Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা...

Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারিতেই ৩২° ছোঁবে পারদ, মার্চে ৪০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা! ভয়ংকর গরমে ফুটবে বাংলা...
West Bengal Weather Update: আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যে শীত বিদায়ের পথে। ফেব্রুয়ারির শেষেই কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৩২° ছুঁতে পারে, মার্চে তীব্র গরমের আশঙ্কা। উত্তর ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি, ঝড় ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
1/7
শীতের বিদায়
2/7
পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
photos
TRENDING NOW
3/7
শীতের বিদায়
হালকা কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। রোদ উঠলে কুয়াশা কেটে যাবে। শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। রাতে আর ভোরে হালকা শীতের আমেজ। সকাল ৮ টা থেকে আর শীতের পোশাকের প্রয়োজন পড়ছে না। বেলা বাড়লে রীতিমতো গরমের অনুভূতি।
4/7
এল নিনোর বছর
5/7
উত্তরবঙ্গে
6/7
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী চার পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলাতে ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। নিচের দিকের জেলাতে ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
7/7
ভিন রাজ্যে
photos