Chingrighata Metro Work: অবশেষে শুরু হচ্ছে মেট্রোর কাজ: চিংড়িঘাটায় টানা ৬০ ঘণ্টা যান নিয়ন্ত্রণ, গাড়ি বন্ধ কবে? কখন?

Written ByTanumoy GhosalUpdated byTanumoy Ghosal
Published: May 13, 2026, 08:46 PM|Updated: May 13, 2026, 08:46 PM

Chingrighata Metro Work:  শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ। অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো লাইন পাততে চিংড়িঘাটা মোড়ে দু'দফায়  ১২০ ঘন্টা যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত। 

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে সরকার বদলের পর খুলল মেট্রো-জট। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ। অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো লাইন পাততে চিংড়িঘাটা মোড়ে দু'দফায়  ১২০ ঘন্টা যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত। কবে কোন রাস্তা বন্ধ? কোন পথ দিয়ে ঘোরানো হবে গাড়ি? বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিস।

নিউ গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমাবন্দর। কলকাতায় এবার অরেঞ্জ লাইনে এবার ছুটবে মেট্রো।

এই রুটে মেট্রো চালু হলে উপকৃত হবেন অফিসযাত্রীরা। কারণ, নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর রুটের মেট্রোয় চেপে পৌঁছে যাওয়া যাবে সল্টলেক সেক্টর ফাইভেও।

 

চিংড়িঘাটার কাছে আর মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশে কাজ বাকি। আর তা নিয়েই যত গণ্ডগোল। 

 

অভিযোগ, তৃণমূল আমলে রাজ্য সরকার বাইপাসে যান নিয়ন্ত্রণের অনুমতি  দিচ্ছিল না কিছুতেই। ফলে থমকে ছিল মেট্রো কাজ। মামলা গড়িয়েছিল আদালতে।

 

অবশেষে সেই কাজ শুরু হচ্ছে। বাইপাসে যান নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা পুলিস কমিশনার অজয় নন্দ।

কলকাতা পুলিসের বিজ্ঞপ্তিতে, প্রথম দফায় ১৫ মে শুক্রবার রাত ৮টা থেকে ৬০ ঘণ্টা চিংড়িঘাটা মোড়ে উত্তরদিকে যান চলাচল বন্ধ থাকবে।  ১৮ মে সোমবার সকাল ৮টা থেকে  বের খুলতে দেওয়া হবে রাস্তা।

 

দ্বিতীয় দফায় আবার ২২ মে শুক্রবার রাত ৮টা থেকে ২৫ মে, সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত  চিংড়িঘাটায় দক্ষিণ দিকে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। 

 

