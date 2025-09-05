English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Air India Express: আতঙ্কের উড়ান! মাঝ আকাশে বিকল ইঞ্জিন! এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস পাইলট পাঠালেন বিপদ-সংকেত, শেষে...

Air India Express PAN-PAN call: মাঝ আকাশে ছড়িয়ে পড়ে তুমুল আতঙ্ক। বিমানবন্দরের অগ্নিনির্বাপণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

| Sep 05, 2025, 07:27 PM IST
এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস পাইলটের 'প্যান-প্যান' কল...

Air India Express PAN-PAN call

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর ফের মাঝ আকাশে বিকল বিমানের ইঞ্জিন। দিল্লি থেকে ইন্দোরগামী এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের বিমানের ইঞ্জিনে ত্রুটি।  

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস পাইলটের 'প্যান-প্যান' কল...

Air India Express PAN-PAN call

IX 1028 ফ্লাইটে তখন ক্রু মেম্বার সহ ১৬১ জন যাত্রী। মাঝ আকাশে ইঞ্জিনে ত্রুটি ধরা পড়তেই ছড়িয়ে পড়ে তুমুল আতঙ্ক। এটিসিকে বিপদ সংকেত পাঠান পাইলট।  

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস পাইলটের 'প্যান-প্যান' কল...

Air India Express PAN-PAN call

'প্যান-প্যান' সতর্কতা বার্তা পাঠান পাইলট। সকাল ৯.৩৫ মিনিটে ইন্দোর বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বিমানটির।  

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস পাইলটের 'প্যান-প্যান' কল...

Air India Express PAN-PAN call

শেষে ২০ মিনিট দেরিতে ইন্দোর বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে বিমানটি। সকাল ৯.৫৫ মিনিটে ইন্দোরের দেবী অহল্যাবাই হোলকার বিমানবন্দরে অবতরণ করে ফ্লাইট IX 1028।  

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস পাইলটের 'প্যান-প্যান' কল...

Air India Express PAN-PAN call

পাইলট ATC-কে 'প্যান-প্যান' বার্তা পাঠানোয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসারে অগ্নিনির্বাপণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সক্রিয় করে।  

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস পাইলটের 'প্যান-প্যান' কল...

Air India Express PAN-PAN call

প্রসঙ্গত, 'প্যান-প্যান' হল বিমান ও সামুদ্রিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিপদ সংকেত। এটি জরুরি পরিস্থিতিকে বোঝায়, তবে 'মেডে' কলের মতো জীবনের ঝুঁকি বোঝায় না।

