English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Messi in Kolkata: দেখি ওরা সর্বত্র...! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?

Messi in Kolkata: 'দেখি ওরা সর্বত্র...'! ভারত সফরের পর প্রথমবার মুখ খুললেন মেসি, কলকাতায় কোথায় হল সমস্যা?

Messi spoke out for the first time after GOAT India Tour 2025: গত মাসে ভারত সফরে এসেছিলেন লিয়োনেল মেসি। তারপর এই প্রথমবার কোনও সাক্ষাৎকার দিলেন তিনি। সেখানে সাফ জানালেন ভিড়ভাট্টা-হট্টগোল নিয়ে তাঁর কী অভিজ্ঞতা!

Jan 08, 2026, 07:37 PM IST
1/10

ভারত সফরে লিয়োনেল মেসি

Lionel Messi's 2025 India Tour

গত ডিসেম্বরে চারদিনের সফরে ভারতে এসেছিলেন লিয়োনেল মেসি। কিংবদন্তি ফুটবলারের ১৩ বছর পর দ্বিতীয়বার এই দেশে আসার অভিজ্ঞতা ছিল ভালোয়-মন্দে। কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বই ও নয়াদিল্লিতে গিয়েছিলেন তিনি। তবে কলকাতা ছাড়াও কোথাও তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়নি। 

2/10

কলকাতায় মেসি

Messi in Kolkata

২০১১ সালে যে সল্টলেক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার হয়ে প্রীতি ম্যাচ খেলে গিয়েছিলেন মেসি, সেই মাঠেই ১৩ বছর বাদে এক শীতের সকালে ক্ষোভে ফুটল। যুবভারতীতে মেসিকে একদল প্রভাবশালী ঘিরে থাকায় ও বারবার সেলফি তোলায়, মেসিকে প্রায় দেখাই যায়নি!

3/10

মেসি ফিরে যান

Messi in Kolkata

মাঠ প্রদক্ষিণ করার কথা ফলাও করে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু মেসিকে ঘিরে ভিড়ের চাপে পরিকল্পনার দফারফা হয়ে গিয়েছিল। গ্যালারির দিকে সামান্য হাত নেড়েই বেরিয়ে যান মেসি-সুয়ারেজ-ডি পল। এরপর তিনি ফিরে যান গাড়ির মধ্যে।

4/10

মাত্র ২২ মিনিট!

Messi in Kolkata

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যুবভারতীতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক থাকার কথা ছিল মেসিদের। কিন্তু বেলাগাম পরিস্থিতিতে মাত্র ২২ মিনিট ছিলেন মেসি। তারপরই তাঁকে গাড়িতে তুলে দেয় কোর টিম। মাঠ থেকে সোজা বিমানবন্দরে রওনা দেন তিনি।  

5/10

দর্শকদের ক্ষোভ

Messi in Kolkata

হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও স্বপ্নের রাজপুত্রকে না দেখতে পাওয়ায়, এককথায় রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। বোতল ছোড়া, চেয়ার ভাঙা, বারপোস্টের জাল ছিড়ে দেওয়া-সহ বিভিন্ন গুণ্ডামি চলতে থাকে স্টেডিয়ামে।     

6/10

মেসি কাণ্ডের জের

Messi in Kolkata

মেসি কাণ্ডের জেরে মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন অরূপ বিশ্বাস। ডিজি রাজীব কুমার, বিধাননগরের সিপি, রাজ্যের স্পোর্টস সেক্রেটারিকেও শোকজ করা হয়েছিল।   

7/10

ভারতে মেসির সফর

Messi in India

মেসি যদিও মায়ামি ফিরে গিয়ে ভারত সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। একটিবারও তিনি কলকাতা সম্বন্ধে কোনও কটূ কথা বলেননি। সামগ্রিক ভাবে ভারতে পাওয়া অফুরান ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি ফের আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।    

8/10

মেসি মুখ খুললেন

Messi in India

গত মাসে ভারত সফরের পর প্রথমবার মেসি সাক্ষাৎকার দিলেন স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল ‘লুজু টিভি’-তে। সেখানে ভারত সফরের কোন প্রসঙ্গ যদিও ওঠেনি। তবে মেসি জানিয়েছেন যে, তিনি কোনও হট্টগোল, ভিড়ভাট্টা একদম পছন্দ করেন না। একা থাকতেই ভালোবাসেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, পরিকল্পনামাফিক ভাবেই প্রতিদিন কাটান। সেখানে ব্যাঘাত ঘটলে তিনি প্রভাবিত হন          

9/10

মেসি সাক্ষাৎকারে বললেন

Messi in Interview

'আমি সাংঘাতিক রকমের অদ্ভুত । আমি একা থাকতে খুব ভালোবাসি, আমি একা থাকাটা উপভোগ করি। আমার তিন বাচ্চাকে যখন দেখি ওরা দেখি ওরা সর্বত্র ছোটাছুটি করছে বাড়ির ভিতরে, তখন ওদের বিশৃঙ্খলা আমাকে ক্লান্ত করে। আমার একাকী কিছু মুহূর্তের প্রয়োজন হয়।'

10/10

মেসি সাক্ষাৎকারে বললেন

Messi in Interview

'আমি খুবই নিয়ম মেনে চলি। যদি আমি আমার দিনটিকে নির্দিষ্ট ভাবে গুছিয়ে রাখি এবং মাঝখানে এমন কিছু ঘটে যা সবকিছু বদলে দেয়, তাহলে তা আমাকে খুবই প্রভাবিত করে।'

পরবর্তী
অ্যালবাম

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন...

Jadavpur University Snowfall: গভীর রাতে বরফ পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে! না বিশ্বাস করলে দেখে নিন... 8
BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য &#039;বিজেপি-কংগ্রেস জোটে&#039; নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...

BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...

BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার... 10
Abhishek Banerjee in Malda: &#039;বিধবা হওয়ার হাত থেকে বাঁচান&#039;, অভিষেকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গৃহবধূ..

Abhishek Banerjee in Malda: 'বিধবা হওয়ার হাত থেকে বাঁচান', অভিষেকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গৃহবধূ..

Abhishek Banerjee in Malda: 'বিধবা হওয়ার হাত থেকে বাঁচান', অভিষেকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গৃহবধূ.. 8
Who is Pratik Jain: শীতের সকালে শহরে শোরগোলের কেন্দ্রে প্রতীক জৈন! কিন্তু কে এই ব্যক্তি? প্রশান্ত কিশোরের তৈরি আইপ্যাকে তাঁর এত প্রতিপত্তি কী ভাবে?

Who is Pratik Jain: শীতের সকালে শহরে শোরগোলের কেন্দ্রে প্রতীক জৈন! কিন্তু কে এই ব্যক্তি? প্রশান্ত কিশোরের তৈরি আইপ্যাকে তাঁর এত প্রতিপত্তি কী ভাবে?

Who is Pratik Jain: শীতের সকালে শহরে শোরগোলের কেন্দ্রে প্রতীক জৈন! কিন্তু কে এই ব্যক্তি? প্রশান্ত কিশোরের তৈরি আইপ্যাকে তাঁর এত প্রতিপত্তি কী ভাবে? 12