Zee News Bengali
Voter List: SIR আবহে রাজ্যে নয়া ট্রেন্ড! ৬০, ৭০, এমনকী ৮০ পেরিয়েও... কড়া নজর কমিশনের..

Voter List:   ছাব্বিশের আগে বিহারের মতো বাংলাতে SIR!  আঠেরো নয়, ষাট, সত্তর, এমনকী আশি পেরিয়েও প্রথমবার ভোটার তালিকা তুলছেন বহু মানুষ। 

| Aug 18, 2025, 08:13 PM IST
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: SIR আবহে এ রাজ্যে নয়া  ট্রেন্ড।  আঠেরো নয়, ষাট, সত্তর, এমনকী আশি পেরিয়েও প্রথমবার ভোটার তালিকা তুলছেন বহু মানুষ। এতদিন কেন ভোটার হননি? জেলাশাসককে বিশেষ নজরদারি দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা হবে। এক্ষেত্রে জেলাশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কমিশন সূত্রে তেমনই খবর।  

 বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে বিহারের মতো বাংলাতে SIR হবে, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

এ রাজ্যে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন বা  স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন হয়েছিল ২০০২ সালে।

 ২০০২ সালকে 'বেস ইয়ার' ধরেই কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় বলে খবর।  বস্তুত, ২০০২ সালের ভোটার তালিকাও প্রকাশ করে দিয়েছে কমিশন। 

 সেই তালিকা থেকে যখন বাদ পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি, তখন  'অস্তিত্বহীন ভোটারে'রও খোঁজ মিলেছে রাজ্য়ে।  দেড় লক্ষ ভোটার কার্ড প্রশাসনেই কাছে ফেরত চলে এসেছে বলে খবর।

 এদিকে SIR বিতর্কে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। দিল্লি জোট বেঁধেছে বিরোধীরা।

পরিস্থিতি এমনই যে, ইন্ডিয়া জোট মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব আনার কথা ভাবছে বলে খবর। 

