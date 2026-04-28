Terrible Train Accident: লোকাল-দূরপাল্লার মুখোমুখি সংঘর্ষ: লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, কেটে বের করা হচ্ছে দেহের পর দেহ

Terrible Train Accident: লোকাল-দূরপাল্লার মুখোমুখি সংঘর্ষ: লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, কেটে বের করা হচ্ছে দেহের পর দেহ
Indonesia Train Accident: লোকাল ট্রেনের সঙ্গে দূরপাল্লার ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মৃত কমপক্ষে ১৪, এখনও সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, উদ্ধারকর্মীরা শক্তিশালী গ্রাইন্ডার দিয়ে ট্রেনের ধাতব পাত কেটে পথ তৈরির চেষ্টা করছেন।
ইন্দোনেশিয়া ট্রেন দুর্ঘটনা
ইন্দোনেশিয়ার অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান মোহাম্মদ শাফি জানান, ট্রেনের কামরাগুলো এমনভাবে দুমড়েমুচড়ে গেছে যে সেখান থেকে মানুষকে বের করে আনা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'এখনও বেশ কিছু যাত্রী ট্রেনের লোহার কাঠামোর নীচে আটকে পড়ে আছেন। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের বের করে আনার চেষ্টা করছি।'
মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান প্রেসিডেন্ট প্রাবোবো সুবিয়ান্তো। তিনি এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, দেশের রেল নেটওয়ার্কের বড় একটি অংশ সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। যানজট নিরসন ও নিরাপত্তা বাড়াতে তিনি ওই এলাকায় একটি উড়াল সেতু (ফ্লাইওভার) নির্মাণের ঘোষণা দেন।
