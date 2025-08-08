Parasailing Shocker: WATCH | 'পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...' আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!

Parasailing Shocker: WATCH | 'পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ...' আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!
Parasailing Mid-air molestation: 'অল্পবয়সী একটা ছেলে, বয়স হয়তো ২০! সে আমার সঙ্গে... আমি নেমেই কাঁদতে শুরু করি।" কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা!
প্যারাসেইলিংয়ে আকাশেই যৌন নির্যাতন
প্যারাসেইলিংয়ে আকাশেই যৌন নির্যাতন
প্যারাসেইলিংয়ে আকাশেই যৌন নির্যাতন
প্যারাসেইলিংয়ে আকাশেই যৌন নির্যাতন
প্যারাসেইলিংয়ে আকাশেই যৌন নির্যাতন
প্যারাসেইলিংয়ে আকাশেই যৌন নির্যাতন
প্যারাসেইলিংয়ে আকাশেই যৌন নির্যাতন
NEW: British mother claims she was s*xually assaulted mid air by a parasail operator while parasailing in Tunisia, Africa.— Collin Rugg (@CollinRugg) August 6, 2025
52 year old Michelle Wilson says she was assaulted by the operator while strapped into the harness as they soared through the air.
“I could feel… pic.twitter.com/uDOs98wucf
প্যারাসেইলিংয়ে আকাশেই যৌন নির্যাতন
