Mausam Benazir Noor joins Congress: তৃণমূল ছেড়ে পুরনো দলে মৌসম বেনজির নুর, কংগ্রেস 'জিন্দা হ্যায়' বললেন জয়রাম

Mausam Benazir Noor joins Congress: তৃণমূল ছেড়ে পুরনো দলে মৌসম বেনজির নুর, কংগ্রেস 'জিন্দা হ্যায়' বললেন জয়রাম
Mausam Benazir Noor joins Congress: ঘর ওয়াপসি হওয়ার পর মৌসম বলেন, প্রায় ৬ বছর পরে ঘরে ফিরে এসেছি। আমরা কংগ্রেসের পরিবারের মানুষ। কিছুদিন তৃণমূলে ছিলাম।....
1/7
কংগ্রেসে ফিরলেন মৌসম
2/7
দলের প্রতি ক্ষোভ!
photos
TRENDING NOW
3/7
বাংলার মৌসম বদল হচ্ছে
4/7
জানলা খুলেছিলাম এবার দরজা খুললাম
ওই অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরীকে পাশে বসিয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেন, যিনি আজ কংগ্রেস জয়েন করলেন তিনি আমাদের পরিবারের সদস্যই ছিলেন। তিনি ফিরলেন। আজ যে বাংলায় কঠিন লড়াই বাংলায় চলছে, বিশেষ করে ধর্মকে হাতিয়ার করে বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা চলছে । বিজেপি ওখানে সরকার বানাতে চায় না। একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। তৃণমূল বাংলার মানুষের জন্য কোনও ভালো বার্তা দিচ্ছে না। এই অবস্থায় যুব কংগ্রেস করা লড়াকু এই নেতার কংগ্রেসে আসা নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবে। এটা শুধুই একটা ট্রেলার। আমরা জানালা খুলে রেখেছিলাম, এবার দরজা খুলে দিলাম।
5/7
বরকতের লেগাসি শক্তিশালী করব
ঘর ওয়াপসি হওয়ার পর মৌসম বলেন, প্রায় ৬ বছর পরে ঘরে ফিরে এসেছি। আমরা কংগ্রেসের পরিবারের মনুষ। কিছুদিন তৃণমূলে ছিলাম। তৃণমূলও আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। আমাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে। মালদহের জেলা সভাপতি করেছিল। আজ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। রাজ্যসভার ইস্তফাপত্র সোমবার জমা দিয়ে দেব। যেভাবে বরকত সাহেব মানুষের পাশে ছিলেন সেভাবে থাকা যাচ্ছিল না। তাই পরিবারের তরফে ঠিক করি অন্য দলে থেকে বরকত সাহবের লেগাসিকে আরও শক্তিশালী করব।
6/7
বরকতের সেনা হিসেবে কাজ করব
মৌসম আরও বলেন, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, খারগেজি, রাহুলজি-সহ সকল নেতাদের ধন্যবাদ জানাই তাদের সমর্থন ও আশীর্বাদের জন্য। আজ বরকত সাহেবের কথা বেশি মনে পড়ছে কারণ ওঁকে দেখেই আমরা রাজনীতিতে আসা। আমার মা, বরকত সাহেব সারাজীবন কংগ্রসকে মজবুত করার কাজ করে গিয়েছেন। বরকত সাহেবের পরিবারের মানুষ হিসেবে আমরা ঠিক করেছি আমরা পরিবার হিসেবে এক হয়ে কংগ্রসকে মজহবুত করার কাজ করব। কংগ্রেস যেভাবে দায়িত্ব দেবে সেভাবেই কাজ করব। মানুষও চায় আগামী দিনে একটা ভালো জায়গায় যাক কংগ্রেস। ঈশাদা আর আমি বরকত সাহেবের সেনা হিসেবে কাজ করব।
7/7
কংগ্রেস জিন্দা হ্যায়
photos