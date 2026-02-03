English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা...

Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা...

West Bengal Weather Update: আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যে শীত বিদায়ের পথে। ফেব্রুয়ারির শেষেই কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৩২° ছুঁতে পারে, মার্চে তীব্র গরমের আশঙ্কা। উত্তর ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি, ঝড় ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

| Feb 03, 2026, 09:35 AM IST
1/7

শীতের বিদায়

অয়ন ঘোষাল: পারদের সামান্য উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যে শীতের বিদায়। রাজ্য জুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া। সকালের দিকে কুয়াশা। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গের চার জেলায়। দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ শুধুই রাতে এবং ভোরে। সকাল ৮ টা থেকে আর শীতের পরশ থাকছে না কোথাও। 

2/7

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় ইতোমধ্যেই সক্রিয় দুটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আরও দুটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে আজ ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার এবং ৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। দক্ষিণ কেরালা ওপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।

3/7

শীতের বিদায়

হালকা কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। রোদ উঠলে কুয়াশা কেটে যাবে। শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। রাতে আর ভোরে হালকা শীতের আমেজ। সকাল ৮ টা থেকে আর শীতের পোশাকের প্রয়োজন পড়ছে না। বেলা বাড়লে রীতিমতো গরমের অনুভূতি। 

4/7

এল নিনোর বছর

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকেই কলকাতার দিনের তাপমাত্রা ৩২ ছাড়িয়ে যাবে। মার্চের মাঝামাঝি কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তীব্র গরম এপ্রিল, মে, জুন মাসে। ২০২৬-কে উষ্ণ বছর এল নিনো হিসেবে চিহ্নিত করেছে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা সংস্থাগুলো।

5/7

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা। ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এই চার জেলায়। বাকি সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা/মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা।   

6/7

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী চার পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলাতে ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। নিচের দিকের জেলাতে ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

7/7

ভিন রাজ্যে

বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ বৃষ্টি সঙ্গে শিলা বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও রাজস্থানে। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখন্ডে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

