Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: মদ-মাংসে পচে গিয়েছে ব্যভিচারী রাজ কুন্দ্রার কিডনি! আমারটাই আমি দেব প্রেমানন্দ মহারাজকে: ফলাহারী বাবা

Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: মদ-মাংসে পচে গিয়েছে ব্যভিচারী রাজ কুন্দ্রার কিডনি! আমারটাই আমি দেব প্রেমানন্দ মহারাজকে: ফলাহারী বাবা
Raj kundra offers kidney to Premanandaji Maharaj: বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ও অনুষ্কা শর্মার (Anushka Sharma) পর এবার সম্প্রতি বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের (Premanand Maharaj) সঙ্গে দেখা করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি (Shilpa Shetty) ও তাঁর স্বামী ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রা। এই সাক্ষাতের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জানা গেছে, এই সাক্ষাতের সময় রাজ কুন্দ্রা গুরুকে তাঁর একটি কিডনি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজ কুন্দ্রার (Raj Kundra) এই প্রস্তাবের জবাবে প্রেমানন
দিন কয়েক আগে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন শিল্পা শেট্টী। যদিও সেই দিন অভিনেত্রী নন, প্রচারের সব আলো ছিনিয়ে নেন তাঁর স্বামী। তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে একাধিক বিতর্কে। কখনও পর্নকাণ্ড, কখনও আবার আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এত সব বিতর্কের মাঝে ফের চর্চায় রাজ।
এই ঘটনাটি ভক্ত এবং অনুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। জানা যায় এদিন তারকা দম্পতি শান্ত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে সময় কাটিয়েছেন এবং গুরুর কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন। শিল্পা প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে 'রাধা' নাম জপ করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চান। উত্তরে মহারাজ তাঁকে বলেন যে এই জপ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং সাধুদের নির্দেশ অনুসরণ করে একটি পরিপূর্ণ জীবন লাভ করা সম্ভব।
রাজ কুন্দ্রার প্রস্তাব প্রেমানন্দ মহারাজকে
দীর্ঘ দশ বছর ধরে দুটো কিডনিই বিকল প্রেমানন্দজির। তিনি মনে করেন, যে কোনও মুহূর্তে ঈশ্বর তাঁকে ডেকে নিতে পারেন। কিন্তু তা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র ভয় পান না। এই শুনেই রাজ বলেন, “গত দু’বছর ধরে আমি আপনাকে অনুসরণ করছি। আমার কোনও প্রশ্ন নেই আপনার কাছে। তার কারণ, আপনার ভিডিয়োগুলিতেই আমি সব উত্তর খুঁজে পাই। আপনি আমাদের সবার অনুপ্রেরণা। আমি আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানি। আমি যদি আপনাকে একটি কিডনি দিয়ে সাহায্য করতে পারি, ভাল লাগবে।”
