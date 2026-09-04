/নন্দন থেকে নিউ টাউনে শতবর্ষে মহানায়ককে রাজ্য সরকারের রাজকীয় শ্রদ্ধার্ঘ্য, ২৫ কোটির ‘উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার’, রাজ্যের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী

West Bengal Govt tribute to Uttam Kumar Centenary: বাঙালির আবেগ ও চলচ্চিত্রের রাজপুত্র মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে একগুচ্ছ ঐতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা হল শহরে। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নন্দন প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে মহানায়কের জন্মশতবর্ষের বিশেষ উদযাপন।
নন্দন চত্বরে গতকালের সন্ধ্যায় উত্তম-স্মরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমবাঙালির উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।
এই আবহে আজ, ৪ সেপ্টেম্বর নিউ টাউনে আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় চমক দিয়ে বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা করা হল।
বক্তাদের কথায়,'ভারতবর্ষ তাঁকে আগেই স্বীকৃতি দিয়েছে, নতুন করে আর পাওয়ার কিছু নেই। সব জায়গায় নাক গলানো আমাদের কাজ নয়। যাঁদের যে ক্ষেত্র, তাঁদের নিয়েই কাজ করা উচিত।'
দর্শকদের জন্য গড়ে উঠবে ৭০০ থেকে ৭৫০ আসনের দুটি আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ, একটি প্রিভিউ থিয়েটার, সুবিশাল ফুড কোর্ট এবং প্রশস্ত কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা।
সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডের কথা মাথায় রেখে তৈরি হবে ১০০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম এবং একটি মনোরম মুক্তমঞ্চ (ওপেন এয়ার থিয়েটার)।
অত্যাধুনিক অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস (VFX), গেমিং, কমিকস, এক্সটার্নাল রিয়্যালিটি এবং সিনেমার পোস্ট প্রোডাকশনের অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও।
বাংলা সিনেমার বর্তমান পটভূমিতে পারিবারিক গল্পের পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চার এবং ফ্যান্টাসি ঘরানার ছবির প্রসার ঘটছে।
আফ্রিকার ঘন জঙ্গল, প্রাচীন রূপকথার শহর কিংবা কাল্পনিক জীবজন্তুকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে প্রযুক্তিই এখন মূল ভরসা। তবে এই প্রযুক্তির আকাশছোঁয়া খরচের কারণে এতদিন বহু নির্মাতা পিছিয়ে যেতেন।
নিউ টাউনের এই ফিল্ম সেন্টারে বিশ্বমানের ভিএফএক্স ও অ্যানিমেশন ল্যাব সুলভ মূল্যে মেলায় স্থানীয় তরুণ প্রতিভা এবং প্রযোজক-- উভয়েই উপকৃত হবেন।
জানা গিয়েছে, প্রকল্পের বিশদ বিবরণ (DPR) তৈরির কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ পরিকাঠামো প্রস্তুত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
সমাজমাধ্যমেও দিনভর ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে রাজত্ব করেছেন মহানায়ক। সেই মঞ্চ থেকেই স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, এই গোটা উদযাপন পর্বের অন্যতম কান্ডারী বা ‘পুরোহিত’ হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
এ বিষয়ে নবান্নে মহানায়কের শতবার্ষিকী কমিটির সঙ্গে ফের এক দফা বৈঠক বসবে। উদ্যোক্তাদের কথায় স্পষ্ট, “আমরা যখন থাকব না, ২০০ বছর পরেও যেন সৃষ্টিশীল এই কাজগুলিকে বাংলা ও বাঙালি মনে রাখে।”
মহাতারকার শতবর্ষে নিউ টাউনের এই উদ্যোগ কেবল স্মৃতিচারণ নয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে বাংলা সিনেমাকে বিশ্বমঞ্চে এক কদম এগিয়ে দেওয়ার স্থায়ী মঞ্চ হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।