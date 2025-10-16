Meet Mukesh Ambani of Afghanistan: উদ্বাস্তু থেকে দুবাইয়ের রাজা, আজ ১০৬৫০০০০০০০০ টাকার সাম্রাজ্য! 'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

Meet Mukesh Ambani of Afghanistan: উদ্বাস্তু থেকে দুবাইয়ের রাজা, আজ ১০৬৫০০০০০০০০ টাকার সাম্রাজ্য! 'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?
আফগানিস্তান এখন যুদ্ধ করছে পাকিস্তানের সঙ্গে। আর এই অশান্ত আবহে আজ সকলের মুখেই একজনের নাম। গলি থেকে রাজপথে উঠে আসার ইতিহাস লেখা মিরওয়াইস আজিজি...
আজ আজিজি গ্রুপ দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি আল বখতার ব্যাংকও অধিগ্রহণ করে ফেলেছে। ২০০৭ সালে আজিজি তাঁর রিয়েল এস্টেটে পা রাখেন। চালু করেন আজিজি ডেভেলপমেন্টস। কোম্পানিটি ২০০৮ সালে দুবাইয়ে পরিকল্পনা বহির্ভূত সম্পত্তি বিক্রি শুরু করে, কিন্তু এর পরপরই বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের সময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।
