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উত্‍সবের আবহে বিনাশের ইঙ্গিত: সোনার দামে ব্যপক ধস, হলুদ ধাতুর দাম কমায় বিশ্বজুড়ে মন্দার আশঙ্কা

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 15, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:03 PM IST

Gold Price Massive Fall: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সপ্তাহের শুরুতে সোনার বাজারে দরপতনের চাপ স্পষ্ট। সাম্প্রতিককালে একবার দাম বাড়ার পর রেকর্ড উচ্চতা থেকে এই বড় ধস বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, প্রযুক্তিগত সূচক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবে চলতি সপ্তাহে সোনার দাম আরও কমবে।

 

সাম্প্রতিক দরপতন1/14

সাম্প্রতিক দরপতন

সাম্প্রতিক সময়ে সোনা প্রায় ১,৪০,০০০ টাকা থেকে এক লাফে ১,৬৪,০০০–১,৬৬,০০০ টাকার ঘরে পৌঁছেছিল।

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কিন্তু সেই উচ্চতম সীমায় পৌঁছনোর পরেই বাজারে তীব্র মুনাফা বিক্রির চাপ আসে।

 

বাজারের বর্তমান অবস্থা3/14

বাজারের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে সোনা ১,৫১,০০০ টাকার কাছাকাছি দরে লেনদেন করছে। সাম্প্রতিক এই পতন সোনার বিক্রি দুর্বল করেছে। 

বাজারের বর্তমান অবস্থা4/14

বাজারের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে এর দর ২০ দিনের মুভিং অ্যাভারেজের নিচে নেমে যাওয়ায় যেকোনও ধরনের মূল্যবৃদ্ধির প্রচেষ্টা বারবার বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে।

 

টেকনিক্যাল সূচক ও সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স মাত্রা5/14

টেকনিক্যাল সূচক ও সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স মাত্রা

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের নিরিখে সোনার গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য দুটি মূল মাপকাঠি উল্লেখ করা হয়েছে:

 

বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands):6/14

বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands):

আপার ব্যান্ড রয়েছে প্রায় ১,৬৩,৭৩০ টাকায়।

মিডল ব্যান্ড অবস্থান করছে ১,৫৫,৭২৮ টাকায়।

লোয়ার ব্যান্ড রয়েছে ১,৪৭,৭২৬ টাকায়।

সোনার দামে পতন7/14

সোনার দামে পতন

এর ফলে ১,৪৭,৫০০–১,৪৮,০০০ টাকার নিচের দিকে সোনার উল্লেখযোগ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।

 

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট 8/14

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট

সাম্প্রতিক বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে ফিবোনাচ্চির স্তরগুলো নির্ধারিত হয়েছে—

২৩.৬%: ১,৫৯,৯০০ টাকা

৩৮.২%: ১,৫৬,১০০ টাকা

৫০%: ১,৫৩,০০০ টাকা

৬১.৮%: ১,৪৯,৯০০ টাকা

সোনার দামে পতন9/14

সোনার দামে পতন

সোনা ইতোমধ্যেই ৫০% নিচে নেমে এসে গুরুত্বপূর্ণ ৬১.৮% রিট্রেসমেন্ট এলাকায় আছে। তাই চলতি সপ্তাহে ১,৪৯,৫০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকার সীমা ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

 

পুনরুদ্ধারের শর্ত10/14

পুনরুদ্ধারের শর্ত

সোনা যদি সফলভাবে ১,৪৯,৫০০–১,৫০,০০০ টাকার ওপর অবস্থান ধরে রাখতে পারে, তবে দর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথম দফায় ১,৫৩,০০০ টাকা এবং পরবর্তীতে ১,৫৫,৫০০–১,৫৬,০০০ টাকার বাধা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

 

আরও পতনের ঝুঁকি:11/14

আরও পতনের ঝুঁকি:

যদি ১,৪৯,৫০০ টাকার স্তরটি ভেঙে যায়, তবে দর কমে প্রথমে ১,৪৭,৭০০ টাকা এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ১,৪৪,০০০–১,৪৫,০০০ টাকার স্তরে নেমে আসার ঝুঁকি তৈরি হবে।

 

সাপ্তাহিক পূর্বাভাস12/14

সাপ্তাহিক পূর্বাভাস

সামগ্রিকভাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সোনা ১,৫৫,৭০০ টাকার নিচে লেনদেন করবে, ততক্ষণ বাজারের  মন্দাভাবপূর্ণ থাকবে।

সাপ্তাহিক পূর্বাভাস13/14

সাপ্তাহিক পূর্বাভাস

১,৪৯,৫০০–১,৫০,০০০ টাকা; বিপরীত উচ্চতায় ১,৫৩,০০০ টাকা ও ১,৫৫,৭০০–১,৫৬,০০০ টাকার ঘরে। 

 

সাপ্তাহিক পূর্বাভাস14/14

সাপ্তাহিক পূর্বাভাস

তাই যেকোনও নতুন ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলোর ওপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন।

TAGS:
Gold price massive fall
gold price today

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