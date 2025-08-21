English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: মদ-মাংসে পচে গিয়েছে ব্যভিচারী রাজ কুন্দ্রার কিডনি! আমারটাই আমি দেব প্রেমানন্দ মহারাজকে: ফলাহারী বাবা

Raj kundra offers kidney to Premanandaji Maharaj: বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ও অনুষ্কা শর্মার (Anushka Sharma) পর এবার সম্প্রতি বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের (Premanand Maharaj) সঙ্গে দেখা করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি (Shilpa Shetty) ও তাঁর স্বামী ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রা। এই সাক্ষাতের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জানা গেছে, এই সাক্ষাতের সময় রাজ কুন্দ্রা গুরুকে তাঁর একটি কিডনি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজ কুন্দ্রার (Raj Kundra) এই প্রস্তাবের জবাবে প্রেমানন

| Aug 21, 2025, 07:45 PM IST
দিন কয়েক আগে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন শিল্পা শেট্টী। যদিও সেই দিন অভিনেত্রী নন, প্রচারের সব আলো ছিনিয়ে নেন তাঁর স্বামী। তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে একাধিক বিতর্কে। কখনও পর্নকাণ্ড, কখনও আবার আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এত সব বিতর্কের মাঝে ফের চর্চায় রাজ। 

এই ঘটনাটি ভক্ত এবং অনুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। জানা যায় এদিন তারকা দম্পতি শান্ত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে সময় কাটিয়েছেন এবং গুরুর কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন। শিল্পা প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে 'রাধা' নাম জপ করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চান। উত্তরে মহারাজ তাঁকে বলেন যে এই জপ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং সাধুদের নির্দেশ অনুসরণ করে একটি পরিপূর্ণ জীবন লাভ করা সম্ভব।

এ বার একেবারে নিজের কিডনি দান করতে চাইলেন অভিনেত্রীর স্বামী। তা-ও আবার প্রেমানন্দ মহারাজকে। যদিও আধ্যাত্মিক গুরুকে শিল্পপতির এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন অন্য এক আধ্যাত্মিক গুরু, যাঁর নাম ফলাহারী বাবা। তবে রাজের ওই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই নাকচ করে দিয়েছিলেন প্রেমানন্দ মহারাজ।

কিডনি ফেরানোর পরামর্শ কেন দিলেন ফলাহারী বাবা? মথুরানিবাসী ওই আধ্যাত্মিক গুরুর দাবি, রাজের কিডনি এমনিতেই পচে গিয়েছে। রাজ নাকি এত মাংস ও মদ খান যে তাঁর কিডনির শুদ্ধতা বলে কিছুই বাকি নেই। তাই ফলাহারী বাবা নিজের কিডনি দান করতে চেয়েছেন। 

তিনি প্রেমানন্দ মহারাজকে চিঠি লিখে সরাসরি জানান, রাজের কিডনি নয়, প্রয়োজন পড়লে একমাত্র তাঁর কিডনি যেন নেওয়া হয়। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'বহু বছর ধরে আমি শুধুই ফলাহার করে বেঁচে আছি। আপনি আমার কাছে ঈশ্বরতুল্য। আপনি আমার কিডনি ছাড়া আরও কারও কিডনি নেবেন না। রাজের তো মদ-মাংস খেয়ে এমনিতেই কিডনি পচে গিয়েছে।'

দীর্ঘ দশ বছর ধরে দুটো কিডনিই বিকল প্রেমানন্দজির। তিনি মনে করেন, যে কোনও মুহূর্তে ঈশ্বর তাঁকে ডেকে নিতে পারেন। কিন্তু তা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পান না। এই শুনেই রাজ বলেন, “গত দু’বছর ধরে আমি আপনাকে অনুসরণ করছি। আমার কোনও প্রশ্ন নেই আপনার কাছে। তার কারণ, আপনার ভিডিয়োগুলিতেই আমি সব উত্তর খুঁজে পাই। আপনি আমাদের সবার অনুপ্রেরণা। আমি আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানি। আমি যদি আপনাকে একটি কিডনি দিয়ে সাহায্য করতে পারি, ভাল লাগবে।”

রাজ কুন্দ্রার এই প্রস্তাবে প্রেমানন্দ মহারাজ অত্যন্ত প্রভাবিত হন। কিন্তু তিনি তার প্রস্তাবটি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "তুমি সুখী থাকলেই আমার জন্য যথেষ্ট। ডাক না আসা পর্যন্ত, কিডনির অভাবে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে যাব না। তবে আমি তোমার আন্তরিকতা মন থেকে গ্রহণ করছি।"

