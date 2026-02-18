English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Ishan Kishan’s Girlfriend Aditi Hundia: ঈশানের শরীরে সাপের মতো লেপ্টে আবেদনময়ী, মিস ডিভার হাত নামছে প্যান্টে, বিশ্বকাপের মাঝেই...

Ishan Kishan’s Girlfriend Aditi Hundia: ঈশানের শরীরে সাপের মতো লেপ্টে আবেদনময়ী, 'মিস ডিভা'র হাত নামছে প্যান্টে, বিশ্বকাপের মাঝেই...

Ishan Kishan’s Girlfriend Aditi Hundia: বিশ্বকাপে আগুনে ফর্মে আছেন ঈশান কিষান। তার মাঝেই বিয়ের সানাই বেজে গেল। মিস ডিভা'র সঙ্গে সম্পর্কে সিলমোহর মা-ঠাকুরদার।   

| Feb 18, 2026, 07:23 PM IST
1/7

আগুনে ঈশান কিষান

Ishan Kishan ICC Men's T20 World Cup 2026

চলতি বিশ্বকাপে আগুনে ফর্মে আছেন ওপেনার ঈশান কিষান। গ্রুপ পর্বে এখনও পর্যন্ত তিন ম্যাচে ৫২.৬৬ এর গড়ে এবং ১৭৭.০৮-এর স্ট্রাইক রেটে ১৫৮ রান করেছেন তিনি। আর বিশ্বকাপের মাঝেই বিয়ের সানাই বাজল পটনার ২৭ বছরের পকেট-সাইজ ডায়নামোর।

2/7

ঈশান কিষানের বিয়ের সানাই

Ishan Kishan Marriage Rumour

ঈশান কিষান নাকি বিয়ের পিঁড়িতে! গল্পের সূত্রধর ঈশানের ঠাকুরদা এবং তাঁর মা। ঈশানের ঠাকুরদা এক ইন্টারভিউতে বলেছেন, '  ঈশান যাকে বিয়ে করতে চায় আমরা তাকেই মেনে নিতে প্রস্তুত। অদিতি ওর গার্লফ্রেন্ড। সে একজন মডেল। যা শিশুদের খুশি করে তা গ্রহণ করা উচিত।'

3/7

ছেলের বিয়ে নিয়ে কী বলছেন মা!

Ishan Kishan Mother

ঈশানের মা সুচিত্রা দেবী আবার বলছেন, 'ওর ক্রিকেট খেলার সময় এখন। বিয়ের বিষয়ে কথা বলার মতো বয়স ওর হয়নি। ঠাকুরদার একটু বয়স হচ্ছে। তাঁরা সবসময় একটু উত্তেজিতই থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তো কিছু না কিছু উঠেই আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যা দেখেছেন, তার উপর ভিত্তি করেই তিনি এই সব কথা বলেছেন।'

4/7

ঈশান কিষানের গার্লফ্রেন্ড কে?

Meet Ishan Kishan’s Girlfriend

ঈশান কিষানের জীবনে বিশেষ মানুষের নাম অদিতি হুন্ডিয়া। জয়পুরের মেয়ে মডেল, ফ্যাশন প্রভাবশালী এবং ব্যবসায়ী। তিনি ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ২০১৭ প্রতিযোগিতায় ফাইনালিস্ট হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে মিস ডিভা সুপারন্যাশনাল ২০১৮ জেতেন। ঈশান-অদিতির দীর্ঘদিনের সম্পর্ক।  

5/7

লেবেল অদিতি হুন্ডিয়া

Label Aditi Hundia

ফ্যাশন উদ্যোক্তা অদিতির নিজস্ব মহিলাদের পোশাকের লেবেল, লেবেল অদিতি হুন্ডিয়ার রয়েছে। যা হাতে তৈরি এথনিকের উপর ফোকাসড। অদিতি, তাঁর মা ববিতার সঙ্গে সঙ্গিনী নামে এক সংগঠন চালান। যারা অনাথ শিশুদের সহায়তায় কাজ করে।  

6/7

অদিতির পড়াশোনা

Aditi Hundia Education

অদিতি জয়পুরের ইন্টারন্যাশনাল স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন। পরে জয়পুরের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।  

7/7

অদিতির মোট সম্পদ

Aditi Hundia Net Worth

মডেলিং-বিজ্ঞাপন-ব্যবসার মাধ্যমে অদিতির আনুমানিক সম্পদ ১৬ কোটি থেকে ২৫ কোটি টাকার মধ্যে।  

