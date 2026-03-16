Massive Tornado: মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির মরণ-খেলা: টর্নেডোর তাণ্ডবে প্রাণহানি, ভারী বৃষ্টিপাতের রেড অ্যালার্ট

Odisha Tornado: ওড়িশায় আঘাত হানা শক্তিশালী টর্নেডো ও কালবৈশাখী ঝড়ে অন্তত ২ জনের মৃত্যু এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন। ঝড়ের দাপটে শতাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে।

| Mar 16, 2026, 11:48 AM IST
ওড়িশায় টর্নেডোর হানা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চলে ফের ঘনিয়েছে দুর্যোগের মেঘ। রবিবার বিকেলে ভয়াবহ কালবৈশাখী ও টর্নেডোর আঘাতে কেঁপে উঠল ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা। 

করণজিয়া ব্লকের একাধিক গ্রামে এই ঝড়ের তাণ্ডবে অন্তত দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ১৭ জন। ঝড়ের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, নিমেষের মধ্যে তছনছ হয়ে গেছে শতাধিক বাড়ি।

রবিবার বিকেল ৪টা নাগাদ জাতীয় সড়ক-২২০-এর পাশে থাকা গ্রামগুলোতে আচমকাই আঘাত হানে এই ঝড়। প্রায় আধ ঘণ্টা স্থায়ী এই টর্নেডোর দাপটে গাছপালা এবং বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে। কারণজিয়ার কিয়া এবং কাঁকড়া গ্রাম ঝড়ের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।   

এছাড়া পানাপাসি ও ডুমুরিয়া গ্রামেও ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঝড়ের দাপটে রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি অটোরিকশা উড়ে গিয়ে পাশের পুকুরে গিয়ে পড়ে, পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল রাস্তা থেকে ছিটকে যায়।

ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কারণজিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। 

অন্যদিকে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় দমকল বাহিনীর কর্মীরা রাস্তা থেকে গাছ ও ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু করেছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করা হয়েছে।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। মৃতদের পরিবারের জন্য রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন তিনি। ময়ূরভঞ্জের জেলাশাসক হেমকান্ত সোয়ে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৭ মার্চ পর্যন্ত অসম এবং অরুণাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে বিরাজমান আবহাওয়া পরিস্থিতি একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে, যার ফলে রবিবার ওড়িশায় একটি বিধ্বংসী টর্নেডো এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।

