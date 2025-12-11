English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL Auction 2026: চারবারের আইপিএলজয়ী, খেলেছেন ১ টেস্ট এবং ২ ওডিআই, নিলামে চর্চায় ৩৮ বছরের ভারতীয়...

IPL Auction 2026: টানা তিনবার আইপিএল জিতেছেন। খেলেছেন ১ টেস্ট এবং ২ ওডিআই। নিলামে উঠতে চলা ৩৫৯ জনের মধ্যে রয়েছেন ৩৮ বছরের এই ভারতীয়! কে তিনি?

Dec 11, 2025, 05:51 PM IST
১৬ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) ২০২৬ সালের আইপিএল মিনি নিলাম (IPL 2026 Auction) আবু ধাবিতে (Abu Dhabi)। আইপিএল ১৫ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চলতে পারে বলেই রিপোর্ট। নিলামে উঠছেন ৩৫৯ জন ক্রিকেটার। আর এখন থেকেই চর্চায় ৩৮ বছরের বাঁ-হাতি স্পিনার।   

কথা হচ্ছে দেশের সিনিয়র লেগ-স্পিনার কর্ণ বিনোদ শর্মাকে নিয়ে। ২০২৫ সালে তিনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অংশ ছিলেন। তবে রিটেনশনের দিন তাঁকে হার্দিক পাণ্ডিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দেয়। তিনি নাম লিখিয়েছেন নিলামের বাজারে।   

কর্ণকে নিয়ে সেভাবে কথাই হয় না কখনও। উত্তরপ্রদেশের গুগলি বোলার মুম্বই ছাড়াও চেন্নাই-বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদে খেলেছেন। প্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজিরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। ৫০ লক্ষ টাকার বেসপ্রাইজে থাকা কর্ণকে নিয়ে আলোকপাত করা হল।  

কর্ণ চারবারের আইপিএলজয়ী। ২০০৯ সালে তাঁর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল কেরিয়ার শুরু। একটি ম্যাচই খেলেছিলেন। ২০১৩ সালে কর্ণ সানরাইজার্স হায়দরাবাদে যোগ দেন এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। ২০১৭ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে চলে আসেন। এরপর চার বছর তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছেন। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে তিনি আবার আরসিবিতে খেলেন। ২০২৫ সালে কর্ণ মুম্বইয়ের হয়ে খেলেছেন।    

কর্ণই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি টানা তিনবার আইপিএল জিতেছেন। ২০১৬ সালে হায়দরাবাদের হয়ে আর পরের দুই মরসুমে মুম্বই ও চেন্নাইয়ের হয়ে। মুম্বইয়ের তৃতীয় আইপিএল শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৯ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছিলেন। কেকেআরের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে এই চার ওভারে মাত্র ১৬ রানে চার উইকেট নিয়েছিলেন। রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টের (বিলুপ্ত) বিরুদ্ধে ফাইনালে কর্ণ কোনও উইকেট না পেলেও তাঁর চার ওভারে মাত্র ১৮ রান খরচ করেন। ফাইনালে মুম্বই এক রানে জেতে।  

কর্ণ ২০১৪ সালে ভারতের হয়ে একটি টেস্ট, দুটি ওডিআই এবং একটি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ খেলেছিলেন। ২০১৭ সালে তিনি ভারতীয় দলে ফেরার খুব কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারেননি। ২০২৬ সালের আইপিএল মিনি-নিলামে তাঁর দল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইপিএলে ৯০ ম্যাচে কর্ণের ৮৩ উইকেট রয়েছে। তার ইকোনমি রেট ৮.৩৮।

