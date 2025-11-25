English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Meerut Murder Case: স্বামী সৌরভের জন্মদিনেই ফের মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান! দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম, DNA টেস্টে সন্তানের পিতৃপরিচয়...

Meerut blue drum murder case Muskan Rastogi delivers baby girl: আদালতের নির্দেশে, সদ্যোজাত সন্তান এখন তার মায়ের সঙ্গে কারাগারেই থাকবে। সদ্য়োজাত শিশুর পিতৃপরিচয় কী? সৌরভের বড় ভাই রাহুল রাজপুত বললেন, 'আমরা ডিএনএ পরীক্ষা করাব।'  

| Nov 25, 2025, 02:27 PM IST
দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান। দ্বিতীয়বার কন্যাসন্তানের জন্ম দিল জেলবন্দি মুসকান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মা ও শিশু- উভয়ই সুস্থ আছে।

দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

সদ্যোজাত শিশুকন্যার ওজন ২.৫ কেজি। কাকতালীয়ভাবে স্বামী সৌরভ রাজপুতের জন্মদিনেই দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম দিল মুসকান। স্বামী সৌরভকে নৃশংস খুনের দায়েই জেলবন্দি মুসকান। স্বামী খুনে মূল অভিযুক্ত সে। 

দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

মুসকানের প্রথম মেয়ে পিহু বর্তমানে সৌরভের বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে। পুলিস সূত্রে খবর, স্বামী সৌরভ রাজপুতকে খুনের দায়ে পুলিস যখন তাকে প্রেমিক সাহিল-সহ গ্রেফতার করে, তখন মুসকান দেড় মাসের গর্ভবতী ছিল।

দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

এরপর জেলের ভিতর রুটিন চেক-আপের সময়ই প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে মুসকান 'গর্ভবতী'! তারপর নিশ্চিত হতে আলট্রা-সাউন্ডও হয়। ২৮ নভেম্বর ছিল মুসকানের ডেলিভারি ডেট।

দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

তার কদিন আগেই দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম দিল মুসকান। চাঞ্চল্যকর মেরঠ হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্ত মুসকানের ডেলিভারি ঘিরে হাসপাতালে আঁটসাঁট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 

দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

রবিবার ৯ মাসের গর্ভবতী মুসকানের প্রসব বেদনা উঠলে, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে জেল কর্তৃপক্ষ। আদালতের নির্দেশে, সদ্যোজাত কন্যাসন্তান এখন তার মায়ের সঙ্গে কারাগারেই থাকবে।

দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

তবে মুসকানের এই সন্তান কার? স্বামী সৌরভের না প্রেমিক সাহিলের? সেই বিষয়ে ধন্দে সৌরভের পরিবারও। সৌরভের বড় ভাই রাহুল রাজপুত জানিয়েছেন বলেন, "সদ্যোজাত শিশুর পিতৃপরিচয় জানতে আমরা শিশুটির ডিএনএ পরীক্ষা করাব। যদি শিশুটি আমার ভাইয়ের হয়, তাহলে আমরা তাকে দত্তক নেব। বড় করব। মানসিকভাবে আমরা ভেঙে পড়লেও, সন্তানের দায়িত্ব নিতে পিছপা হবে না। কিন্তু যদি এটি সাহিলের হয়, তাহলে কোনও সম্পর্ক নেই।"

দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

প্রসঙ্গত, জেলবন্দি মুসকানের 'গর্ভবতী' হওয়ার খবর সামনে আসতেই আগত সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। প্রশ্ন ওঠে, বাল্যবন্ধু তথা প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই কি গর্ভবতী হয়ে পড়ে মুসকান? যার জন্যই স্বামী সৌরভকে নৃশংস খুন? একমাত্র মেয়ের ৬ বছরের জন্মদিনে ছুটিতে লন্ডন থেকে বাড়িতে এসেছিলেন মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুত। 

দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান

তখনই ৪ মার্চ স্ত্রী মুসকান রাস্তোগি ও তার প্রেমিক সাহিল শুক্লা, দুজনে মিলে নৃশংসভাবে তাকে খুন করে। খুনের পর দেহ ১৫ টুকরো করে সেই দেহাংশ ড্রামবন্দি করে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। তারপর প্রেমিকের সঙ্গে হোলিতে মানালি বেড়াতে চলে যায় মুসকান। ১৭ মার্চ যুগল ফেরার পরই পর্দাফাঁস হয় হাড়হিম হত্যাকাণ্ডের।

