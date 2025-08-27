English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Howrah: বাবা দরিদ্র মাংসবিক্রেতা! বাধা টপকে বিশ্ব দরবারে জোড়া সোনা হাওড়ার কোয়েলের...

Howrah: জোড়া সোনা জিতে চমকে দিলেন হাওড়ার মেয়ে। মোট ১৯২ কেজি ওজন তুলে যুব ভারোত্তোলনে বিশ্বরেকর্ড কোয়েলের। 

| Aug 27, 2025, 12:03 PM IST
হাওড়ার মেয়ে জিতল সোনা

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ভারোত্তোলনের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ডের হ‍্যাটট্রিক করে জোড়া সোনা জিতে চমকে দিলেন হাওড়ার বঙ্গসন্তান ১৭ বছরের কোয়েল বর। 

হাওড়ার মেয়ে জিতল সোনা

কোয়েলের বাবা পেশায় একজন মাংস বিক্রেতা। 

হাওড়ার মেয়ে জিতল সোনা

আমদাবাদে ভারোত্তোলনের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ১৯২ কেজি ওজন তুলে যুব ভারোত্তোলনে বিশ্বরেকর্ড কোয়েলের। সেই সঙ্গে গোল্ড মেডেল। যুব ভারোত্তোলনে ৫৩ কেজি বিভাগে আগের বিশ্বরেকর্ড ছিল ১৮৮ কেজি। সেটা ভেঙে দিয়ে কোয়েলের নয়া বিশ্বরেকর্ড।

হাওড়ার মেয়ে জিতল সোনা

ক্লিন অ‍্যান্ড জার্ক বিভাগে ১০৭ কেজি ওজন তোলে কোয়েল। এই বিভাগে বিশ্বরেকর্ড ছিল ১০৫ কেজি। স্ন্যাচে ৮৫ কেজি ওজন তুলে বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করে কোয়েল।

মুখ্য়মন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা

কোয়েলের সাফল্য শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আমাদের বাংলার ঘরের মেয়ে, হাওড়ার বাসিন্দা কোয়েল বর আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারোত্তোলনের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ডের হ‍্যাটট্রিক করে জোড়া সোনা জিতে বাংলাকে গর্বিত করেছে। আমি ওকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ভালোবাসা জানাই।' 

মুখ্য়মন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা

তিনি আরও লেখেন, 'ওর অভিভাবক, কোচ -সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। আগামীদিনে কোয়েল আরো ভালো খেলবে, অলিম্পিক্সে পদক জিতে বাংলার মুখ আরো উজ্জ্বল করবে, এই প্রত্যাশা আমি করি। ওর যে কোনো দরকারে রাজ্য সরকার ওর পাশে থাকবে।'

