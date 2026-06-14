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MC Leader Arrest: বালি নয়, কয়লা নয়, মাছ নয়, এবার বালতিচোর! গ্রেফতার তৃণমূলের নেত্রী

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 14, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:38 PM IST

TMC Leader Arrest:  পঞ্চায়েত থেকে উধাও ১৪০ বালতি! অভিযোগ পেয়েই  পাণ্ডুয়ার সরাই তিন্না পঞ্চায়েতের উপপ্রধান স্বপ্না মণ্ডলকে গ্রেফতার  করল পুলিস।

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বিধান সরকার: কিছুই বাদ নেই। চুরি হয়ে গিয়েছে বালতিও! গ্রেফতার তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত উপপ্রধান-সহ ২। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়ার।

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পালাবদলের পর রাজ্যের দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিরা। সেই তালিকায় এবার নাম উঠল পাণ্ডুয়ার সরাই তিন্না পঞ্চায়েতের উপপ্রধান  স্বপ্না মন্ডলের।

 

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 পঞ্চায়েত অফিস থেকে নাকি ১৪০ বালতি চুরি করেছেন উপপ্রধান! স্বচ্ছ ভারতে মিশনে বর্জ্য ফেলার জন্য দেওয়া হয়েছিল ওই বালতিগুলি।

 

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অভিযোগ, সেই বালতি চুরি করে দিলীপ মণ্ডল নামে এক ব্য়ক্তির রেখে দিয়েছিলেন উপপ্রধান।

 

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থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিস। স্থানীয় জগন্নাথপাড়ায় স্বপনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ১৪০ বালতি।

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উপপ্রধান স্বপ্না মণ্ডল ও  তাঁর শাগরেদ স্বপন মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিস।

 

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উপপ্রধান অবশ্য বালতি চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, সমস্ত অভিযোগই ভিত্তিহীন।

 

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