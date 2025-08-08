English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Parasailing Shocker: WATCH | 'পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...' আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!

Parasailing Mid-air molestation: 'অল্পবয়সী একটা ছেলে, বয়স হয়তো ২০! সে আমার সঙ্গে... আমি নেমেই কাঁদতে শুরু করি।" কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা!   

| Aug 08, 2025, 03:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাত বোলাচ্ছেন থাইয়ে! খামচে ধরছেন! মাঝ-আকাশেই যৌন হয়রানির শিকার মহিলা। ব্রিটিশ মহিলার অভিযোগ, তিনি যখন প্যারাসুটে চড়ে উড়ছিলেন, তখন মাঝ-আকাশেই অপারেটর তাঁর শ্লীলতাহানি করে। 

ওই ব্রিটিশ যুবতী দাবি করেছেন, তিনি আফ্রিকার তিউনেশিয়ায় প্যারাসেইলিং করছিলেন। সেইসময় প্যারাসেইলিংয়ের অপারেটর তাঁকে আকাশেই যৌন নির্যাতন করে। 

৫২ বছর বয়সী মিশেল উইলসন বলেছেন, তাঁরা যখন হাওয়ায় ভাসছিলেন, তখন অপারেটর তাঁকে হারনেসে বেঁধে নির্যাতন করে। 

উইলসন লিখছেন, "আমার বিকিনি নীচের অংশ পিছন দিক থেকে টেনে ধরে। আমার স্ট্র্যাপ টেনে ধরে। আমাকে আরও কাছে আনার জন্য হারনেসটা ক্রমাগত শক্ত করছিল।"

তিনি বলেছেন, "তার পা আমার চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার এক হাত প্যারাসুটে ছিল, অন্যটি ছিল না। তারপর আমি অনুভব করলাম যে সে আমার পায়ে হাত বোলাচ্ছে।" 

"সে আমাকে নোংরা স্পর্শ করে এবং ক্রমাগত আমার পিছনে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। আরবিতে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমার উপর পিছন থেকে চাপ দিচ্ছে।" 

"আমি আমার পিঠ বাঁকিয়ে রাখি। । আমি ভীষণ নোংরা বোধ করছিলাম। ভয় পেয়েছিলাম। অল্পবয়সী একটা ছেলে, বয়স হয়তো ২০! সে এই নোংরামোটা আমার সঙ্গে করে।" 

উইলসন আরও লিখেছেন, এরপর তিনি মাটিতে নেমে পুরো ঘটনাটি জানান। বীভৎস এই অভিজ্ঞতায় কাঁদতে শুরু করেন। উইলসনের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 

