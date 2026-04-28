Terrible Train Accident: লোকাল-দূরপাল্লার মুখোমুখি সংঘর্ষ: লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, কেটে বের করা হচ্ছে দেহের পর দেহ

Indonesia Train Accident: লোকাল ট্রেনের সঙ্গে দূরপাল্লার ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মৃত কমপক্ষে ১৪, এখনও সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, উদ্ধারকর্মীরা শক্তিশালী গ্রাইন্ডার দিয়ে ট্রেনের ধাতব পাত কেটে পথ তৈরির চেষ্টা করছেন।

| Apr 28, 2026, 11:37 AM IST
ইন্দোনেশিয়া ট্রেন দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনা। সোমবার গভীর রাতে লোকাল ট্রেনের সঙ্গে দূরপাল্লার ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মৃত কমপক্ষে ১৪, আহত প্রায় ৮৪জন। মঙ্গলবার সকালেও দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ট্রেনের বগি থেকে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

ঘটনাটি ঘটে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার কাছে। রাষ্ট্রীয় রেল সংস্থা 'পিটি কাই' (PT KAI)-এর প্রধান নির্বাহী ববি রাশিদি জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজ এখনও শেষ হয়নি এবং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।  

ইন্দোনেশিয়ার অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান মোহাম্মদ শাফি জানান, ট্রেনের কামরাগুলো এমনভাবে দুমড়েমুচড়ে গেছে যে সেখান থেকে মানুষকে বের করে আনা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'এখনও বেশ কিছু যাত্রী ট্রেনের লোহার কাঠামোর নীচে আটকে পড়ে আছেন। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের বের করে আনার চেষ্টা করছি।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, উদ্ধারকর্মীরা শক্তিশালী গ্রাইন্ডার দিয়ে ট্রেনের ধাতব পাত কেটে পথ তৈরির চেষ্টা করছেন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, লাইনে থাকা একটি ট্যাক্সির সঙ্গে প্রথমে লোকাল ট্রেনটির সংঘর্ষ হয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই উলটো দিক থেকে আসা একটি দূরপাল্লার ট্রেন লোকাল ট্রেনটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয় হল, লোকাল ট্রেনের মহিলা কোচ এই সংঘর্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ট্যাক্সি সংস্থা 'গ্রিন এসএম ইন্দোনেশিয়া' নিশ্চিত করেছে যে দুর্ঘটনায় পড়া গাড়িটি তাদের বহরের ছিল। সংস্থাটি তদন্তে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান প্রেসিডেন্ট প্রাবোবো সুবিয়ান্তো। তিনি এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, দেশের রেল নেটওয়ার্কের বড় একটি অংশ সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। যানজট নিরসন ও নিরাপত্তা বাড়াতে তিনি ওই এলাকায় একটি উড়াল সেতু (ফ্লাইওভার) নির্মাণের ঘোষণা দেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই বেকাসি স্টেশনে নিখোঁজ স্বজনদের সন্ধানে শত শত মানুষ ভিড় করেন। ট্রেনের সময়সূচী লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায়ই সড়ক ও রেল দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

গত ২০২৪ সালেও পশ্চিম জাভায় এক ট্রেন দুর্ঘটনায় চারজন প্রাণ হারিয়েছিলেন। জাকার্তার মতো জনবহুল শহরের প্রধান গণপরিবহন ব্যবস্থার এমন নিরাপত্তা সংকট এখন বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Gold Price Today: লক্ষ্মীবারে একধাক্কায় অনেক কমে গেল সোনার দাম- কোনও অশুভ ইঙ্গিত? না কি মহালাভ?

