/১০ লাখ টাকা এনে দাও! BMW-র লোভে বলি সদ্যবিবাহিতা স্নেহা, পুলিসকর্মী বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ

বাবার অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই অত্যাচার চলত। তবে মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উভয় পরিবারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে আপস-মীমাংসা করে স্নেহাকে সংসার করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েকে বাঁচানো গেল না। অভিযুক্ত রণদীপ, তার পরিবার ও বন্ধু বশারের দৃষ্টান্তমূলক এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার।
চম্পক দত্ত: বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এক তরুণী বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেদিনীপুর শহরের যমুনাবালি এলাকায়। মৃতার নাম স্নেহা চক্রবর্তী(২৫)। মৃতার বাড়ি শহরেরই ডাকবাংলো রোড এলাকায়।
মৃতার বাবা ধ্রুব চক্রবর্তী কলকাতা পুলিসের লালবাজারে কর্মরত। মৃতার বাবা জামাই রণদীপ জানা, তার বন্ধু বশার, শ্বশুর রতন জানা এবং পরিবারের বাকিদের বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ দায়ের করেছেন। ধ্রুববাবুর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই মেয়ের উপর লাগাতার নির্যাতন চলত। এমনকী মৃত্যুর আগের দিন বিএমডাব্লিউ গাড়ি কেনা নিয়ে বচসা হয় মেয়ের সঙ্গে।
তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, মেয়েকে আমার কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপও দেওয়া হয়েছিল। মেয়ে গাড়ি কিনতে নিষেধ করা সত্ত্বেও রণদীপ তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ি কিনে নিয়ে আসে। এবং সেই রাতেই রনদীপ এবং তার বন্ধু বশার মিলে মেয়েকে মারধর করে। পরের দিন মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আত্মহত্যা করেছে বলে চালানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে খুন করে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মৃতার বাবা ইতিমধ্যেই মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।
পুলিস মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে। মৃতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস রণদীপ-সহ শ্বশুর বাড়ির দুজনকে গ্রেফতার করেছে।
উল্লেখ্য, গতবছর ডিসেম্বর মাসে ভালোবেসেই সামাজিক অনুষ্ঠান করে বালি ব্যবসায়ী রণদীপের সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন স্নেহা। সেইসময় শ্বশুরবাড়ির কথামতো যৌতুক হিসেবে যা দেওয়ার সবই দিয়েছিলেন বলে দাবি স্নেহার বাবার।
তারপরেও মাঝে মাঝেই অত্যাচার করত। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুই পরিবার আপোষে মীমাংসা করে মেয়েকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সংসার করতে বলেছিলাম। শেষে মেয়েকে খুনই করে দিল ওরা। রণদীপ ও তার পরিবার এবং বন্ধু বশারের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে স্নেহার বাবা।