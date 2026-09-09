Uber-Rapido Licence Suspend: অ্যাপ-ক্যাব ও বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবায় বড় পদক্ষেপ প্রশাসনের। সরকারি নিয়ম ও নির্দেশিকা বারবার লঙ্ঘন করার অভিযোগে জনপ্রিয় দুই রাইড-হেইলিং সংস্থা উবের (Uber) এবং র্যাপিডো (Rapido)-র অ্যাগ্রিগেটর লাইসেন্স আগামী ৬ মাসের জন্য স্থগিত (Suspend) করেছে স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (STA)। এর আগে একই কারণে গত জুন মাসে ওলা (Ola) এবং আগস্ট মাসে ইনড্রাইভের (inDrive) লাইসেন্সও বাতিল করা হয়েছিল। ফলে শহরে এই মুহূর্তে প্রধান সবকটি বড় অ্যাপ-ক্যাব সংস্থার পরিষেবাই কার্যত বন্ধের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।
প্রশাসন ক্যাবের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ২৫ টাকা এবং অটোর ক্ষেত্রে ১৩ টাকা ভাড়া নির্দিষ্ট করেছিল।
কিন্তু সংস্থাগুলো নির্দিষ্ট ভাড়ার নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে যাত্রীদের থেকে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ এবং চালকদের থেকে অতিরিক্ত কমিশন কেটে নিচ্ছিল।
সরকারি নিয়মানুযায়ী চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিমা ও টার্ম ইন্স্যুরেন্স নিশ্চিত করার কথা ছিল।
বিশেষত র্যাপিডোর বাইক-ট্যাক্সি চালকদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কভারেজ না দিয়ে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি দুর্ঘটনার সময়সীমার মধ্যেই বিমা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।
বাণিজ্যিক নম্বর প্লেট ছাড়া ব্যক্তিগত (হোয়াইট প্লেট) গাড়ি বা বাইক অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করে বেআইনিভাবে চালানোর প্রমাণ মিলেছে।
প্রশাসনের তদন্ত দল সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়ে একাধিকবার সংস্থার স্থানীয় দফতর বন্ধ ও তালাবন্ধ অবস্থায় পায়।
বারবার কারণ দর্শানোর নোটিস (Show-cause notice) পাঠানো হলেও সংস্থাগুলি সন্তোষজনক কোনও জবাব বা নথি জমা দেয়নি।
এই নির্দেশিকার পেছনে চালক সংগঠনের দীর্ঘ সংগ্রামের বড় ভূমিকা রয়েছে। সংস্থাগুলির একতরফা সাবস্ক্রিপশন মডেল, অস্বাভাবিক কমিশন কাটা এবং চালকদের সুরক্ষা না দেওয়ার প্রতিবাদে অটোরিকশা সংগঠনের কর্মীরা প্রায় ১০০ দিন ধরে আন্দোলন ও ১৬ দিন ব্যাপী অনশন কর্মসূচি চালিয়েছিলেন। প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপের পর তাঁরা অনশন প্রত্যাহার করেন।
তবে এই সিদ্ধান্তের ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে চলেছেন শহরের কয়েক লক্ষ নিত্যযাত্রী ও ট্রাইসিটি এলাকার সাধারণ মানুষ।
দৈনন্দিন যাতায়াত এবং অফিসযাত্রীদের ভরসা করা অ্যাপগুলোর পরিষেবা একযোগে বন্ধ হওয়ায় গণপরিবহণের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে।
বর্তমানে স্থানীয় নির্দিষ্ট ট্যাক্সি স্ট্যান্ডই যাত্রীদের ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তবে এই ঘটনা চণ্ডীগড়ে। পশ্চিমবঙ্গে নয়।
প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত দেশের বাকি অংশেও অ্যাপ-ক্যাব সংস্থাগুলির স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে এক বড় বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।