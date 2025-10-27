English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

High Court on Divorce Case: 'বিয়েটা কোনও পুতুলখেলা নয় যে, যখন তখন ভেঙে দেওয়া যায়!' বিচ্ছেদ মামলায় স্বামীকে ধমক হাইকোর্টের...

Karnataka High Court:  কর্ণাটক হাইকোর্ট নিষ্ঠুরতার অভিযোগে স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেওয়া বেঙ্গালুরুর একটি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালত মন্তব্য করেছে যে, স্বামী একজন স্ত্রীর বদলে 'একজন বাধ্য পরিচারিকা' চেয়েছিলেন এবং স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আপস করা উচিত।

| Oct 27, 2025, 02:35 PM IST
1/8

স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ

বিচারপতি জয়ন্ত ব্যানার্জি এবং উমেশ আদিগার একটি ডিভিশন বেঞ্চ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ওই ব্যক্তির আবেদনের জবাব দেয়। ওই ব্যক্তি বেঙ্গালুরুর পারিবারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন। 

2/8

স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ

পারিবারিক আদালত তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে বলেছিল যে স্ত্রী প্রমাণ করেছেন যে কম যৌতুক ও সম্পত্তি পাওয়ায় স্বামী ও তাঁর পরিবার অসন্তুষ্ট ছিলেন।

3/8

স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ

এই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ২০১৫ সালে, কিন্তু তাঁরা মাত্র ১০ দিন একসঙ্গে ছিলেন। লোকটি বলেন যে তাঁর স্ত্রী সিঙ্গাপুরে তাঁর চাকরির জন্য চলে যান, আর তিনি নিজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। 

4/8

স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ

স্বামী জানান, বিয়ের পর তাঁর স্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সাথে থাকতে অস্বীকার করেন, যার পরে ২০১৬ সালে ওই ব্যক্তি পারিবারিক আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শুরু করেন।

5/8

স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ

তবে, মহিলা হাইকোর্টে জানান যে তাঁর স্বামী ও তাঁর শাশুড়ি যৌতুক ও সম্পত্তি কম পাওয়ায় অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর স্বামী তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য কখনোই ভিসার ব্যবস্থা করেননি। 

6/8

স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ

তিনি আরও দাবি করেন যে তাঁর শাশুড়ির ক্রমাগত হস্তক্ষেপের কারণে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

7/8

'বিয়ে কোনো ছেলেখেলা নয়'

উভয় পক্ষের কথা শোনার পর, হাইকোর্ট পারিবারিক আদালতের আদেশের সঙ্গে সহমত পোষণ করে যে স্বামীর প্রত্যাশাগুলো অযৌক্তিক এবং এখানে নিষ্ঠুরতার কোনও ভিত্তি নেই।

8/8

স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ

আদালত বলেছে, 'বিয়ে কোনো ছেলেখেলা নয়। দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই আপস করতে হয় এবং একে অপরের সাথে মানিয়ে চলতে হয়, যাতে একটি স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন কাটানো যায়।'

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ

Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ

Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ 6
Gold, Silver Rate Today: আরও কমল সোনার দাম! কলকাতায় কত হল গয়নার সোনা? রুপো-ই বা কত...

Gold, Silver Rate Today: আরও কমল সোনার দাম! কলকাতায় কত হল গয়নার সোনা? রুপো-ই বা কত...

Gold, Silver Rate Today: আরও কমল সোনার দাম! কলকাতায় কত হল গয়নার সোনা? রুপো-ই বা কত... 9
Shreyas Iyer Admitted To ICU: ICU-তে শ্রেয়স আইয়ার! মারাত্মক জখম, কবে ফিরতে পারবেন মাঠে?

Shreyas Iyer Admitted To ICU: ICU-তে শ্রেয়স আইয়ার! মারাত্মক জখম, কবে ফিরতে পারবেন মাঠে?

Shreyas Iyer Admitted To ICU: ICU-তে শ্রেয়স আইয়ার! মারাত্মক জখম, কবে ফিরতে পারবেন মাঠে? 7
Beach Horror: সমুদ্র সৈকতের পাশে পড়ে হাত-পা বাঁধা নাবালিকার নিথর দেহ! তীব্র রহস্য... ২ দিন আগেই...

Beach Horror: সমুদ্র সৈকতের পাশে পড়ে হাত-পা বাঁধা নাবালিকার নিথর দেহ! তীব্র রহস্য... ২ দিন আগেই...

Beach Horror: সমুদ্র সৈকতের পাশে পড়ে হাত-পা বাঁধা নাবালিকার নিথর দেহ! তীব্র রহস্য... ২ দিন আগেই... 7