Messi in Kolkata: 'দেখি ওরা সর্বত্র...'! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?

Messi in Kolkata: 'দেখি ওরা সর্বত্র...'! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?
Messi spoke out for the first time after GOAT India Tour 2025: গত মাসে ভারত সফরে এসেছিলেন লিয়োনেল মেসি। তারপর এই প্রথমবার কোনও সাক্ষাৎকার দিলেন তিনি। সেখানে সাফ জানালেন ভিড়ভাট্টা-হট্টগোল নিয়ে তাঁর কী অভিজ্ঞতা!
ভারত সফরে লিয়োনেল মেসি
কলকাতায় মেসি
মেসি ফিরে যান
মাত্র ২২ মিনিট!
দর্শকদের ক্ষোভ
মেসি কাণ্ডের জের
ভারতে মেসির সফর
মেসি মুখ খুললেন
গত মাসে ভারত সফরের পর প্রথমবার মেসি সাক্ষাৎকার দিলেন স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল ‘লুজু টিভি’-তে। সেখানে ভারত সফরের কোন প্রসঙ্গ যদিও ওঠেনি। তবে মেসি জানিয়েছেন যে, তিনি কোনও হট্টগোল, ভিড়ভাট্টা একদম পছন্দ করেন না। একা থাকতেই ভালোবাসেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, পরিকল্পনামাফিক ভাবেই প্রতিদিন কাটান। সেখানে ব্যাঘাত ঘটলে তিনি প্রভাবিত হন
মেসি সাক্ষাৎকারে বললেন
মেসি সাক্ষাৎকারে বললেন
