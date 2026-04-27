English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
2026 Heatwave Trigger 'Mega El Nino': ১৫০ বছর পর ফের ভয়ংকর বিভীষিকার হানা: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে পৃথিবীতে মহাপ্রলয়ের আভাস, মরবে ৩৫ কোটি মানুষ

Super EL Nino big Update: এইরকম পরিস্থিতি বিজ্ঞানীদের মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৫০ বছর আগের সেই বিভীষিকাময় সময়ের কথা, যখন এল নিনোর প্রভাবে দুর্ভিক্ষে বিশ্বের তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় ৪ শতাংশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভারতের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই আশঙ্কা কতটা প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের কতটা চিন্তিত হওয়া উচিত জেনে নিন।

| Apr 27, 2026, 01:20 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে যে রেকর্ড ভাঙা তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে, তা কেবল সাধারণ ঋতু পরিবর্তন নয়, বরং জলবায়ুর এক চরম সংকটের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আবহাওয়াবিদ এবং বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট একটি 'সুপার এল নিনো' (Super El Nino) বা 'মেগা এল নিনো' বিশ্বকে গ্রাস করতে চলেছে।

 

 

 

1/15

এল নিনো কী এবং কেন এটি বিপজ্জনক?

এল নিনো হল একটি প্রাকৃতিক আবহাওয়াগত অবস্থা, যা পূর্ব ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের জলের অস্বাভাবিক উষ্ণতার কারণে সৃষ্টি হয়। যখন এই উষ্ণতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যায়, তখন একে 'সুপার এল নিনো' বলা হয়।   

2/15

এল নিনো কী এবং কেন এটি বিপজ্জনক?

এটি বিশ্বজুড়ে বায়ুপ্রবাহের ধরণ পরিবর্তন করে দেয়। যার ফলে কোথাও চরম খরা দেখা দেয়, আবার কোথাও ভয়াবহ বন্যা। ভারতের ক্ষেত্রে এল নিনোর অর্থ হলো দুর্বল বর্ষা এবং অসহ্য দাবদাহ।  

3/15

১৫০ বছর আগের সেই মহাপ্রলয়

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে বিশ্ব এক ভয়াবহ 'গ্রেট এল নিনো' প্রত্যক্ষ করেছিল। সেই সময়ে এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভারত, চীন, ব্রাজিল এবং উত্তর আফ্রিকার একাংশে চরম খরা দেখা দেয়। এর ফলে যে বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আনুমানিক ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়।   

4/15

১৫০ বছর আগের সেই মহাপ্রলয়

ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বর্তমানের 'সুপার এল নিনো'র গতিপ্রকৃতি সেই সময়ের পরিস্থিতির সাথে ভীতিজনক মিল দেখাচ্ছে।  

5/15

কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয়

ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো কৃষি, যা মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। এল নিনো সরাসরি এই মৌসুমী বায়ুকে বাধাগ্রস্ত করে। বর্ষা যদি অপর্যাপ্ত হয়, তবে ধান, ডাল এবং তৈলবীজের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে, যা খাদ্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক মন্দা ডেকে আনতে পারে।  

6/15

জল সংকট

ইতিমধ্যেই ভারতের অনেক বড় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে গেছে। এল নিনোর প্রভাবে খরা দীর্ঘস্থায়ী হলে পানীয় জলের হাহাকার তীব্রতর হবে।  

7/15

চরম দাবদাহ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

এপ্রিল মাসেই ভারতের অনেক জায়গায় তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সুপার এল নিনোর প্রভাবে এই তাপপ্রবাহ আরও দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রাণঘাতী হতে পারে। শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষমতার ওপর এটি মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

8/15

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বৈজ্ঞানিক সতর্কতা

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে যে, গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ এবং এল নিনোর যৌথ প্রভাবে ২০২৬ সাল হতে পারে ইতিহাসের উষ্ণতম বছর।     

9/15

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বৈজ্ঞানিক সতর্কতা

প্রশান্ত মহাসাগরের জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার এতটাই বেশি যে, এটি সমুদ্রের বাস্তুসংস্থানকেও ধ্বংস করছে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলার গতি বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছে।    

10/15

আমাদের করণীয় কী?

জল সংরক্ষণ: বৃষ্টির জল ধরে রাখা এবং জলের অপচয় রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। খরা সহনশীল কৃষি: কৃষকদের এমন প্রজাতির ফসল চাষে উৎসাহিত করতে হবে যা কম জলে এবং বেশি গরমে টিকে থাকতে পারে। শহুরে বনায়ন: কংক্রিটের জঙ্গল কমিয়ে গাছ লাগানোর হার বাড়াতে হবে যাতে 'হিট আইল্যান্ড' প্রভাব কমানো যায়। আকাশবাণী ও সতর্কতা: আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস প্রান্তিক মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে।

11/15

সুপার এল নিনো'র পদধ্বনি

১৫০ বছর আগে বিজ্ঞানের এতটা উন্নতি হয়নি, তাই মানুষ প্রকৃতির রোষানলে অসহায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কাছে প্রযুক্তি এবং তথ্য আছে।   

12/15

সুপার এল নিনো'র পদধ্বনি

যদিও 'সুপার এল নিনো' একটি প্রাকৃতিক ঘটনা এবং একে আটকানো সম্ভব নয়, কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির মাধ্যমে আমরা এর ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারি।     

13/15

সুপার এল নিনো'র পদধ্বনি

ভারতের মতো জনবহুল দেশের জন্য খাদ্য ও জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।     

14/15

সুপার এল নিনো'র পদধ্বনি

সময় এসেছে জলবায়ু পরিবর্তনকে কেবল একটি পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে না দেখে জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করার।    

15/15

সুপার এল নিনো'র পদধ্বনি

প্রকৃতি আমাদের সতর্কবার্তা দিচ্ছে; সেই বার্তা উপেক্ষা করলে ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে, যা আমাদের জন্য হবে এক চরম ট্র্যাজেডি।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

