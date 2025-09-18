Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!

Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পিঙ্কি হরিয়ান, শৈশবে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে ম্যাকলিয়ডগঞ্জের রাস্তায় ভিক্ষা করতেন এবং আবর্জনার স্তূপ থেকে খাবার খুঁজে খেতেন, কিন্তু তিনি এখন একজন চিকিৎসক। কুড়ি বছর পর মেডিকেল ডিগ্রি অর্জনের পর, তিনি এখন ভারতের একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
