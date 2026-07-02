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বিশ্বমঞ্চ থেকে বিদায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়ের! বিশ্বকাপে বজ্রপাত! অবিশ্বাস্য ঘটনার অভিঘাতে হঠাৎই বিষাদে বিশ্বকাপ

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 02, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:48 PM IST

Disaster in World Cup Football: বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। কালো দিনও কি নয়? ১০ নম্বর জার্সিকে বাকি টুর্নামেন্টে আর দেখাই যাবে না মাঠে! ফুটবলবিশ্বে সহসাই শোকের ছায়া! কী ঘটল? কেন?

ফুটবল বিশ্বকাপ 1/7

ফুটবল বিশ্বকাপ

সারা পৃথিবী মজে আছে ফুটবল বিশ্বকাপে। আর ফুটবল বিশ্বকাপ হল সেই মঞ্চ, যাকে কেন্দ্র করে ঘটনার ঘনঘটা! যা-কে কেন্দ্র করে শোক, দুঃখ, আনন্দ, ক্রোধের সদা-উদগীরণ। আজ বিশ্বকাপ-সিজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই ঘটনার দিকে তাকালে আঘাত ছাড়া আর কিছুই পান না ফুটবলপ্রেমীরা।

কালো দিন2/7

কালো দিন

বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। কালো দিনও কি নয়?

টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়3/7

টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়

আর্জেন্টিনার সেরা প্লেয়ারকে বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে আচমকা বিদায় নিতে হল। তিনি আর খলতে পারবেন না বাকি টুর্নামেন্টে!  কে তিনি?

বহিষ্কার ১০ নম্বর জার্সি4/7

বহিষ্কার ১০ নম্বর জার্সি

তিনি গ্রেট মারাদোনা! দিয়েগো মারাদোনা। ১৯৯৪ সালের আমেরিকা বিশ্বকাপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাঁকে।

১৯৮৬ থেকে ১৯৯৪5/7

১৯৮৬ থেকে ১৯৯৪

১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এই তারকা ১৯৯৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপেও ফের আবেগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। কিন্তু, সেই বিশ্বকাপই তাঁর বর্ণময় কেরিয়ারের অন্যতম বড় বিতর্কের সাক্ষী হয়ে থেকে গেল!

শেষমঞ্চেও কাব্যিক গোল6/7

শেষমঞ্চেও কাব্যিক গোল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ১৯৯৪ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ছন্দে শুরু করেছিল আর্জেন্টিনা। গ্রিসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৪-০ গোলে জয়লাভও করে নীল-সাদা ব্রিগেড। এই ম্য়াচে মারাদোনা একটি অসাধারণ গোলও করেছিলেন। তাঁর সেই চেনা বাঁ পায়ের কাব্যিক টাচে! গোল করার পরে ক্যামেরার সামনে তাঁর উন্মত্ত উদযাপনের দৃশ্য আজও ফুটবলপ্রেমীদের মনে গেঁথে।

ঈশ্বরের রক্তে মাদক7/7

ঈশ্বরের রক্তে মাদক

গ্রিসের বিরুদ্ধে ওই ম্যাচের পরেই মারাদোনার ডোপ টেস্ট করা হয়। পরীক্ষার রিপোর্টে তাঁর শরীরে নিষিদ্ধ মাদক এফেড্রিন এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কয়েকটি উপাদানের উপস্থিতি ধরা পড়ে। ফিফা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখে এবং তদন্ত শুরু করে।

TAGS:
argentina without number 10
World Cup Upset
Maradona

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