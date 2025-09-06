Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet: সদা হাসিমুখের সোনমই... হাড়হিম মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার 'বিস্ফোরক' চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet: সদা হাসিমুখের সোনমই... হাড়হিম মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার 'বিস্ফোরক' চার্জশিট!
Meghalaya Honeymoon Murder Case: ২৪ বছরের নববধূ সোনম রঘুবংশী ট্রেকিংয়ে যাওয়ার নামে নৃশংসভাবে খুন করে ২৯ বছর বয়সী স্বামী রাজাকে।
1/7
মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!
2/7
মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!
photos
TRENDING NOW
3/7
মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!
4/7
মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!
5/7
মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!
6/7
মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!
7/7
মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!
photos