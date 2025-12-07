Meet Ella Wadia Jinnah’s Great Granddaughter: প্যারিসে স্ট্র্যাপলেস জিন্নার প্রপৌত্রী! ভারতীয় তন্বীর দাবানলে পুড়ছে নেটপাড়া, ছবি প্রকাশ্যে আসতেই...

Meet Ella Wadia Jinnah’s Great Granddaughter: প্যারিসে স্ট্র্যাপলেস জিন্নার প্রপৌত্রী! ভারতীয় তন্বীর দাবানলে পুড়ছে নেটপাড়া, ছবি প্রকাশ্যে আসতেই...
Meet Ella Wadia Jinnah’s Great Granddaughter: প্যারিসে স্ট্র্যাপলেস জিন্নার প্রপৌত্রী! ভারতীয় তন্বীর আগুনে পুড়ছে নেটপাড়া। ছবি কি দেখেছেন? চোখ ফেরাতে পারবেন না।
1/5
মহম্মদ আলি জিন্নার প্রপ্রৌত্রী এলা ওয়াদিয়া
2/5
মহম্মদ আলি জিন্নার প্রপ্রৌত্রী এলা ওয়াদিয়া
photos
TRENDING NOW
3/5
মহম্মদ আলি জিন্নার প্রপ্রৌত্রী এলা ওয়াদিয়া
4/5
মহম্মদ আলি জিন্নার প্রপ্রৌত্রী এলা ওয়াদিয়া
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লে ব্যালের মঞ্চে আমন্ত্রণের ভিত্তিতেই অংশ নেওয়া যায়। শাংরি-লা প্যারিস হোটেলের মার্জার সরণিতে বিশ্বজুড়ে বিশিষ্ট পরিবারের ২১ বছরের কম বয়সী মাত্র ২০ জন মহিলাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তালিকায় ছিলেন এলাও। তাঁর পরনে ছিল ফুল-লতাপাতার নকশায় নেটের কাজ করা প্যাস্টেলরঙা এলি সাব গাউন।
5/5
মহম্মদ আলি জিন্নার প্রপ্রৌত্রী এলা ওয়াদিয়া
photos