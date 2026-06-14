/MC Leader Arrest: বালি নয়, কয়লা নয়, মাছ নয়, এবার বালতিচোর! গ্রেফতার তৃণমূলের নেত্রী

TMC Leader Arrest: পঞ্চায়েত থেকে উধাও ১৪০ বালতি! অভিযোগ পেয়েই পাণ্ডুয়ার সরাই তিন্না পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বপ্না মণ্ডলকে গ্রেফতার করল পুলিস।
বিধান সরকার: কিছুই বাদ নেই। চুরি হয়ে গিয়েছে বালতিও! গ্রেফতার তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত উপপ্রধান-সহ ২। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়ার।
পালাবদলের পর রাজ্যের দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিরা। সেই তালিকায় এবার নাম উঠল পাণ্ডুয়ার সরাই তিন্না পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বপ্না মন্ডলের।
পঞ্চায়েত অফিস থেকে নাকি ১৪০ বালতি চুরি করেছেন উপপ্রধান! স্বচ্ছ ভারতে মিশনে বর্জ্য ফেলার জন্য দেওয়া হয়েছিল ওই বালতিগুলি।
অভিযোগ, সেই বালতি চুরি করে দিলীপ মণ্ডল নামে এক ব্য়ক্তির রেখে দিয়েছিলেন উপপ্রধান।
থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিস। স্থানীয় জগন্নাথপাড়ায় স্বপনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ১৪০ বালতি।
উপপ্রধান স্বপ্না মণ্ডল ও তাঁর শাগরেদ স্বপন মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিস।
উপপ্রধান অবশ্য বালতি চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, সমস্ত অভিযোগই ভিত্তিহীন।