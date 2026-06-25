Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /মিড ডে মিল বিতর্ক: ডিম না সোয়াবিন, প্রোটিনের সেরা উৎস কোনটি? শরীরে পুষ্টির যোগানে কে এগিয়ে?

মিড ডে মিল বিতর্ক: ডিম না সোয়াবিন, প্রোটিনের সেরা উৎস কোনটি? শরীরে পুষ্টির যোগানে কে এগিয়ে?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 25, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:15 PM IST
সরকারে এসেই প্রথম বাজেটে মিড ডে মিলে বরাদ্দ বাড়িয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। মিড ডে মিলে দৈনিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। কলকাতায় মিড ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসকনকে। কিন্তু ইসকনের মিড ডে মিলের মেনু থেকে নাকি ডিম বাদ! এমন ভাইরাল মেনু ঘিরেই ছড়ায় বিতর্ক।

Mid day Meal Controversy: সরকারে এসেই প্রথম বাজেটে মিড ডে মিলে বরাদ্দ বাড়িয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। মিড ডে মিলে দৈনিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। কলকাতায় মিড ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসকনকে। কিন্তু ইসকনের মিড ডে মিলের মেনু থেকে নাকি ডিম বাদ! এমন ভাইরাল মেনু ঘিরেই ছড়ায় বিতর্ক।

মিড ডে মিলে ডিম বাদ বিতর্ক1/10

মিড ডে মিলে ডিম বাদ বিতর্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের দায়িত্ব ‘ইসকন’কে দেওয়ার পরই বিতর্ক দানা বাঁধে। ইসকনের ভাইরাল মেনুতে দেখা যায়, মিড ডে মিলে ডিম বাদ! বদলে সোয়াবিন! 

ডিম প্রোটিনের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড2/10

ডিম প্রোটিনের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড

ডিম যেখানে উচ্চমানের প্রোটিন ও ডিমে পেশি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, সেখানে সোয়াবিন হচ্ছে সম্পূর্ণ উদ্ভিদজাত প্রোটিন, ফাইবার এবং আইসোফ্ল্যাভন সমৃদ্ধ খাবার।

ডিমে প্রোটিনের পরিমাপ3/10

ডিমে প্রোটিনের পরিমাপ

চলুন জেনে নেওয়া যাক, ডিম না সোয়াবিন, প্রোটিনের সেরা উৎস কোনটি? ডিম হচ্ছে প্রোটিনের ‘গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড’। ডিমকে সাধারণত প্রোটিনের অন্যতম সেরা ও সমৃদ্ধ উৎস বলা হয়। একটি বড় ডিমে প্রায় ৬ থেকে ৭ গ্রাম প্রোটিন থাকে। 

ডিমে প্রোটিন ছাড়াও থাকে4/10

ডিমে প্রোটিন ছাড়াও থাকে

এর পাশাপাশি এতে ভিটামিন বি১২, ভিটামিন ডি, কোলিন এবং সেলেনিয়ামের মতো দেহ গঠনে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ উপাদানও থাকে। ডিমের প্রোটিনে এমন ৯টি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে যা মানবদেহের জন্য জরুরি। 

ডিমের 'বায়োলজিক্যাল ভ্যালু'5/10

ডিমের 'বায়োলজিক্যাল ভ্যালু'

ডিমে থাকা ‘লিউসিন’ নামক অ্যামিনো অ্যাসিড পেশির প্রোটিন তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও ডিমের 'বায়োলজিক্যাল ভ্যালু' অনেক বেশি। আমাদের শরীর ডিমের প্রোটিন খুব সহজেই শোষণ ও ব্যবহার করতে পারে। 

সোয়াবিন প্রোটিনের পাওয়ার হাউস6/10

সোয়াবিন প্রোটিনের পাওয়ার হাউস

ওদিকে সোয়াবিন হচ্ছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পাওয়ার হাউস। সোয়াবিনের দানা, টোফু, সয়া মিল্ক বা সোয়া চাঙ্ক— যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন, সেটি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের জোগান দেয়।

সোয়াবিনে প্রোটিনের পরিমাপ7/10

সোয়াবিনে প্রোটিনের পরিমাপ

সোয়াবিনের চাঙ্কে প্রোটিনের ঘনত্ব অনেক বেশি থাকে। ১০০ গ্রাম শুকনো সোয়াবিনের চাঙ্কে প্রায় ৫০ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন থাকতে পারে। এছাড়াও সোয়াবিনে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম এবং ‘আইসোফ্ল্যাভন’ থাকে, যা হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ডিমের প্রোটিন8/10

ডিমের প্রোটিন

ডিম এবং সোয়াবিন দুটিই সম্পূর্ণ প্রোটিন হলেও, হজমযোগ্যতা এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের সহজলভ্যতার দিক থেকে ডিম অবশ্য একটু এগিয়ে রয়েছে। মানবদেহ ডিমের প্রোটিনকে বেশি কার্যকরভাবে শোষণ করতে পারে। 

ডিমে লিউসিন9/10

ডিমে লিউসিন

ওদিকে পেশি গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লিউসিন বেশি থাকে ডিমে। উন্নত হজমযোগ্যতার কারণেও ডিম সোয়াবিনের চেয়ে ভালো কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, উদ্ভিদজাত প্রোটিনের তুলনায় প্রাণিজ প্রোটিন পেশির প্রোটিন তৈরিতে বেশি কার্যকরী।

ডিমে কোলিন10/10

ডিমে কোলিন

এছাড়া ডিম শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ‘কোলিন’ সরবরাহ করে যা মস্তিষ্ক ভালো রাখে। ভিটামিন ডি-এর যোগান দেয়, যা হাড়ের জন্য জরুরি।

TAGS:
Mid Day Meal Controversy
Egg Vs Soya

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভেনেজুয়েলায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ! ফিরে দেখা ইতিহাস কাঁপানো ৪ ভূমিকম্পের ভয়াবহতা
Historical earthquakes34 min ago
2
earthquake in india44 min ago
3
Taratala Warehouse Collapse1 hr ago
4
Bengal law and order bill1 hr ago
5
Durand Cup 20261 hr ago