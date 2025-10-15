Plane Crash: আকাশ থেকে টলতে টলতে রাস্তায় নেমে এল প্লেন, একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা! নিয়তি মারল দম্পতিকে...

Plane Crash: আকাশ থেকে টলতে টলতে রাস্তায় নেমে এল প্লেন, একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা! নিয়তি মারল দম্পতিকে...
Plane Crash: প্রাইভেট বিমানে করে স্বামী-স্ত্রী বেরিয়েছিলেন। উড়ানের পরই আচমকাই ধসে পড়ল বিমান। ব্যস্ত হাইওয়েতে আছড়ে পড়তেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বিমানটি। জীবন্ত ঝলসে মৃত্যু দম্পতির।
1/6
প্রাইভেট বিমান দুর্ঘটনা
2/6
প্রাইভেট বিমান দুর্ঘটনা
photos
TRENDING NOW
3/6
প্রাইভেট বিমান দুর্ঘটনা
5/6
বিমানে কারা ছিলেন ও কোথায় যাচ্ছিলেন?
6/6
বিমানটি কেন ভেঙে পড়ে?
জানা গিয়েছে, বিমানটি আকাশে উড়ানের পরই কিছু সমস্যায় পড়ে এবং রাস্তার মাঝখানে পড়ে যায়। তখন এলাকা জুড়ে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইছিল, যার কারণে বিমান চালাতে সমস্যা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিমান দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য পুলিস ও মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা কাজ শুরু করেছে। দুর্ঘটনার পর রাস্তা অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল।
photos