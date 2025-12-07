Meet Ella Wadia Jinnah’s Great Granddaughter: প্যারিসে স্ট্র্যাপলেস জিন্নার প্রপৌত্রী! ভারতীয় তন্বীর দাবানলে পুড়ছে নেটপাড়া, ছবি প্রকাশ্যে আসতেই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
| Dec 07, 2025, 07:00 PM IST
মহম্মদ আলি জিন্নাহ ছিলেন এক গুজরাটি বংশোদ্ভূত আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লিগের নেতা ছিলেন। 

স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন এবং আমৃত্যু এই পদে বহাল ছিলেন। পাকিস্তানে তিনি কায়েদে আজম (মহান নেতা) ও বাবায়ে কওম (জাতির পিতা) হিসেবে সম্মানিত হন।   

তবে এবার জিন্না নয়, চর্চায় জিন্নার প্রপ্রৌত্রী ও তাঁর পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের উত্তরসূরি এলা ওয়াদিয়া। ফ্যাশন দুনিয়ার রাজধানী হিসেবে পরিচিত প্যারিস। হয়ে গেল বার্ষিক ফ্যাশন ইভেন্ট লে ব্যাল দেস ডেবিউট্যান্টেস, যা আবার লে ব্যাল নামেও পরিচিত। সেখানে স্ট্র্যাপলেস গাউনে আত্মপ্রকাশ করে চমকালেন এলা। 

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লে ব্যালের মঞ্চে আমন্ত্রণের ভিত্তিতেই অংশ নেওয়া যায়। শাংরি-লা প্যারিস হোটেলের মার্জার সরণিতে বিশ্বজুড়ে বিশিষ্ট পরিবারের ২১ বছরের কম বয়সী মাত্র ২০ জন মহিলাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তালিকায় ছিলেন এলাও। তাঁর পরনে ছিল ফুল-লতাপাতার নকশায় নেটের কাজ করা প্যাস্টেলরঙা এলি সাব গাউন। 

লে ব্যালে যাবতীয় লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছিলেন এলা। তাঁকে নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে নেটপাড়ায়। এলার ছবি ভারতেই নয় পাকিস্তানেও ভাইরাল। এলার বাবা-মা রীতিমতো হাইপ্রোফাইল। এলার বাবা জাহাঙ্গির ওয়াদিয়া দেশের নাম করা শিল্পপতি। মা সেলিনা ওয়াদিয়া ফ্যাশন দুনিয়ার চেনা মুখ।  

