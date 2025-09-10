Apple Designer Who Introduced The Slimmest iPhone: সবচেয়ে পাতলা আইফোন বানালেন এক বাঙালিই! কে তিনি? জানেন অ্যাপল তাঁকে মাসে কত টাকা বেতন দেয়?

Apple Designer Who Introduced The Slimmest iPhone: সবচেয়ে পাতলা আইফোন বানালেন এক বাঙালিই! কে তিনি? জানেন অ্যাপল তাঁকে মাসে কত টাকা বেতন দেয়?
Apple Designer Who Introduced The Slimmest iPhone: বিশ্বমঞ্চে এক বাঙালিরই বাজিমাত। সবচেয়ে পাতলা আইফোন বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন। জানেন অ্যাপল থেকে মাসে কত টাকা বেতন পান?
আইফোন এয়ারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর পাতলা গড়ন। এটি আগের মডেলগুলোর তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ কম পুরু। এতে রয়েছে একটিমাত্র ক্যামেরা, যা টেলিফটো লেন্স এবং কৃত্তিম মেধার ব্যবহারে তোলা ছবির মান উন্নত করে। যদিও এর ব্যাটারি ছোট, ব্যাটারি-সেভিং সফটওয়্যার ব্যবহারের কারণে এটি সারা দিনের ব্যাটারি লাইফ দিতে সক্ষম।
আবিদুর চৌধুরী লফবারা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রোডাক্ট ডিজাইন এবং প্রযুক্তিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ পুরষ্কার জিতেছিলেন। যার মধ্যে রয়েছে পণ্য ডিজাইনের জন্য থ্রিডি হাবস স্টুডেন্ট গ্রান্ট, জেমস ডাইসন ফাউন্ডেশন বার্সারী, নিউ ডিজাইনার্স কেনউড অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যাওয়ার্ড এবং সেমুর পাওয়েল ডিজাইন উইক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন। আবিদুরের লিঙ্কডইন প্রোফাইল বলছে ২০১৬ সালে তার 'প্লাগ অ্যান্ড প্লে' ডিজাইনের জন্য একটি রেড ডট ডিজাইন অ্যাওয়ার্ডও জিতেছিলেন।
