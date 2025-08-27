Howrah: বাবা দরিদ্র মাংসবিক্রেতা! বাধা টপকে বিশ্ব দরবারে জোড়া সোনা হাওড়ার কোয়েলের...

Howrah: বাবা দরিদ্র মাংসবিক্রেতা! বাধা টপকে বিশ্ব দরবারে জোড়া সোনা হাওড়ার কোয়েলের...
Howrah: জোড়া সোনা জিতে চমকে দিলেন হাওড়ার মেয়ে। মোট ১৯২ কেজি ওজন তুলে যুব ভারোত্তোলনে বিশ্বরেকর্ড কোয়েলের।
কোয়েলের সাফল্য শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আমাদের বাংলার ঘরের মেয়ে, হাওড়ার বাসিন্দা কোয়েল বর আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারোত্তোলনের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ডের হ্যাটট্রিক করে জোড়া সোনা জিতে বাংলাকে গর্বিত করেছে। আমি ওকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ভালোবাসা জানাই।'
