English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Meerut Murder Case: ৯ মাসের গর্ভবতী! প্রসব বেদনা উঠতেই... সন্তানের জন্ম দিলেন 'স্বামীহন্তা' মুসকান?

Pregnant Muskan Rastogi Delivers Baby Today?: ডাক্তাররা জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিস কড়া নজর রাখছে পরিস্থিতির উপর। হাসপাতালের চারপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।  

| Nov 24, 2025, 08:36 PM IST
1/7

সন্তানের জন্ম দিলেন 'স্বামীহন্তা' মুসকান?

Muskan Rastogi Delivers Baby Today

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রেমিক সাহিলের সন্তান গর্ভে নিয়েই খুন স্বামী সৌরভকে? মেরঠ হত্যাকাণ্ডে আগেই সামনে এসেছিল নাটকীয় আপডেট! জেলের ভিতরই রুটিন চেক-আপের সময় প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, মুসকান 'গর্ভবতী'!

2/7

সন্তানের জন্ম দিলেন 'স্বামীহন্তা' মুসকান?

Muskan Rastogi Delivers Baby Today

আর তারপরই প্রশ্ন ওঠে, তবে কি সন্তান গর্ভে নিয়েই প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে মিলে স্বামী সৌরভকে নৃশংসক খুন করে মুসকান রাস্তোগি? জানা যাচ্ছে, বর্তমানে ৯ মাসের পূর্ণ গর্ভবতী মুসকান! তাঁর প্রসব বেদনা উঠেছে! তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 

3/7

সন্তানের জন্ম দিলেন 'স্বামীহন্তা' মুসকান?

Muskan Rastogi Delivers Baby Today

আজই সম্ভবত সন্তানের জন্ম দেবে 'স্বামীহন্তা' মুসকান! রবিবার রাতে জেলে তীব্র পেটে ব্যথার কথা জানায় মুসকান। তারপরই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জেল সূত্রে খবর, কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করে যে মুসকানের প্রসব বেদনা হচ্ছে এবং যে কোনও সময় তার প্রসব হতে পারে। 

4/7

সন্তানের জন্ম দিলেন 'স্বামীহন্তা' মুসকান?

Muskan Rastogi Delivers Baby Today

হাসপাতালের রিপোর্ট অনুসারে, ডাক্তাররা জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাকে ক্রমাগত তাঁরা পর্যবেক্ষণ করছেন। ডাক্তাররা আরও বলেছেন , যে কোনও সময় সন্তান প্রসব করতে পারে মুসকান। পুলিস কড়া নজর রাখছে পরিস্থিতির উপর। হাসপাতালের চারপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

5/7

সন্তানের জন্ম দিলেন 'স্বামীহন্তা' মুসকান?

Muskan Rastogi Delivers Baby Today

স্বাভাবিকভাবেই মুসকানের 'গর্ভবতী' হওয়ার খবর সামনে আসতেই আগত সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। প্রশ্ন ওঠে, বাল্যবন্ধু তথা প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই কি গর্ভবতী হয়ে পড়ে মুসকান? যার জন্যই স্বামী সৌরভকে নৃশংস খুন?

6/7

সন্তানের জন্ম দিলেন 'স্বামীহন্তা' মুসকান?

Muskan Rastogi Delivers Baby Today

মেরঠ হত্যাকাণ্ড দেখে শিউরে উঠেছে সবাই। একমাত্র মেয়ের ৬ বছরের জন্মদিনে ছুটিতে লন্ডন থেকে বাড়িতে এসেছিলেন মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুত। ৪ মার্চ স্ত্রী মুসকান রাস্তোগি ও তার প্রেমিক সাহিল শুক্লা, দুজনে মিলে নৃশংসভাবে তাকে খুন করে। 

7/7

সন্তানের জন্ম দিলেন 'স্বামীহন্তা' মুসকান?

Muskan Rastogi Delivers Baby Today

খুনের পর দেহ ১৫ টুকরো করে সেই দেহাংশ ড্রামবন্দি করে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। তারপর প্রেমিকের সঙ্গে মানালি বেড়াতে চলে যায় মুসকান। ১৭ মার্চ যুগল ফেরার পরই পর্দাফাঁস হয় হাড়হিম হত্যাকাণ্ডের।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Robert Kiyosaki's prediction on economy: দুনিয়ার দুয়ারে মন্দা, দেখছেন সেরা বাজারগুরু! বলছেন, বাঁচতে চাইলে সব ভেঙে সোনা-রুপো কিনুন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Robert Kiyosaki&#039;s prediction on economy: দুনিয়ার দুয়ারে মন্দা, দেখছেন সেরা বাজারগুরু! বলছেন, বাঁচতে চাইলে সব ভেঙে সোনা-রুপো কিনুন...

Robert Kiyosaki's prediction on economy: দুনিয়ার দুয়ারে মন্দা, দেখছেন সেরা বাজারগুরু! বলছেন, বাঁচতে চাইলে সব ভেঙে সোনা-রুপো কিনুন...

Robert Kiyosaki's prediction on economy: দুনিয়ার দুয়ারে মন্দা, দেখছেন সেরা বাজারগুরু! বলছেন, বাঁচতে চাইলে সব ভেঙে সোনা-রুপো কিনুন... 10
Cyclone Senyar: &#039;কেশর ফুলিয়ে&#039; ধেয়ে আসছে &#039;সেনিয়ার&#039;! ২০৪ মিমি পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা IMD-র! বাংলায় কতটা তাণ্ডব চালাবে ঘূর্ণিঝড়? আলিপুর জানাল...

Cyclone Senyar: 'কেশর ফুলিয়ে' ধেয়ে আসছে 'সেনিয়ার'! ২০৪ মিমি পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা IMD-র! বাংলায় কতটা তাণ্ডব চালাবে ঘূর্ণিঝড়? আলিপুর জানাল...

Cyclone Senyar: 'কেশর ফুলিয়ে' ধেয়ে আসছে 'সেনিয়ার'! ২০৪ মিমি পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা IMD-র! বাংলায় কতটা তাণ্ডব চালাবে ঘূর্ণিঝড়? আলিপুর জানাল... 12
Dharmendra-Hema Malini: বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই হেমা মালিনীকে বিয়ে, ড্রিমগার্লের জন্য মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র?

Dharmendra-Hema Malini: বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই হেমা মালিনীকে বিয়ে, ড্রিমগার্লের জন্য মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র?

Dharmendra-Hema Malini: বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই হেমা মালিনীকে বিয়ে, ড্রিমগার্লের জন্য মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র? 10
Accident In Canning: ভয়ংকর গতিই ডেকে আনল সর্বনাশ, তালদির রাস্তায় ছিন্নভিন্ন পড়ে স্বামী-স্ত্রীর দেহ!

Accident In Canning: ভয়ংকর গতিই ডেকে আনল সর্বনাশ, তালদির রাস্তায় ছিন্নভিন্ন পড়ে স্বামী-স্ত্রীর দেহ!

Accident In Canning: ভয়ংকর গতিই ডেকে আনল সর্বনাশ, তালদির রাস্তায় ছিন্নভিন্ন পড়ে স্বামী-স্ত্রীর দেহ! 7