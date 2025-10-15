English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Plane Crash: আকাশ থেকে টলতে টলতে রাস্তায় নেমে এল প্লেন, একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা! নিয়তি মারল দম্পতিকে...

Plane Crash: প্রাইভেট বিমানে করে স্বামী-স্ত্রী বেরিয়েছিলেন। উড়ানের পরই আচমকাই ধসে পড়ল বিমান। ব্যস্ত হাইওয়েতে আছড়ে পড়তেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বিমানটি। জীবন্ত ঝলসে মৃত্যু দম্পতির।

| Oct 15, 2025, 05:26 PM IST
প্রাইভেট বিমান দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যস্ত রাস্তায় আচমকাই ভেঙে পড়ল ছোট বিমান। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে আগুন। দুর্ঘটনাটি ঘটে, আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে।

প্রাইভেট বিমান দুর্ঘটনা

সোমবার সকালে দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় থমাস পারকিনস (৬৮) এবং তাঁর স্ত্রী আগাথা পারকিনস (৬৬) মারা গিয়েছেন। তাঁরা রোড আইল্যান্ডের মিডলটাউনের বাসিন্দা ছিলেন।

প্রাইভেট বিমান দুর্ঘটনা

জানা গিয়েছে, বিমানটি সকালে ৮টা ১৫ মিনিটে হাইওয়ের মাঝখানে আছড়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। দম্পতির মৃত্যু ঘটনাস্থলেই হয়। এক গাড়ির চালকও আহত হয়েছেন, তবে তাঁর আঘাত গুরুতর নয়।

আহত গাড়ি চালক

পুলিস জানায়, দুর্ঘটনায় এক অন্য গাড়ির চালকও আহত হন, তবে তাঁর অবস্থা সংকটজনক নয়।

বিমানে কারা ছিলেন ও কোথায় যাচ্ছিলেন?

থমাস পারকিনস ছিলেন কিরবি পারকিনস নামে মিডলটাউনের একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার এবং তিনি পাইলট লাইসেন্সধারী ছিলেন। আগাথা পারকিনস ছিলেন একজন পার্সোনাল ট্রেইনার ও যোগ ব্যায়ামের প্রশিক্ষক। তাঁরা উড়ান দিয়েছিলেন নিউ বেডফোর্ড আঞ্চলিক বিমানবন্দর থেকে এবং যাচ্ছিলেন উইসকনসিনের কেনোশা শহরের দিকে।

বিমানটি কেন ভেঙে পড়ে?

জানা গিয়েছে, বিমানটি আকাশে উড়ানের পরই কিছু সমস্যায় পড়ে এবং রাস্তার মাঝখানে পড়ে যায়। তখন এলাকা জুড়ে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইছিল, যার কারণে বিমান চালাতে সমস্যা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিমান দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য পুলিস ও মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা কাজ শুরু করেছে। দুর্ঘটনার পর রাস্তা অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল।

