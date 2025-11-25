Meerut Murder Case: স্বামী সৌরভের জন্মদিনেই ফের মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান! দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম, DNA টেস্টে সন্তানের পিতৃপরিচয়...

Meerut Murder Case: স্বামী সৌরভের জন্মদিনেই ফের মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান! দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম, DNA টেস্টে সন্তানের পিতৃপরিচয়...
Meerut blue drum murder case Muskan Rastogi delivers baby girl: আদালতের নির্দেশে, সদ্যোজাত সন্তান এখন তার মায়ের সঙ্গে কারাগারেই থাকবে। সদ্য়োজাত শিশুর পিতৃপরিচয় কী? সৌরভের বড় ভাই রাহুল রাজপুত বললেন, 'আমরা ডিএনএ পরীক্ষা করাব।'
দ্বিতীয়বার মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান
তবে মুসকানের এই সন্তান কার? স্বামী সৌরভের না প্রেমিক সাহিলের? সেই বিষয়ে ধন্দে সৌরভের পরিবারও। সৌরভের বড় ভাই রাহুল রাজপুত জানিয়েছেন বলেন, "সদ্যোজাত শিশুর পিতৃপরিচয় জানতে আমরা শিশুটির ডিএনএ পরীক্ষা করাব। যদি শিশুটি আমার ভাইয়ের হয়, তাহলে আমরা তাকে দত্তক নেব। বড় করব। মানসিকভাবে আমরা ভেঙে পড়লেও, সন্তানের দায়িত্ব নিতে পিছপা হবে না। কিন্তু যদি এটি সাহিলের হয়, তাহলে কোনও সম্পর্ক নেই।"
প্রসঙ্গত, জেলবন্দি মুসকানের 'গর্ভবতী' হওয়ার খবর সামনে আসতেই আগত সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। প্রশ্ন ওঠে, বাল্যবন্ধু তথা প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই কি গর্ভবতী হয়ে পড়ে মুসকান? যার জন্যই স্বামী সৌরভকে নৃশংস খুন? একমাত্র মেয়ের ৬ বছরের জন্মদিনে ছুটিতে লন্ডন থেকে বাড়িতে এসেছিলেন মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুত।
