/এমবাপের রুটিন মাফিক মন্ত্রমুগ্ধতা...শুধু রেকর্ড আর মাইলস্টোন, টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের শেষ চারে ফ্রান্স

কিলিয়ান এমবাপে যা করার তাই করলেন আবারও। রুটিনমাফিক ভাবেই ফুটবলবিশ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ। ফ্রান্স ২-০ গোলে মরক্কোকে হারিয়েই চলে গেল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। এই নিয়ে টানা তিনবার বিশ্বকাপের শেষ চারে ফ্রান্স। আর এমবাপে করলেন একাধিক রেকর্ড।
২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালেরই যেন রিম্যাচ হয়ে গেল। তবে এবার এক ধাপ আগে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে। ফের দিদিয়ের দেশঁর টিম ২-০ গোলে হারাল মরক্কোকে। প্রথমার্ধে ফ্রান্স সুপারস্টার কিলিয়ান এমবাপে পেনাল্টি মিস করেন ঠিকই। তবে দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে তিনি পুষিয়েও দিয়েছেন। ৬০ মিনিটে এমবাপে ও ৬৬ মিনিটে উসমানে দেম্বেলের গোলে ফ্রান্স 'অ্যাটলাস লায়ন্স'দের স্বপ্নযাত্রা থামিয়ে দেয়। আর এমবাপে রুটিন মাফিক মন্ত্রমুগ্ধতায় একের পর এক রেকর্ড করেছেন।
ফিফা বিশ্বকাপে নিজের কেরিয়ারের ২০ নম্বর ম্যাচ খেললেন এমবাপে। বিশ্বকাপের ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে এই মাইলস্টোন তৈরি করলেন তিনি। এর আগে পোল্যান্ডের ফুটবলার ভ্লাদিস্লাভ আন্তোনি জমুদার এই রেকর্ড ছিল। তিনি ২৮ বছর ৩৪ দিন বয়সে এই মাইলফলক তৈরি করেছিলেন। আর তা ২৭ বছর ২০১ দিন বয়সে নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন এমবাপে।
বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম ফুটবলার হিসেবে ২০ গোলের মাইলস্টোন তৈরি করলেন এমবাপে। স্রেফ তিন আসরেই (২০১৮, ২০২২ ও ২০২৬) হয়ে গেল রেকর্ড। এর আগে এই রেকর্ড ছিল লিয়োনেল মেসির। তিনি ৩০ ম্যাচে ২০ গোল করেছিলেন।
বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক নন পেনাল্টি গোলের রেকর্ডে এমবাপের নাম জুড়ল। লিয়োনেল মেসি ও মিরোস্লাভ ক্লোজের এলিট ক্লাবে এখন এমবাপে। ওপেন প্লে ও সেট-পিস থেকে তাঁদের প্রত্যেকেই বিশ্বকাপে ১৬ গোল করেছেন। অভাবনীয় বললেও কম।
ফুটবল ইতিহাসে একমাত্র এমবাপেই দুটি ভিন্ন বিশ্বকাপে ১০ বা তার বেশি সরাসরি গোল-সম্পৃক্ততায় (গোল ও অ্যাসিস্ট) অবদান রেখেছেন। এমনটা আর কেউ পারেননি। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এমবাপেই টানা দুই আসরে ৮ গোল করার অনন্য কীর্তি গড়েছেন। ২০২২ সালে কাতারের পর এবার আমেরিকাতেও গোল বর্ষা চলছে তাঁর।
দেখতে দেখতে চলতি বিশ্বকাপে এমবাপের ৮ গোল হয়ে গেল। ছুঁয়ে ফেললেন মেসিকে। এখন সোনার বুটের দৌড়ে যুগ্ম ভাবে শীর্ষে মেসি-এমবাপে। তবে এমবাপের অ্যাসিস্ট ৩টি, সেখানে মেসির অ্যাসিস্ট ১টি। শেষপর্যন্ত মেসি-এমবাপের গোলসংখ্য়া যদি এক থাকে তাহলে অ্যাসিস্টের বিচারে এমবাপেই জিতে নেবেন সোনার বুট।
ফ্রান্সের ইতিহাসে এমবাপে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১০০টি আন্তর্জাতিক গোলে সরাসরি গোল-সম্পৃক্ততায় (গোল ও অ্যাসিস্ট) অবদান রেখেছেন। ৬৪টি গোল ও ৩৬টি অ্যাসিস্টে তিনি এই রেকর্ড করেছেন।