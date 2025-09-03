English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Massive Explosion Shocks Damascus International Airport: ভয়ংকর বিস্ফোরণে কাঁপল চেনা বিমানবন্দর! গগদনভেদী শব্দে আগুন আর ধোঁয়ায় তুমুল আতঙ্ক...

Massive Explosion Shocks Damascus International Airport: ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে গেলে চেনা বিমানবন্দর। গগদনভেদী শব্দে কেঁপে গেল আশেপাশের চত্বর। আগুন আর ধোঁয়ায় তুমুল আতঙ্ক...  

| Sep 03, 2025, 08:10 PM IST
1/5

দামাস্কাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশাল বিস্ফোরণ

Massive Explosion Shocks Damascus International Airport

ভয়ংকর বিস্ফোরণে কাঁপল দামাস্কাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিকটবর্তী প্রাক্তন সামরিক ঘাঁটি। সিরিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, বিস্ফোরণটি পুরনো যুদ্ধের অবশিষ্টাংশের নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের কারণেই ঘটেছে।  

2/5

দামাস্কাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশাল বিস্ফোরণ

Massive Explosion Shocks Damascus International Airport

এই বিস্ফোরণ যদিও দামাস্কাস বিমানবন্দরের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেনি। তবে একাধিক প্রতিবেদন বলছে যে, ঘটনাটি ইসরায়েলি বিমান হামলার ফলেও হতে পারে।  

3/5

দামাস্কাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশাল বিস্ফোরণ

Massive Explosion Shocks Damascus International Airport

সিরিয়ার রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদপত্র আল-থাওরা জানিয়েছে যে, বিমানবন্দরের কাছে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের কারণেই এই বিস্ফোরণ। সিরিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষও বিবৃতিতে একই সুরে কথা বলেছে। জানানো হয়েছে যে, বিমান চলাচল প্রভাবিত হয়নি।  

4/5

দামাস্কাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশাল বিস্ফোরণ

Massive Explosion Shocks Damascus International Airport

বিরোধী সংবাদমাধ্যম শাম টিভি এবং অন্যান্য আরব সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে যে, সামরিক স্থান লক্ষ্য করে ইসরায়েলি ড্রোন হামলার ফলেই এই বিস্ফোরণ।  

5/5

দামাস্কাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশাল বিস্ফোরণ

Massive Explosion Shocks Damascus International Airport

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দামাস্কাস এলাকা একাধিক ইসরায়েলি হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। যার মধ্যে বিমানবন্দরের কাছে সামরিক স্থাপনাগুলিতেও হামলার নজির রয়েছে। এই হামলাগুলি প্রায়শই সামরিক অবকাঠামো বা ইরান থেকে আসা অস্ত্রের চালানকে লক্ষ্য করে করা হয়।  

Break or Crush medicine for lower doses: ডোজ় মেলাতে ট্যাবলেট ভেঙে হাফ করে খান? মৃত্যুও ঘনাতে পারে! জানালেন ভেলোরের ডাক্তার...

