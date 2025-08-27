English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer: ৪১৫৮৮ রান + ৯০ সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপজয়ী লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে ! প্রার্থনায় গোটা দেশ...

Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer: বিশ্বকাপজয়ী অজি করালেন অস্ত্রোপচার, তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে মারণ ক্যানসার! হাসপাতালের বিছানা থেকে দিলেন ছবি।

| Aug 27, 2025, 03:18 PM IST
1/6

মাইকেল ক্লার্কের শরীরে বাসা বেঁধেছে মারণ ক্যানসার!

Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত। মুখে অস্ত্রোপচার হল তাঁর। বিশ্বকাপজয়ী অজি তারকা অন্যদেরও স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক করেছেন।  

2/6

ক্লার্ক ইনস্টাগ্রামে ছবি দিয়ে লিখলেন

Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer

'ত্বকের ক্যান্সার সত্যিই! বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায়। আজ আমার নাক থেকে আরেকটি কেটে ফেলা হয়েছে। আপনার ত্বকের পরীক্ষার জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ অনুস্মারক দিলাম। প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই ভালো। তবে আমার ক্ষেত্রে, নিয়মিত চেকআপ এবং প্রাথমিক সনাক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ।'  

3/6

এই প্রথমবার ক্লার্কের ক্যানসার হল না!

Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer

৪৪ বছর বয়সী ক্লার্কের ক্যানসার ধরা পড়ার ঘটনা প্রথম নয়। ২০১৯ সালের শুরুতে ক্লার্ক জানিয়ে ছিলেন যে, ২০০৬ সালে তিনটি নন-মেলানোমা ক্ষত ধরা পড়ায় তাঁর কপাল থেকে ত্বকের ক্যানসার সরানো হয়েছিল।  

4/6

ক্লার্ক ভুগছেন ক্যানসারে

Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer

২০০৬ সালে দেশের হয়ে খেলার সময়ে তাঁর প্রথম ত্বকের ক্যানসার সরানো হয়েছিল, তবে ক্লার্ক ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত চেক-আপ করাতেন। ক্লার্ক জানিয়েছেন যে, তাঁর ত্বক এমনই এক জিনিস তাঁকে আজীবনই যা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। ২০২৩ সালে ক্লার্ক অস্ট্রেলিয়ান স্কিন ক্যান্সার ফাউন্ডেশনে যোগ দিয়েছিলেন এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে।  

5/6

ক্লার্কের কেরিয়ার

Michael Clarke Career Stats

১২ বছরের (২০০৩-২০১৫) আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ক্লার্ক ১৫টি টেস্ট (৪৬৪৩ রান ও ২৮ সেঞ্চুরি) এবং ২৪৫টি ওডিআই (৭৯৮১ রান ও ৮ সেঞ্চুরি) ৩৪টি টি-টোয়েন্টিআই (৪৮৮ রান) খেলেছেন। প্রথম শ্রেণি (১৩৮২৬ রান) লিস্ট এ (৯৯০৫) ও টি-২০ (৭৩৭) মিলিয়ে ২৪ হাজারের উপর রান করেছেন।  

6/6

বিশ্বকাপ জেতান ক্লার্ক

ICC ODI World Cup 2015

২০১৫ সালে ক্লার্কের চতুর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল। যা ছিল অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে পঞ্চম বিশ্বকাপ। উপমহাদেশে দারুণ স্পিন খেলতেন ক্লার্ক। যা তাঁকে অস্ট্রেলিয়ান হিসেবেও আলাদা করেছিল। ক্রিকেট ছাড়ার পর ক্লার্ককে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হিসেবেই পাওয়া যায়।

