Meet Mukesh Ambani of Afghanistan: উদ্বাস্তু থেকে দুবাইয়ের রাজা, আজ ১০৬৫০০০০০০০০ টাকার সাম্রাজ্য! 'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

আফগানিস্তান এখন যুদ্ধ করছে পাকিস্তানের সঙ্গে। আর এই অশান্ত আবহে আজ সকলের মুখেই একজনের নাম। গলি থেকে রাজপথে উঠে আসার ইতিহাস লেখা মিরওয়াইস আজিজি...

| Oct 16, 2025, 08:05 PM IST

'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটার দোসর চরম বেকারত্ব। তার সঙ্গেই দুর্বল ব্যবসায়িক পরিবেশ। এমন এক দেশে আজ সাফল্যের প্রতীক হয়ে ওঠেছেন মিরওয়াইস আজিজি। একসময় শরণার্থী শিবির থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু আজ আফগানিস্তানের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। প্রায়শই তাঁকে 'আফগান আম্বানি' বলা হয়।

'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

আজিজি বর্তমানে দুবাইয়ের বাসিন্দা। আফগানিস্তানের সূত্র বলছে, আফগানিস্তানের ধনকুবের আজিজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা। আফগানিস্তানের সঙ্গে যুক্ত বৃহত্তম ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে যা একটি।  

'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

আজিজির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধের সময়ে যখন আজিজি তাঁর পরিবারের সঙ্গে আফগানিস্তান ছেড়ে উন্নত জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৮৯ সালে আজিজি দুবাইয়ে শরণার্থী হিসেবে বাস করা শুরু করেছিলেন। আর আজিজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠা করেন।   

'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

আজিজি প্রথমে উজবেকিস্তানে থিতু হয়েছিলেন। সেখানে টেক্সটাইল উৎপাদন ব্যবসা শুরু করেন। পরে তিনি বুলগেরিয়ার তামাক শিল্পে পা বাড়ান। এবং তারও পরে প্রাক্তন সোভিয়েত দেশগুলির বাজারে বিস্তার লাভ করেছিলেন।  

'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আসার পর, আজিজি তেল ও গ্যাস শিল্পের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, যা তাঁর বিশাল সম্পদ এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের ভিত্তি হয়ে ওঠে। আজিজি নিজের নামে আজিজি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন যা শীঘ্রই আফগানিস্তানের বৃহত্তম এবং শক্তিশালী বাণিজ্যিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।   

'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

আজ আজিজি গ্রুপ দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি আল বখতার ব্যাংকও অধিগ্রহণ করে ফেলেছে। ২০০৭ সালে আজিজি তাঁর রিয়েল এস্টেটে পা রাখেন। চালু করেন আজিজি ডেভেলপমেন্টস। কোম্পানিটি ২০০৮ সালে দুবাইয়ে পরিকল্পনা বহির্ভূত সম্পত্তি বিক্রি শুরু করে, কিন্তু এর পরপরই বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের সময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।  

'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

ডেভেক্সের মতে, আজিজি গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার আনুমানিক ৩৪০০ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্য ভাবে, আজিজি মাত্র ৫৮০০০ টাকা দিয়ে ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পোর্টফোলিও এবং ২০০ টিরও বেশি সক্রিয় প্রকল্পের সঙ্গে আজিজি ডেভেলপমেন্টস।   

'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

আজিজি আমিরশাহীর সবচেয়ে প্রভাবশালী বেসরকারি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদেরই একজন। ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত আজিজির কোম্পানি ১৩৭টি বিল্ডিং জুড়ে ৪০০০০ এরও বেশি ইউনিট সরবরাহ করেছেন। আরও ১৫০০০০ নির্মাণাধীন। ২৫টি প্রকল্পে ৬৯৭৯টি ইউনিট সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে এই বছর।

