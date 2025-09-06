English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet: সদা হাসিমুখের সোনমই... হাড়হিম মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার 'বিস্ফোরক' চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case: ২৪ বছরের নববধূ সোনম রঘুবংশী ট্রেকিংয়ে যাওয়ার নামে নৃশংসভাবে খুন করে ২৯ বছর বয়সী স্বামী রাজাকে। 

| Sep 06, 2025, 01:34 PM IST
মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হাড়হিম করা মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে বড় আপডেট। ৭৯০ পাতার চার্জশিট ফাইল করল মেঘালয় পুলিসের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)।  

মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet

রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলায় চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে নিহতের স্ত্রী সোনম রঘুবংশীকে। একইসঙ্গে বাকি ৪ অভিযুক্ত হল সোনমের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা এবং তিন সুপারি কিলার আকাশ রাজপুত, আনন্দ কুর্মি এবং বিশাল সিং চৌহান।  

মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet

সোহরা সাব-ডিভিশনের প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা ৭৯০ পাতার চার্জশিটে ৫ অভিযুক্তকেই হত্যাকাণ্ডে জড়িত হিসেবে দেখানো হয়েছে। ৫ অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বর্তমানে তারা বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে।  

মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet

৫ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে খুনের ১০৩ (I), অপরাধের প্রমাণ লোপাটের ২৩৮ (ক) এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ৬১ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।  

মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet

ইন্দোরের বাসিন্দা নবদম্পতি ১১ মে বিয়ের ১১ দিনের মাথায় মেঘালয়ের শিলংয়ে হানিমুনে গিয়ে নববধূ সোনম রঘুবংশী ২৩মে ট্রেকিংয়ে যাওয়ার নামে নৃশংসভাবে খুন করে ২৯ বছর বয়সী স্বামী রাজাকে। প্রেমিক রাজের সঙ্গে মিলে রাজাকে খুনের পর খাদে ফেলে দেয় দেহ।  

মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet

কয়েকদিন পর উদ্ধার হয় সেই দেহ। মঙ্গলসূত্রের সূত্র ধরে এই হত্যাকাণ্ডের মূলচক্রী হিসেবে উঠে আসে ২৪ বছর বয়সী স্ত্রী সোনমের নাম। শেষে ৮ জুন উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর থেকে পুলিসের জালে আসে সোনম। জেরায় নিজের দোষ কবুল করে সোনম।  

মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet

পূর্ব খাসি পাহাড়ের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বিবেক সিয়াম জানিয়েছেন, অতিরিক্ত ফরেনসিক রিপোর্ট আসার পর আরও তিন সহ-অভিযুক্ত - সম্পত্তি ব্যবসায়ী সিলোম জেমস, সোনম যে ভবনে লুকিয়ে ছিলেন তাঁর মালিক লোকেন্দ্র তোমার ও এলাকার নিরাপত্তারক্ষী বলবীর আহিরবারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হবে। 

