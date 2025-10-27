High Court on Divorce Case: 'বিয়েটা কোনও পুতুলখেলা নয় যে, যখন তখন ভেঙে দেওয়া যায়!' বিচ্ছেদ মামলায় স্বামীকে ধমক হাইকোর্টের...

High Court on Divorce Case: 'বিয়েটা কোনও পুতুলখেলা নয় যে, যখন তখন ভেঙে দেওয়া যায়!' বিচ্ছেদ মামলায় স্বামীকে ধমক হাইকোর্টের...
Karnataka High Court: কর্ণাটক হাইকোর্ট নিষ্ঠুরতার অভিযোগে স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেওয়া বেঙ্গালুরুর একটি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালত মন্তব্য করেছে যে, স্বামী একজন স্ত্রীর বদলে 'একজন বাধ্য পরিচারিকা' চেয়েছিলেন এবং স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আপস করা উচিত।
