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বড় খবর: আর পাবেন না র‍্যাপিডো, উবের? রাজ্যে একযোগে বন্ধ হল বড় সব অ্যাপ-- স্তব্ধ যাত্রী পরিষেবা, বৃষ্টিতে আর অফিস টাইমে চরম দুর্ভোগের আশঙ্কা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 09, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:04 PM IST

Uber-Rapido Licence Suspend: অ্যাপ-ক্যাব ও বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবায় বড়  পদক্ষেপ প্রশাসনের। সরকারি নিয়ম ও নির্দেশিকা বারবার লঙ্ঘন করার অভিযোগে জনপ্রিয় দুই রাইড-হেইলিং সংস্থা উবের (Uber) এবং র‍্যাপিডো (Rapido)-র অ্যাগ্রিগেটর লাইসেন্স আগামী ৬ মাসের জন্য স্থগিত (Suspend) করেছে স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (STA)। এর আগে একই কারণে গত জুন মাসে ওলা (Ola) এবং আগস্ট মাসে ইনড্রাইভের (inDrive) লাইসেন্সও বাতিল করা হয়েছিল। ফলে শহরে এই মুহূর্তে প্রধান সবকটি বড় অ্যাপ-ক্যাব সংস্থার পরিষেবাই কার্যত বন্ধের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

 

ভাড়া সংক্রান্ত নিয়মের অবমাননা: 1/11

ভাড়া সংক্রান্ত নিয়মের অবমাননা:

 প্রশাসন ক্যাবের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ২৫ টাকা এবং অটোর ক্ষেত্রে ১৩ টাকা ভাড়া নির্দিষ্ট করেছিল। 

 

ভাড়ার নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করা2/11

ভাড়ার নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করা

কিন্তু সংস্থাগুলো নির্দিষ্ট ভাড়ার নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে যাত্রীদের থেকে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ এবং চালকদের থেকে অতিরিক্ত কমিশন কেটে নিচ্ছিল।

বিমা ও সুরক্ষার অভাব:3/11

বিমা ও সুরক্ষার অভাব:

সরকারি নিয়মানুযায়ী চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিমা ও টার্ম ইন্স্যুরেন্স নিশ্চিত করার কথা ছিল। 

 

বাইক-ট্যাক্সি চালক4/11

বাইক-ট্যাক্সি চালক

বিশেষত র‍্যাপিডোর বাইক-ট্যাক্সি চালকদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কভারেজ না দিয়ে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি দুর্ঘটনার সময়সীমার মধ্যেই বিমা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

 

অবৈধ গাড়ির ব্যবহার: 5/11

অবৈধ গাড়ির ব্যবহার:

বাণিজ্যিক নম্বর প্লেট ছাড়া ব্যক্তিগত (হোয়াইট প্লেট) গাড়ি বা বাইক অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করে বেআইনিভাবে চালানোর প্রমাণ মিলেছে।

 

কার্যালয় বন্ধ ও অসহযোগিতা: 6/11

কার্যালয় বন্ধ ও অসহযোগিতা:

প্রশাসনের তদন্ত দল সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়ে একাধিকবার সংস্থার স্থানীয় দফতর বন্ধ ও তালাবন্ধ অবস্থায় পায়। 

 

নোটিস 7/11

নোটিস

বারবার কারণ দর্শানোর নোটিস (Show-cause notice) পাঠানো হলেও সংস্থাগুলি সন্তোষজনক কোনও জবাব বা নথি জমা দেয়নি।

 

চালকদের লাগাতার আন্দোলন ও ভোগান্তি8/11

চালকদের লাগাতার আন্দোলন ও ভোগান্তি

এই নির্দেশিকার পেছনে চালক সংগঠনের দীর্ঘ সংগ্রামের বড় ভূমিকা রয়েছে। সংস্থাগুলির একতরফা সাবস্ক্রিপশন মডেল, অস্বাভাবিক কমিশন কাটা এবং চালকদের সুরক্ষা না দেওয়ার প্রতিবাদে অটোরিকশা সংগঠনের কর্মীরা প্রায় ১০০ দিন ধরে আন্দোলন ও ১৬ দিন ব্যাপী অনশন কর্মসূচি চালিয়েছিলেন। প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপের পর তাঁরা অনশন প্রত্যাহার করেন।

 

চরম দুর্ভোগ9/11

চরম দুর্ভোগ

তবে এই সিদ্ধান্তের ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে চলেছেন শহরের কয়েক লক্ষ নিত্যযাত্রী ও ট্রাইসিটি এলাকার সাধারণ মানুষ। 

 

ট্যাক্সি স্ট্যান্ড10/11

ট্যাক্সি স্ট্যান্ড

দৈনন্দিন যাতায়াত এবং অফিসযাত্রীদের ভরসা করা অ্যাপগুলোর পরিষেবা একযোগে বন্ধ হওয়ায় গণপরিবহণের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। 

বর্তমানে স্থানীয় নির্দিষ্ট ট্যাক্সি স্ট্যান্ডই যাত্রীদের ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

কোথায় এই ঘটনা?11/11

কোথায় এই ঘটনা?

তবে এই ঘটনা চণ্ডীগড়ে। পশ্চিমবঙ্গে নয়।

প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত দেশের বাকি অংশেও অ্যাপ-ক্যাব সংস্থাগুলির স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে এক বড় বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

TAGS:
UBER
rapido
Cab Aggregator

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