেঙে পড়ল চলন্ত ট্রেনের উপর। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর আহত ৩০-এরও বেশি।

| Jan 14, 2026, 11:07 AM IST
1/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলন্ত ট্রেনের উপর ভেঙে পড়ল বিশাল ক্রেন। ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত কমপক্ষে ২২, আহত ৩০-এরও বেশি।

2/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনাটি এখানকার নয়, ব্যাংককের উত্তরে নাখন রাচাসিমা প্রদেশের বান থানন খোট এলাকার। 

3/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

জানা গিয়েছে, ব্যাংকক থেকে থাইল্যান্ডের উত্তর–পূর্বাঞ্চলের একটি প্রদেশে যাওয়ার পথে একটি ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার হয়। নির্মাণকাজের ক্রেন চলন্ত ট্রেনের একটি বগির ওপর পড়ে যাওয়ার ফলে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়।

4/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনাটি বুধবার সকালে ব্যাংকক থেকে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার উত্তর–পূর্বে, নাখোন রাতচাসিমা প্রদেশের সিখিও এলাকায় ঘটে।

5/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

নাখোন রাতচাসিমা প্রদেশের স্থানীয় পুলিস প্রধান থাচাপন চিন্নাওং  জানিয়েছেন, '২২ জন মারা গেছেন এবং ৩০ জনের বেশি আহত হয়েছেন।'

6/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

ট্রেনটি থাইল্যান্ডের উবন রাতচাথানি প্রদেশে যাচ্ছিল। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, একটি হাই-স্পিড রেল প্রকল্পের কাজ চলাকালীন ক্রেনটি ভেঙে পড়ে এবং চলন্ত ট্রেনের ওপর পড়ে যায়।  

7/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

এর ফলে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় এবং অল্প সময়ের জন্য আগুন ধরে যায়।

8/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্ধারকাজের একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে উদ্ধারকর্মীদের ধ্বংসস্তূপ কেটে আহতদের বের করতে দেখা যায়। 

9/9

থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনা

পুলিস জানিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং বর্তমানে উদ্ধারকাজ চলছে।

