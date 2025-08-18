Voter List: SIR আবহে রাজ্যে নয়া ট্রেন্ড! ৬০, ৭০, এমনকী ৮০ পেরিয়েও... কড়া নজর কমিশনের..

Voter List: SIR আবহে রাজ্যে নয়া ট্রেন্ড! ৬০, ৭০, এমনকী ৮০ পেরিয়েও... কড়া নজর কমিশনের..
Voter List: ছাব্বিশের আগে বিহারের মতো বাংলাতে SIR! আঠেরো নয়, ষাট, সত্তর, এমনকী আশি পেরিয়েও প্রথমবার ভোটার তালিকা তুলছেন বহু মানুষ।
1/7
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: SIR আবহে এ রাজ্যে নয়া ট্রেন্ড। আঠেরো নয়, ষাট, সত্তর, এমনকী আশি পেরিয়েও প্রথমবার ভোটার তালিকা তুলছেন বহু মানুষ। এতদিন কেন ভোটার হননি? জেলাশাসককে বিশেষ নজরদারি দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা হবে। এক্ষেত্রে জেলাশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কমিশন সূত্রে তেমনই খবর।
2/7
photos
TRENDING NOW
4/7
5/7
7/7
photos