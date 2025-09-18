English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pinky Haryan-Begger to Doctor: রাস্তায় ছেঁড়া জামায় ভিক্ষা করতেন, আবর্জনা ঘেঁটে খাবার কুড়িয়ে খেতেন... সেই মেয়েই আজ ডাক্তার!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পিঙ্কি হরিয়ান, শৈশবে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে ম্যাকলিয়ডগঞ্জের রাস্তায় ভিক্ষা করতেন এবং আবর্জনার স্তূপ থেকে খাবার খুঁজে খেতেন, কিন্তু তিনি এখন একজন চিকিৎসক। কুড়ি বছর পর মেডিকেল ডিগ্রি অর্জনের পর, তিনি এখন ভারতের একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

| Sep 18, 2025, 08:10 PM IST
২০০৪ সালে, ধরমশালা ভিত্তিক দাতব্য ট্রাস্টের পরিচালক, একজন তিব্বতি শরণার্থী সন্ন্যাসী লোবসাং জামিয়াং, হরিয়ানকে ভিক্ষা করতে দেখেন। কয়েক দিন পর, তিনি চরণ খুদ-এর বস্তিতে গিয়ে সেই মেয়েটিকে চিনতে পারেন।

তারপর শুরু হয় তার বাবা-মাকে, বিশেষ করে তার বাবা কাশ্মীরি লালকে, পড়াশোনা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য রাজি করানোর কঠিন কাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোঝানোর পর লাল অবশেষে রাজি হন।

হরিয়ান ধরমশালার দয়ানন্দ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং ২০০৪ সালে দাতব্য ট্রাস্টের মাধ্যমে তৈরি হওয়া দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের জন্য একটি হোস্টেলের প্রথম ব্যাচের ছাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

উমং ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি অজয় ​​শ্রীবাস্তব, যিনি গত ১৯ বছর ধরে জামিয়াং-এর সঙ্গে যুক্ত, বলেছেন যে প্রথমে হরিয়ান তার বাড়ি এবং বাবা-মাকে অনেক মিস করতেন, কিন্তু তিনি পড়াশোনার উপর মনোযোগ ধরে রেখেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটিই দারিদ্র্য থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট), সংক্ষেপে NEET-ও পাস করেন। শ্রীবাস্তব বলেন, NEET হল স্নাতক মেডিকেল কোর্সে ভর্তির জন্য একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা।

তবে, অত্যধিক ফির কারণে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে তার ভর্তির সুযোগ ছিল না। এরপর যুক্তরাজ্যের টং-লেন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এর সহায়তায় তিনি ২০১৮ সালে চীনের একটি বিখ্যাত মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং সম্প্রতি এমবিবিএস কোর্স সম্পন্ন করে ধরমশালায় ফিরে এসেছেন।

বিশ বছর অপেক্ষার পর, হরিয়ান এখন একজন যোগ্য চিকিৎসক। তিনি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা করতে এবং তাদের একটি উন্নত জীবন দিতে আগ্রহী।

হরিয়ান পিটিআইকে বলেন, "শৈশব থেকে দারিদ্র্যই ছিল আমার সবচেয়ে বড় সংগ্রাম। আমার পরিবারের দুর্দশা দেখাটা খুব বেদনাদায়ক ছিল। যখন আমি স্কুলে ভর্তি হলাম, তখন আমার জীবনের সফল হওয়ার একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়।"

তিনি আরও যোগ করেন, "ছোটবেলায় আমি একটি বস্তিতে থাকতাম, তাই আমার সেই পটভূমিই ছিল আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণা। আমি একটি ভালো এবং আর্থিকভাবে স্থিতিশীল জীবন চেয়েছিলাম।"

শৈশবের একটি স্মৃতি তুলে ধরে হরিয়ান বলেন যে চার বছর বয়সে স্কুলে ভর্তির সাক্ষাৎকারের সময় তিনি একজন চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

"সেই সময়ে আমি জানতাম না যে একজন ডাক্তার কী কাজ করেন, তবে আমি সবসময় আমার সম্প্রদায়ের মানুষকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম," বলেন হরিয়ান, যিনি ভারতে চিকিৎসা করার যোগ্য হতে এখন ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট এক্সামিনেশন (FMGE)-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হরিয়ানের ভাই ও বোন তার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তিনি তার এই "বস্তির বাসিন্দা থেকে ডাক্তার" হওয়ার সাফল্যের জন্য জামিয়াংকে কৃতিত্ব দেন

