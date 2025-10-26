Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং...

Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং...
Mars Transit 2025 Mangal Lucky Rashi: জ্যোতিষে মঙ্গল গ্রহকে নিষ্ঠুর, আবার শক্তির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এই গ্রহ যখন অশুভ প্রভাব নিয়ে থাকে, তখন জীবনে বাধাবিপত্তি, রাগসংঘাত বাড়ে। কিন্তু এটি শুভ অবস্থানে থাকলে তা আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।
1/7
মঙ্গল-অমঙ্গল
2/7
তুলা রাশি ছেড়ে বৃশ্চিকে
photos
TRENDING NOW
3/7
দারুণ কল্যাণ
4/7
মেষ
5/7
সিংহ
6/7
বৃশ্চিক
7/7
মীন
মঙ্গলের এই ট্রানজিট মীন রাশির জাতকদের জীবনে আনতে পারে উজ্জ্বল দিন। চাকরিহীনদের চাকরিপ্রাপ্তিযোগ, নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। যাঁরা পড়ুয়া তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পাবেন। জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজে সাফল্য আসবে। মিলবে মানসিক শান্তি। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos