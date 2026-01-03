English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Mausam Benazir Noor joins Congress: তৃণমূল ছেড়ে পুরনো দলে মৌসম বেনজির নুর, কংগ্রেস জিন্দা হ্যায় বললেন জয়রাম

Mausam Benazir Noor joins Congress: ঘর ওয়াপসি হওয়ার পর মৌসম বলেন, প্রায় ৬ বছর পরে ঘরে ফিরে এসেছি। আমরা কংগ্রেসের পরিবারের মানুষ। কিছুদিন তৃণমূলে ছিলাম।....  

| Jan 03, 2026, 05:42 PM IST
বিধানসভা ভোটের মুখে ঘর ওয়াপসি। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নুর। শনিবার দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, ঈশা খান চৌধুরী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দেন।   

সূত্রের খবর, টিকিট না পাওয়ায় অনেক দিন ধরেই দলের উপরে একটা ক্ষোভ ছিল মৌসমের। লোকসভাতেও আশাবাদী ছিলেন টিকিট পাবেন। কিন্তু তাও হয়নি। পাশাপাশি জেলা নেতাদের সঙ্গে মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছিল। এমনই একটা পরিস্থিতিতে দল ছাড়লেন মৌসম।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ ওই অনুষ্ঠানে বলেন, বাংলার রাজনৈতির মৌসম বদল হচ্ছে। ইয়ুথ কংগ্রেসে নেত্রী মৌসম নুরের কংগ্রেসে ফেরাকে স্বাগত জানাই।

ওই অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরীকে পাশে বসিয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেন, যিনি আজ কংগ্রেস জয়েন করলেন তিনি আমাদের পরিবারের সদস্যই ছিলেন। তিনি ফিরলেন। আজ যে বাংলায় কঠিন লড়াই বাংলায় চলছে, বিশেষ করে ধর্মকে হাতিয়ার করে বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা চলছে । বিজেপি ওখানে সরকার বানাতে চায় না। একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। তৃণমূল বাংলার মানুষের জন্য কোনও ভালো বার্তা দিচ্ছে না। এই অবস্থায় যুব কংগ্রেস করা লড়াকু এই নেতার কংগ্রেসে আসা নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবে। এটা শুধুই একটা ট্রেলার। আমরা জানালা খুলে রেখেছিলাম, এবার দরজা খুলে দিলাম। 

ঘর ওয়াপসি হওয়ার পর মৌসম বলেন, প্রায় ৬ বছর পরে ঘরে ফিরে এসেছি। আমরা কংগ্রেসের পরিবারের মনুষ। কিছুদিন তৃণমূলে ছিলাম। তৃণমূলও আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। আমাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে। মালদহের জেলা সভাপতি করেছিল। আজ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। রাজ্যসভার ইস্তফাপত্র সোমবার জমা দিয়ে দেব।  যেভাবে বরকত সাহেব মানুষের পাশে ছিলেন সেভাবে থাকা যাচ্ছিল না। তাই পরিবারের তরফে ঠিক করি অন্য দলে থেকে বরকত সাহবের লেগাসিকে আরও শক্তিশালী করব। 

মৌসম আরও বলেন, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, খারগেজি, রাহুলজি-সহ সকল নেতাদের ধন্যবাদ জানাই তাদের সমর্থন ও আশীর্বাদের জন্য। আজ বরকত সাহেবের  কথা বেশি মনে পড়ছে কারণ ওঁকে দেখেই আমরা রাজনীতিতে আসা। আমার মা, বরকত সাহেব সারাজীবন কংগ্রসকে মজবুত করার কাজ করে গিয়েছেন। বরকত সাহেবের পরিবারের মানুষ হিসেবে আমরা ঠিক করেছি আমরা পরিবার হিসেবে এক হয়ে কংগ্রসকে মজহবুত করার কাজ করব। কংগ্রেস যেভাবে দায়িত্ব দেবে সেভাবেই কাজ করব। মানুষও চায় আগামী দিনে একটা ভালো জায়গায় যাক কংগ্রেস। ঈশাদা আর আমি বরকত সাহেবের সেনা হিসেবে কাজ করব।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, মৌসমের যোগদান প্রমাণ করে কংগ্রেস এখনও বাংলায় বেঁচে রয়েছে। অন্যদিকে, দলের নেতা মীর বলেন, বাংলায় আমরা বিশেষ শক্তি নিয়ে নামছি। তারই প্রথম ধাপ মৌসমের যোগদান।  

