English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bus Crash: ৬০০ ফুট নীচে বাস! ভয়ংকর দুর্ঘটনা কাড়ল শিশু-সহ ১০ প্রাণ, তদন্তে হাড়হিম রিপোর্ট...

Bus Crash: ৬০০ ফুট নীচে বাস! ভয়ংকর দুর্ঘটনা কাড়ল শিশু-সহ ১০ প্রাণ, তদন্তে হাড়হিম রিপোর্ট...

Mexico Bus Crash: ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ট্রলি, শিশুর টুপি! নিমেষে সেলিব্রেশন বদলে গেল শোকে। ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় প্রান গেল ১০ জনের। বড়দিনে আর দেখা হল না পরিবারের সঙ্গে...

Dec 27, 2025, 03:26 PM IST
1/7

মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা

Mexico Bus Crash

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার খবরে বুক কাঁপিয়ে দিল! কমপক্ষে এক শিশু-সহ ১০ জনের প্রাণ কেড়ে নিল। চাঞ্চল্যকর তথ্যে জানা গিয়েছে যে, বাসটি ৬০০ ফুটেরও বেশি নীচে এক খাড়া ঢাল বেয়ে পড়ে যায়। বড়দিনের আনন্দ নিমেষে বদলে শোকদিবসে। 

2/7

মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা

Mexico Bus Crash

বড়দিনের আগের দিন মেক্সিকোর জোন্টেকোমাটলানে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বড়দিন উপলক্ষে বাড়ি ফেরা যাত্রীতেই ভরা ছিল বাস। স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরিবারগুলির বড়দিনের উৎসবে একত্রিত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই ঘটনা ঘটেছে।

3/7

মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা

Mexico Bus Crash

মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটি থেকে ছেড়ে ভেরাক্রুজের হুয়াস্টেকা অঞ্চলের চিকোন্টেপেক শহরের দিকে যাচ্ছিল। সবুজ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায় সেখানে। নদী-পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে ঠিক কী কারণে গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েছিল। কার্লোস ড্যানিয়েল বায়েজ নামে পরিচিত চালক নিহত বা আহতদের মধ্যে রয়েছেন কিনা তা তাৎক্ষণিক ভাবে স্পষ্ট হয়নি।  

4/7

মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা

Mexico Bus Crash

প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছিল যে, এই ঘটনায় ৮ নিহত এবং ১৯ আহত। এখন মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ১০ হয়েছে। যার মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে। অন্তত ৩২ জন যাত্রী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।      

5/7

মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা

Mexico Bus Crash

জোন্টেকোমাটলান মেয়রের কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই পর্যায়ে আমরা ৯জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং এক শিশুর মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করতে পারছি।' স্থানীয় সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে দুর্ঘটনার পর ইমারজেন্সি পরিষেবার কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে মেক্সিকোর বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে।  

6/7

মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা

Mexico Bus Crash

ভেরাক্রুজ রাজ্যের জেনারেল প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের কর্মীরা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য গোয়েন্দাদের সঙ্গে কাজ করছে। পূর্ববর্তী এক বিবৃতিতে রাজ্যের গভর্নররা বলেছেন, 'রাজ্য সরকার জোন্টেকোমাটলানের একটি গিরিখাতে ঘটে যাওয়া বাস দুর্ঘটনার বিষয়ে পদক্ষেপ সমন্বয় করছে। বর্তমানে, ১৯ জন আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন এবং তাঁদের চিকোন্টেপেক ও হুয়াকোকোটলাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।'  

7/7

মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা

Mexico Bus Crash

'দুর্ভাগ্যবশত, পাবলিক প্রসিকিউটরের কার্যালয় আটজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত দলগুলোর সাথে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।'

পরবর্তী
অ্যালবাম

Luckiest Zodiac Signs In 2026: বৃহস্পতির ম্যাজিকেই ৭ রাশির বিপুল সৌভাগ্যের সূচনা ২০২৬-য়ে! অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষীর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Luckiest Zodiac Signs In 2026: বৃহস্পতির ম্যাজিকেই ৭ রাশির বিপুল সৌভাগ্যের সূচনা ২০২৬-য়ে! অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষীর...

Luckiest Zodiac Signs In 2026: বৃহস্পতির ম্যাজিকেই ৭ রাশির বিপুল সৌভাগ্যের সূচনা ২০২৬-য়ে! অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষীর...

Luckiest Zodiac Signs In 2026: বৃহস্পতির ম্যাজিকেই ৭ রাশির বিপুল সৌভাগ্যের সূচনা ২০২৬-য়ে! অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষীর... 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অবহেলায় কাজে বড় ক্ষতি হতে পারে সিংহের, পরিবারের প্রত্যাশা পূরণে চাপ আসতে পারে ধনুর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অবহেলায় কাজে বড় ক্ষতি হতে পারে সিংহের, পরিবারের প্রত্যাশা পূরণে চাপ আসতে পারে ধনুর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অবহেলায় কাজে বড় ক্ষতি হতে পারে সিংহের, পরিবারের প্রত্যাশা পূরণে চাপ আসতে পারে ধনুর... 12
RBI New Check Clearance Rule: চেক ক্লিয়ারেন্সে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত! ৩ জানুয়ারি থেকে কাউকে চেক দেওয়ার আগে জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ আপডেট...

RBI New Check Clearance Rule: চেক ক্লিয়ারেন্সে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত! ৩ জানুয়ারি থেকে কাউকে চেক দেওয়ার আগে জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ আপডেট...

RBI New Check Clearance Rule: চেক ক্লিয়ারেন্সে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত! ৩ জানুয়ারি থেকে কাউকে চেক দেওয়ার আগে জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ আপডেট... 11
Parno Mitra: পদ্ম ছেড়ে জোড়া ফুলে পার্নো, বায়োডেটায় ইরফানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সিনেমাও, ঝলকে &#039;রঞ্জনা&#039;র কেরিয়ার...

Parno Mitra: পদ্ম ছেড়ে জোড়া ফুলে পার্নো, বায়োডেটায় ইরফানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সিনেমাও, ঝলকে 'রঞ্জনা'র কেরিয়ার...

Parno Mitra: পদ্ম ছেড়ে জোড়া ফুলে পার্নো, বায়োডেটায় ইরফানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সিনেমাও, ঝলকে 'রঞ্জনা'র কেরিয়ার... 7