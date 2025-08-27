Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer: ৪১৫৮৮ রান + ৯০ সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপজয়ী লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে ! প্রার্থনায় গোটা দেশ...

Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer: ৪১৫৮৮ রান + ৯০ সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপজয়ী লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে ! প্রার্থনায় গোটা দেশ...
Michael Clarke Diagnosed With Skin Cancer: বিশ্বকাপজয়ী অজি করালেন অস্ত্রোপচার, তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে মারণ ক্যানসার! হাসপাতালের বিছানা থেকে দিলেন ছবি।
মাইকেল ক্লার্কের শরীরে বাসা বেঁধেছে মারণ ক্যানসার!
ক্লার্ক ইনস্টাগ্রামে ছবি দিয়ে লিখলেন
এই প্রথমবার ক্লার্কের ক্যানসার হল না!
ক্লার্ক ভুগছেন ক্যানসারে
২০০৬ সালে দেশের হয়ে খেলার সময়ে তাঁর প্রথম ত্বকের ক্যানসার সরানো হয়েছিল, তবে ক্লার্ক ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত চেক-আপ করাতেন। ক্লার্ক জানিয়েছেন যে, তাঁর ত্বক এমনই এক জিনিস তাঁকে আজীবনই যা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। ২০২৩ সালে ক্লার্ক অস্ট্রেলিয়ান স্কিন ক্যান্সার ফাউন্ডেশনে যোগ দিয়েছিলেন এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে।
ক্লার্কের কেরিয়ার
বিশ্বকাপ জেতান ক্লার্ক
