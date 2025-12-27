Bus Crash: ৬০০ ফুট নীচে বাস! ভয়ংকর দুর্ঘটনা কাড়ল শিশু-সহ ১০ প্রাণ, তদন্তে হাড়হিম রিপোর্ট...

Bus Crash: ৬০০ ফুট নীচে বাস! ভয়ংকর দুর্ঘটনা কাড়ল শিশু-সহ ১০ প্রাণ, তদন্তে হাড়হিম রিপোর্ট...
Mexico Bus Crash: ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ট্রলি, শিশুর টুপি! নিমেষে সেলিব্রেশন বদলে গেল শোকে। ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় প্রান গেল ১০ জনের। বড়দিনে আর দেখা হল না পরিবারের সঙ্গে...
1/7
মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা
2/7
মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা
photos
TRENDING NOW
3/7
মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা
মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটি থেকে ছেড়ে ভেরাক্রুজের হুয়াস্টেকা অঞ্চলের চিকোন্টেপেক শহরের দিকে যাচ্ছিল। সবুজ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায় সেখানে। নদী-পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে ঠিক কী কারণে গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েছিল। কার্লোস ড্যানিয়েল বায়েজ নামে পরিচিত চালক নিহত বা আহতদের মধ্যে রয়েছেন কিনা তা তাৎক্ষণিক ভাবে স্পষ্ট হয়নি।
4/7
মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা
5/7
মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা
6/7
মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা
ভেরাক্রুজ রাজ্যের জেনারেল প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের কর্মীরা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য গোয়েন্দাদের সঙ্গে কাজ করছে। পূর্ববর্তী এক বিবৃতিতে রাজ্যের গভর্নররা বলেছেন, 'রাজ্য সরকার জোন্টেকোমাটলানের একটি গিরিখাতে ঘটে যাওয়া বাস দুর্ঘটনার বিষয়ে পদক্ষেপ সমন্বয় করছে। বর্তমানে, ১৯ জন আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন এবং তাঁদের চিকোন্টেপেক ও হুয়াকোকোটলাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।'
7/7
মেক্সিকোয় ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা
photos